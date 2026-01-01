Το Paisa είναι ένας αυτο-φιλοξενούμενος ιχνηλάτης προσωπικών οικονομικών, χτισμένος πάνω στο μοντέλο λογιστικής διπλογραφίας. Σας δίνει μια ακριβή, πλήρη εικόνα των οικονομικών σας — περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, έσοδα, έξοδα και καθαρή αξία — που παρακολουθούνται χρησιμοποιώντας αρχεία ημερολογίου απλού κειμένου που ανήκουν εξ ολοκλήρου σε εσάς. Σε αντίθεση με τις εφαρμογές οικονομικών που βασίζονται στο cloud, όλα τα δεδομένα σας παραμένουν στον δικό σας server χωρίς συνδρομές και χωρίς τρίτους να έχουν πρόσβαση στα οικονομικά σας αρχεία.

Η διαδικτυακή διεπαφή μετατρέπει το λογιστικό σας ημερολόγιο σε διαδραστικούς πίνακες ελέγχου: αναλύσεις εξόδων ανά κατηγορία, διαγράμματα κατανομής περιουσιακών στοιχείων, προβολές στόχων συνταξιοδότησης και παρακολούθηση απόδοσης επενδύσεων για αμοιβαία κεφάλαια και μετοχές. Η υποστήριξη πολλαπλών νομισμάτων διαχειρίζεται οικονομικά που είναι κατανεμημένα σε διαφορετικές χώρες ή κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.