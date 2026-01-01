Αναπτύξτε SuperTokens με εγκατάσταση ενός κλικ.
Backend ελέγχου ταυτότητας ανοιχτού κώδικα με διαχείριση περιόδων σύνδεσης, σύνδεση χωρίς κωδικό πρόσβασης, κοινωνικό OAuth και MFA - μια αυτο-φιλοξενούμενη εναλλακτική λύση για τα Auth0 και Firebase Auth.
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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με SuperTokens
Το SuperTokens είναι μια εναλλακτική λύση ανοιχτού κώδικα σε ιδιόκτητες υπηρεσίες ελέγχου ταυτότητας όπως το Auth0 και το Firebase Auth. Παρέχει ένα backend Core API με το οποίο οι εφαρμογές σας ενσωματώνονται χρησιμοποιώντας επίσημα SDK για React, Node.js, Python, Go και φορητές πλατφόρμες. Το SuperTokens χειρίζεται τη σύνδεση με email/κωδικό πρόσβασης, ροές χωρίς κωδικό πρόσβασης, κοινωνικό OAuth, έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων, προηγμένη διαχείριση περιόδων σύνδεσης με αυτόματη ανανέωση token και προστασία από κοινές επιθέσεις ελέγχου ταυτότητας — όλα αυτά μέσω ενός καλά τεκμηριωμένου API.
Η αυτο-φιλοξενία του SuperTokens σημαίνει ότι τα διαπιστευτήρια χρήστη και τα δεδομένα περιόδου σύνδεσης παραμένουν στη βάση δεδομένων PostgreSQL σας υπό τον πλήρη έλεγχό σας, χωρίς τιμολόγηση ανά χρήστη που να αυξάνεται εις βάρος σας καθώς η εφαρμογή σας μεγαλώνει. Αυτό το πρότυπο αναπτύσσει το SuperTokens Core με PostgreSQL έτοιμο για χρήση σε παραγωγή.
Βασικά χαρακτηριστικά του SuperTokens
Πολλαπλές μέθοδοι auth
Υποστηρίζει email/password, passwordless magic links και παρόχους social OAuth έτοιμο προς χρήση — προσθέστε τις ροές που περιμένουν οι χρήστες σας χωρίς προσαρμοσμένο κώδικα.
Προηγμένη διαχείριση συνεδριών
Διαχειρίζεται την περιστροφή token, την αυτόματη ανανέωση και την ανάκληση περιόδου σύνδεσης με ασφάλεια, προστατεύοντας τους χρήστες από session hijacking και fixation attacks.
Προκατασκευασμένα στοιχεία UI
Ενσωματώσιμες συνιστώσες React, Vue και Angular για login, registration και password reset, που ταιριάζουν με την επωνυμία σας, χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσετε auth UIs από το μηδέν.
Έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων
Προσθέστε TOTP ή MFA μέσω email σε οποιαδήποτε ροή ελέγχου ταυτότητας χωρίς υπηρεσίες τρίτων ή επιπλέον χρεώσεις ανά χρήστη.
Ρόλοι και δικαιώματα
Αντιστοιχίστε ρόλους σε χρήστες και επιβάλετε ελέγχους αδειών στην εφαρμογή σας χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη διαχείριση χρηστών και το API ρόλων του SuperTokens.
Γιατί να τρέξω SuperTokens στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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