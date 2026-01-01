Το Mealie είναι ένας self-hosted διαχειριστής συνταγών που εισάγει συνταγές από οποιοδήποτε website με ένα μόνο κλικ, αφαιρώντας διαφημίσεις και ακαταστασία για να αποθηκεύει καθαρές, αναζητήσιμες συνταγές μόνιμα στον server σας. Οργανώνει συνταγές ανά ετικέτα και κουζίνα, προσαρμόζει αυτόματα τις μερίδες και εμφανίζει διατροφικές πληροφορίες — όλα σε μια mobile-friendly λειτουργία μαγειρέματος.

Το self-hosting του Mealie σημαίνει ότι η συλλογή συνταγών σας επιβιώνει από το κλείσιμο websites και τις αλλαγές πλατφορμών, όλα τα μέλη του νοικοκυριού μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ίδια βιβλιοθήκη, και ο εβδομαδιαίος σχεδιασμός γευμάτων δημιουργεί ενοποιημένες λίστες αγορών χωρίς τέλη συνδρομής.