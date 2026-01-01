Αναπτύξτε το Paisa με ένα κλικ για εγκατάσταση.
Ιχνηλάτης προσωπικών οικονομικών ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα για πλήρη ορατότητα σε περιουσιακά στοιχεία, έξοδα και καθαρή αξία.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Paisa
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Paisa
Το Paisa είναι ένας αυτο-φιλοξενούμενος ιχνηλάτης προσωπικών οικονομικών, χτισμένος πάνω στο μοντέλο λογιστικής διπλογραφίας. Σας δίνει μια ακριβή, πλήρη εικόνα των οικονομικών σας — περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, έσοδα, έξοδα και καθαρή αξία — που παρακολουθούνται χρησιμοποιώντας αρχεία ημερολογίου απλού κειμένου που ανήκουν εξ ολοκλήρου σε εσάς. Σε αντίθεση με τις εφαρμογές οικονομικών που βασίζονται στο cloud, όλα τα δεδομένα σας παραμένουν στον δικό σας server χωρίς συνδρομές και χωρίς τρίτους να έχουν πρόσβαση στα οικονομικά σας αρχεία.
Η διαδικτυακή διεπαφή μετατρέπει το λογιστικό σας ημερολόγιο σε διαδραστικούς πίνακες ελέγχου: αναλύσεις εξόδων ανά κατηγορία, διαγράμματα κατανομής περιουσιακών στοιχείων, προβολές στόχων συνταξιοδότησης και παρακολούθηση απόδοσης επενδύσεων για αμοιβαία κεφάλαια και μετοχές. Η υποστήριξη πολλαπλών νομισμάτων διαχειρίζεται οικονομικά που είναι κατανεμημένα σε διαφορετικές χώρες ή κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.
Βασικά χαρακτηριστικά του Paisa
Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
Κάθε συναλλαγή καταγράφεται με αντίστοιχες χρεωστικές και πιστωτικές εγγραφές, παρέχοντάς σας μαθηματικά ακριβή παρακολούθηση που εντοπίζει αυτόματα τα λάθη.
Πίνακας ελέγχου καθαρής περιουσίας
Μια ενιαία προβολή συγκεντρώνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις με την πάροδο του χρόνου, δείχνοντας πώς η συνολική οικονομική σας θέση αλλάζει μήνα με τον μήνα.
Παρακολούθηση απόδοσης επενδύσεων
Παρακολουθήστε την απόδοση των αμοιβαίων κεφαλαίων και των μετοχών με υπολογισμούς XIRR, ώστε να γνωρίζετε πάντα την πραγματική ετήσια απόδοση κάθε επένδυσης.
Ανάλυση προϋπολογισμού έναντι πραγματικών
Συγκρίνετε τις προγραμματισμένες δαπάνες με τα πραγματικά έξοδα ανά κατηγορία για να εντοπίσετε πού πηγαίνουν πραγματικά τα χρήματά σας σε σχέση με το πού είχατε προγραμματίσει να τα ξοδέψετε.
Αρχεία δεδομένων απλού κειμένου
Όλα τα οικονομικά δεδομένα αποθηκεύονται σε ευανάγνωστα αρχεία καταγραφής, τα οποία μπορείτε να επεξεργαστείτε, να ελέγξετε την έκδοση και να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας ανεξάρτητα από την εφαρμογή.
Γιατί να τρέξω Paisa στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.