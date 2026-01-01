Το Yarn είναι μια αποκεντρωμένη, αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα social media που συνδυάζει micro-blogging τύπου Twitter με την ανοιχτή μορφή twtxt feed. Κάθε pod είναι μια ανεξάρτητη υλοποίηση που διασυνδέεται με άλλα Yarn pods και οποιοδήποτε twtxt feed στον ανοιχτό ιστό, έτσι οι χρήστες ακολουθούν άτομα σε servers χωρίς να εξαρτώνται από έναν μόνο πάροχο. Το λογισμικό δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα, δεν προβάλλει διαφημίσεις και δεν παρέχει analytics — το περιεχόμενο και τα γραφήματα ακολούθων ανήκουν εξ ολοκλήρου στον διαχειριστή του pod.

Η λειτουργία του δικού σας Yarn pod σε ένα VPS διατηρεί τις συνομιλίες, τα μέσα και την ταυτότητα υπό τον δικό σας domain. Ο Go-based yarnd server είναι ελαφρύς, αποθηκεύει τα πάντα σε μια ενσωματωμένη βάση δεδομένων και υποστηρίζει pods τόσο για έναν χρήστη όσο και για πολλούς χρήστες με μεταφορτώσεις μέσων, συνομιλίες με νήματα και πλήρη RSS/Atom feeds.