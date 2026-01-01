Το SuperTokens είναι μια εναλλακτική λύση ανοιχτού κώδικα σε ιδιόκτητες υπηρεσίες ελέγχου ταυτότητας όπως το Auth0 και το Firebase Auth. Παρέχει ένα backend Core API με το οποίο οι εφαρμογές σας ενσωματώνονται χρησιμοποιώντας επίσημα SDK για React, Node.js, Python, Go και φορητές πλατφόρμες. Το SuperTokens χειρίζεται τη σύνδεση με email/κωδικό πρόσβασης, ροές χωρίς κωδικό πρόσβασης, κοινωνικό OAuth, έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων, προηγμένη διαχείριση περιόδων σύνδεσης με αυτόματη ανανέωση token και προστασία από κοινές επιθέσεις ελέγχου ταυτότητας — όλα αυτά μέσω ενός καλά τεκμηριωμένου API.

Η αυτο-φιλοξενία του SuperTokens σημαίνει ότι τα διαπιστευτήρια χρήστη και τα δεδομένα περιόδου σύνδεσης παραμένουν στη βάση δεδομένων PostgreSQL σας υπό τον πλήρη έλεγχό σας, χωρίς τιμολόγηση ανά χρήστη που να αυξάνεται εις βάρος σας καθώς η εφαρμογή σας μεγαλώνει. Αυτό το πρότυπο αναπτύσσει το SuperTokens Core με PostgreSQL έτοιμο για χρήση σε παραγωγή.