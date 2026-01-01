Αναπτύξτε το Dkron με εγκατάσταση ενός κλικ.
Κατανεμημένος, ανεκτικός σε σφάλματα χρονοπρογραμματιστής εργασιών με ένα web UI και ενσωματωμένο clustering για εξαιρετικά αξιόπιστους φόρτους εργασίας cron.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Dkron
Το Dkron είναι ένα κατανεμημένο σύστημα προγραμματισμού εργασιών ανοιχτού κώδικα γραμμένο σε Go που αντικαθιστά το παραδοσιακό cron με μια εναλλακτική λύση ανεκτική σε σφάλματα και με επίγνωση συμπλέγματος. Σε αντίθεση με το cron ενός μόνο κεντρικού υπολογιστή, το Dkron χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο συναίνεσης Raft και ένα επίπεδο μέλους βασισμένο σε gossip, έτσι ώστε οι εργασίες να συνεχίζουν να εκτελούνται ακόμα και όταν αποτυγχάνουν μεμονωμένοι κόμβοι, εξαλείφοντας το ενιαίο σημείο αποτυχίας που μαστίζει τα κλασικά crontabs.
Η αυτο-φιλοξενία του Dkron στον δικό σας VPS διατηρεί τα χρονοδιαγράμματα, το ιστορικό εκτέλεσης και τα φορτία εργασιών υπό τον έλεγχό σας, ενώ εκθέτει ένα ενσωματωμένο web UI, REST API και HTTP/shell executors για την εκτέλεση σεναρίων, webhooks και εξωτερικών εντολών. Η ενσωματωμένη μηχανή αποθήκευσης καταργεί την ανάγκη για οποιαδήποτε εξωτερική βάση δεδομένων, καθιστώντας την ανάπτυξη ένα ενιαίο container με έναν επίμονο όγκο δεδομένων για την κατάσταση Raft και το ιστορικό εργασιών.
Βασικά χαρακτηριστικά του Dkron
Προγραμματισμός ανοχής σφαλμάτων
Το Raft-based consensus διατηρεί τις cron jobs σας σε λειτουργία παρά τις βλάβες των κόμβων, τις επανεκκινήσεις και τα προβλήματα δικτύου, χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.
Ενσωματωμένο web UI
Διαχειριστείτε εργασίες, ελέγξτε το ιστορικό εκτελέσεων και ενεργοποιήστε εκτελέσεις από ένα καθαρό περιβάλλον προγράμματος περιήγησης χωρίς να γράφετε αρχεία crontab χειροκίνητα.
REST API και webhooks
Δημιουργία, ενημέρωση και ενεργοποίηση εργασιών προγραμματιστικά από CI pipelines, scripts ή εξωτερικά συστήματα μέσω ενός εκδοσιοποιημένου HTTP API.
Επεκτάσιμοι εκτελεστές
Εκτελέστε εντολές shell, αιτήματα HTTP, κλήσεις gRPC ή μηνύματα NATS ως προγραμματισμένες εργασίες χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα πρόσθετα εκτελεστών.
Εγγενής μηχανή αποθήκευσης
Ο αποθηκευτικός χώρος με υποστήριξη BoltDB περιλαμβάνεται στο δυαδικό αρχείο, εξαλείφοντας την ανάγκη για εξωτερικές βάσεις δεδομένων όπως etcd, Consul, ή PostgreSQL.
Αρχιτεκτονική έτοιμη για cluster
Ξεκινήστε ως ένα single node και κλιμακώστε οριζόντια προσθέτοντας επιπλέον servers και agents καθώς αυξάνεται ο φόρτος εργασίας σας.
Γιατί να τρέξω Dkron στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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