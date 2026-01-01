Το Kill Bill είναι μια δοκιμασμένη σε μάχες πλατφόρμα χρέωσης και πληρωμών ανοιχτού κώδικα, που χρησιμοποιείται σε παραγωγή από εταιρείες που επεξεργάζονται εκατομμύρια τιμολόγια τον μήνα. Χειρίζεται ολόκληρο το monetization stack — διαχείριση καταλόγου, συνδρομές, επαναλαμβανόμενη τιμολόγηση, φόρους και δρομολόγηση πληρωμών — μέσω μιας pluggable αρχιτεκτονικής που σας επιτρέπει να συνδυάζετε payment gateways, tax engines και analytics providers χωρίς να χρειάζεται να ξαναγράψετε την επιχειρηματική λογική.

Το Self-hosting του Kill Bill διατηρεί τα customer payment metadata, το subscription history και τους pricing rules υπό τον πλήρη έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις ανά συναλλαγή ή vendor lock-in. Το περιλαμβανόμενο Kaui admin UI παρέχει στις ομάδες οικονομικών και υποστήριξης ένα web console για λογαριασμούς, τιμολόγια, επιστροφές χρημάτων και αλλαγές πλάνων χωρίς να χρειάζεται να γράψουν ούτε μία κλήση API.