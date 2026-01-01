Αναπτύξτε MySQL με εγκατάσταση ενός κλικ.
Η πιο δημοφιλής στον κόσμο σχεσιακή βάση δεδομένων ανοιχτού κώδικα, που τροφοδοτεί εφαρμογές web και πλατφόρμες παντού.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για MySQL
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με MySQL
Το MySQL είναι η πιο ευρέως διαδεδομένη open-source relational database στον κόσμο, που εμπιστεύονται ως το επίπεδο δεδομένων πίσω από αμέτρητες websites, SaaS products και business applications. Συνδυάζει πλήρη ACID compliance μέσω του InnoDB storage engine με αποδεδειγμένη replication, μια ώριμη SQL dialect και ευρεία driver support σε κάθε κύρια programming language, έτσι ώστε τα apps και frameworks που ήδη χρησιμοποιείτε να συνδέονται σε αυτό χωρίς αλλαγές.
Η εκτέλεση του MySQL στο δικό σας VPS σάς προσφέρει dedicated CPU, memory και disk για τις queries σας, πλήρη έλεγχο στην configuration και το tuning, και έναν ενιαίο shared database server για όλες τις applications σας - χωρίς τα recurring fees και τα resource caps των managed database services.
Βασικά χαρακτηριστικά του MySQL
Συναλλαγές ACID
Η μηχανή InnoDB παρέχει πλήρως ατομικές, συνεπείς, απομονωμένες και ανθεκτικές συναλλαγές, διατηρώντας τα δεδομένα σας σωστά υπό ταυτόχρονες εγγραφές και καταρρεύσεις.
Ευρύ οικοσύστημα
Εγγενείς drivers για PHP, Python, Java, Node.js, Go, και άλλα σημαίνουν ότι σχεδόν κάθε framework και εργαλείο συνδέεται με το MySQL άμεσα.
Αναπαραγωγή και Κλιμάκωση
Οι ενσωματωμένες λειτουργίες source-replica και group replication σάς επιτρέπουν να κλιμακώνετε τις αναγνώσεις και να δημιουργείτε τοπολογίες υψηλής διαθεσιμότητας καθώς αυξάνεται ο φόρτος εργασίας σας.
Υποστήριξη εγγράφων JSON
Ένας εγγενής τύπος δεδομένων JSON με ευρετηρίαση σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε ευέλικτα δεδομένα εγγράφων παράλληλα με σχεσιακούς πίνακες σε μία ενιαία βάση δεδομένων.
Ώριμη μηχανή SQL
Οι συναρτήσεις παραθύρου, τα CTEs και ένας βελτιστοποιητής βάσει κόστους προσφέρουν γρήγορη, εκφραστική εκτέλεση ερωτημάτων για τα πάντα, από απλές αναζητήσεις έως σύνθετες αναλύσεις.
Γιατί να τρέξω MySQL στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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