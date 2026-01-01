Αναπτύξτε το Mealie σε μια εγκατάσταση με ένα κλικ.
Self-hosted διαχειριστής συνταγών που εισάγει συνταγές από οποιαδήποτε URL και τις μετατρέπει σε εβδομαδιαία πλάνα γευμάτων με λίστες αγορών.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Mealie
Το Mealie είναι ένας self-hosted διαχειριστής συνταγών που εισάγει συνταγές από οποιοδήποτε website με ένα μόνο κλικ, αφαιρώντας διαφημίσεις και ακαταστασία για να αποθηκεύει καθαρές, αναζητήσιμες συνταγές μόνιμα στον server σας. Οργανώνει συνταγές ανά ετικέτα και κουζίνα, προσαρμόζει αυτόματα τις μερίδες και εμφανίζει διατροφικές πληροφορίες — όλα σε μια mobile-friendly λειτουργία μαγειρέματος.
Το self-hosting του Mealie σημαίνει ότι η συλλογή συνταγών σας επιβιώνει από το κλείσιμο websites και τις αλλαγές πλατφορμών, όλα τα μέλη του νοικοκυριού μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ίδια βιβλιοθήκη, και ο εβδομαδιαίος σχεδιασμός γευμάτων δημιουργεί ενοποιημένες λίστες αγορών χωρίς τέλη συνδρομής.
Βασικά χαρακτηριστικά του Mealie
Εισαγωγή με ένα κλικ
Επικολλήστε οποιαδήποτε διεύθυνση URL συνταγής και το Mealie εξάγει αυτόματα τα συστατικά και τις οδηγίες, εξοικονομώντας ώρες χειροκίνητης αντιγραφής.
Ημερολόγιο σχεδιασμού γευμάτων
Σύρετε συνταγές σε ένα εβδομαδιαίο ημερολόγιο και δημιουργήστε μια συνδυασμένη λίστα αγορών για όλα τα προγραμματισμένα γεύματα με ένα κλικ.
Κλιμάκωση συνταγής
Προσαρμόστε τα μεγέθη μερίδων και όλες οι ποσότητες των συστατικών υπολογίζονται ξανά άμεσα — δεν απαιτείται χειροκίνητος υπολογισμός.
Κοινή χρήση νοικοκυριού
Η υποστήριξη πολλών χρηστών επιτρέπει σε κάθε μέλος της οικογένειας να περιηγείται στην ίδια βιβλιοθήκη συνταγών και να συνεισφέρει στον προγραμματισμό γευμάτων.
Μόνιμη αποθήκευση
Οι συνταγές που είναι αποθηκευμένες στο VPS σας παραμένουν προσβάσιμες ακόμα και όταν οι αρχικοί ιστότοποι αλλάζουν, αφαιρούν περιεχόμενο ή γίνονται offline.
Γιατί να τρέξω Mealie στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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