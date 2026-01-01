Το Dkron είναι ένα κατανεμημένο σύστημα προγραμματισμού εργασιών ανοιχτού κώδικα γραμμένο σε Go που αντικαθιστά το παραδοσιακό cron με μια εναλλακτική λύση ανεκτική σε σφάλματα και με επίγνωση συμπλέγματος. Σε αντίθεση με το cron ενός μόνο κεντρικού υπολογιστή, το Dkron χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο συναίνεσης Raft και ένα επίπεδο μέλους βασισμένο σε gossip, έτσι ώστε οι εργασίες να συνεχίζουν να εκτελούνται ακόμα και όταν αποτυγχάνουν μεμονωμένοι κόμβοι, εξαλείφοντας το ενιαίο σημείο αποτυχίας που μαστίζει τα κλασικά crontabs.

Η αυτο-φιλοξενία του Dkron στον δικό σας VPS διατηρεί τα χρονοδιαγράμματα, το ιστορικό εκτέλεσης και τα φορτία εργασιών υπό τον έλεγχό σας, ενώ εκθέτει ένα ενσωματωμένο web UI, REST API και HTTP/shell executors για την εκτέλεση σεναρίων, webhooks και εξωτερικών εντολών. Η ενσωματωμένη μηχανή αποθήκευσης καταργεί την ανάγκη για οποιαδήποτε εξωτερική βάση δεδομένων, καθιστώντας την ανάπτυξη ένα ενιαίο container με έναν επίμονο όγκο δεδομένων για την κατάσταση Raft και το ιστορικό εργασιών.