Αναπτύξτε το Kill Bill με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα χρέωσης συνδρομών και πληρωμών ανοιχτού κώδικα για SaaS, διαδικτυακές αγορές και επιχειρήσεις βάσει χρήσης.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Kill Bill
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Kill Bill
Το Kill Bill είναι μια δοκιμασμένη σε μάχες πλατφόρμα χρέωσης και πληρωμών ανοιχτού κώδικα, που χρησιμοποιείται σε παραγωγή από εταιρείες που επεξεργάζονται εκατομμύρια τιμολόγια τον μήνα. Χειρίζεται ολόκληρο το monetization stack — διαχείριση καταλόγου, συνδρομές, επαναλαμβανόμενη τιμολόγηση, φόρους και δρομολόγηση πληρωμών — μέσω μιας pluggable αρχιτεκτονικής που σας επιτρέπει να συνδυάζετε payment gateways, tax engines και analytics providers χωρίς να χρειάζεται να ξαναγράψετε την επιχειρηματική λογική.
Το Self-hosting του Kill Bill διατηρεί τα customer payment metadata, το subscription history και τους pricing rules υπό τον πλήρη έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις ανά συναλλαγή ή vendor lock-in. Το περιλαμβανόμενο Kaui admin UI παρέχει στις ομάδες οικονομικών και υποστήριξης ένα web console για λογαριασμούς, τιμολόγια, επιστροφές χρημάτων και αλλαγές πλάνων χωρίς να χρειάζεται να γράψουν ούτε μία κλήση API.
Βασικά χαρακτηριστικά του Kill Bill
Μηχανή συνδρομών
Δοκιμαστικές εκδόσεις μοντέλων, συμβάσεις ορισμένου χρόνου, συνδυαστική τιμολόγηση, καθώς και σύνθετες αναβαθμίσεις και υποβαθμίσεις καταλόγου με αυτόματη αναλογική χρέωση.
Πρόσθετα πύλης πληρωμών
Δρομολογήστε χρεώσεις μέσω Stripe, Adyen, Braintree, PayPal και δεκάδων άλλων παρόχων χρησιμοποιώντας εναλλάξιμα payment plugins.
Τιμολόγηση και είσπραξη οφειλών
Δημιουργήστε τιμολόγια εγκαίρως, επαναλάβετε τις αποτυχημένες πληρωμές με παραμετροποιήσιμους κανόνες είσπραξης οφειλών και ανακτήστε έσοδα χωρίς να γράψετε προσαρμοσμένα σενάρια.
Kaui admin console
Περιηγηθείτε σε λογαριασμούς, επιστρέψτε πληρωμές, επεξεργαστείτε συνδρομές και ελέγξτε τιμολόγια μέσω ενός ειδικού web UI που έχει δημιουργηθεί για ομάδες υποστήριξης και οικονομικών.
REST API και plugins
Πλήρες REST API συν ένα Java/Ruby plugin SDK σας επιτρέπουν να ενσωματώσετε το Kill Bill με CRMs, tax engines και analytics tools χωρίς forking του πυρήνα.
Έτοιμο για Multi-tenant
Απομονώστε μάρκες, περιοχές ή τμήματα πελατών εντός μιας μόνο περίπτωσης χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη πολυενοικίαση με ξεχωριστούς καταλόγους και διαπιστευτήρια.
Γιατί να τρέξω Kill Bill στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.