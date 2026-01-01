Το MySQL είναι η πιο ευρέως διαδεδομένη open-source relational database στον κόσμο, που εμπιστεύονται ως το επίπεδο δεδομένων πίσω από αμέτρητες websites, SaaS products και business applications. Συνδυάζει πλήρη ACID compliance μέσω του InnoDB storage engine με αποδεδειγμένη replication, μια ώριμη SQL dialect και ευρεία driver support σε κάθε κύρια programming language, έτσι ώστε τα apps και frameworks που ήδη χρησιμοποιείτε να συνδέονται σε αυτό χωρίς αλλαγές.

Η εκτέλεση του MySQL στο δικό σας VPS σάς προσφέρει dedicated CPU, memory και disk για τις queries σας, πλήρη έλεγχο στην configuration και το tuning, και έναν ενιαίο shared database server για όλες τις applications σας - χωρίς τα recurring fees και τα resource caps των managed database services.