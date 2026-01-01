Έκπτωση έως 69% για SuperTokens

Αναπτύξτε SuperTokens με εγκατάσταση ενός κλικ.

Backend ελέγχου ταυτότητας ανοιχτού κώδικα με διαχείριση περιόδων σύνδεσης, σύνδεση χωρίς κωδικό πρόσβασης, κοινωνικό OAuth και MFA - μια αυτο-φιλοξενούμενη εναλλακτική λύση για τα Auth0 και Firebase Auth.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε SuperTokens με εγκατάσταση ενός κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για SuperTokens

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με SuperTokens

Το SuperTokens είναι μια εναλλακτική λύση ανοιχτού κώδικα σε ιδιόκτητες υπηρεσίες ελέγχου ταυτότητας όπως το Auth0 και το Firebase Auth. Παρέχει ένα backend Core API με το οποίο οι εφαρμογές σας ενσωματώνονται χρησιμοποιώντας επίσημα SDK για React, Node.js, Python, Go και φορητές πλατφόρμες. Το SuperTokens χειρίζεται τη σύνδεση με email/κωδικό πρόσβασης, ροές χωρίς κωδικό πρόσβασης, κοινωνικό OAuth, έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων, προηγμένη διαχείριση περιόδων σύνδεσης με αυτόματη ανανέωση token και προστασία από κοινές επιθέσεις ελέγχου ταυτότητας — όλα αυτά μέσω ενός καλά τεκμηριωμένου API.

Η αυτο-φιλοξενία του SuperTokens σημαίνει ότι τα διαπιστευτήρια χρήστη και τα δεδομένα περιόδου σύνδεσης παραμένουν στη βάση δεδομένων PostgreSQL σας υπό τον πλήρη έλεγχό σας, χωρίς τιμολόγηση ανά χρήστη που να αυξάνεται εις βάρος σας καθώς η εφαρμογή σας μεγαλώνει. Αυτό το πρότυπο αναπτύσσει το SuperTokens Core με PostgreSQL έτοιμο για χρήση σε παραγωγή.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του SuperTokens

Πολλαπλές μέθοδοι auth

Υποστηρίζει email/password, passwordless magic links και παρόχους social OAuth έτοιμο προς χρήση — προσθέστε τις ροές που περιμένουν οι χρήστες σας χωρίς προσαρμοσμένο κώδικα.

Προηγμένη διαχείριση συνεδριών

Διαχειρίζεται την περιστροφή token, την αυτόματη ανανέωση και την ανάκληση περιόδου σύνδεσης με ασφάλεια, προστατεύοντας τους χρήστες από session hijacking και fixation attacks.

Προκατασκευασμένα στοιχεία UI

Ενσωματώσιμες συνιστώσες React, Vue και Angular για login, registration και password reset, που ταιριάζουν με την επωνυμία σας, χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσετε auth UIs από το μηδέν.

Έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων

Προσθέστε TOTP ή MFA μέσω email σε οποιαδήποτε ροή ελέγχου ταυτότητας χωρίς υπηρεσίες τρίτων ή επιπλέον χρεώσεις ανά χρήστη.

Ρόλοι και δικαιώματα

Αντιστοιχίστε ρόλους σε χρήστες και επιβάλετε ελέγχους αδειών στην εφαρμογή σας χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη διαχείριση χρηστών και το API ρόλων του SuperTokens.

Γιατί να τρέξω SuperTokens στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
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Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

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