Εγκαταστήστε το Yarn με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενος, αποκεντρωμένος κόμβος micro-blogging, βασισμένος στο twtxt format, χωρίς διαφημίσεις, παρακολούθηση ή vendor lock-in.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Yarn
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Yarn
Το Yarn είναι μια αποκεντρωμένη, αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα social media που συνδυάζει micro-blogging τύπου Twitter με την ανοιχτή μορφή twtxt feed. Κάθε pod είναι μια ανεξάρτητη υλοποίηση που διασυνδέεται με άλλα Yarn pods και οποιοδήποτε twtxt feed στον ανοιχτό ιστό, έτσι οι χρήστες ακολουθούν άτομα σε servers χωρίς να εξαρτώνται από έναν μόνο πάροχο. Το λογισμικό δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα, δεν προβάλλει διαφημίσεις και δεν παρέχει analytics — το περιεχόμενο και τα γραφήματα ακολούθων ανήκουν εξ ολοκλήρου στον διαχειριστή του pod.
Η λειτουργία του δικού σας Yarn pod σε ένα VPS διατηρεί τις συνομιλίες, τα μέσα και την ταυτότητα υπό τον δικό σας domain. Ο Go-based yarnd server είναι ελαφρύς, αποθηκεύει τα πάντα σε μια ενσωματωμένη βάση δεδομένων και υποστηρίζει pods τόσο για έναν χρήστη όσο και για πολλούς χρήστες με μεταφορτώσεις μέσων, συνομιλίες με νήματα και πλήρη RSS/Atom feeds.
Βασικά χαρακτηριστικά του Yarn
Αποκεντρωμένες ροές twtxt
Κάθε λογαριασμός δημοσιεύει ένα φορητό twtxt feed που μπορεί να ακολουθήσει οποιοδήποτε Yarn pod ή συμβατό πρόγραμμα-πελάτης — χωρίς κεντρικούς servers ή ιδιόκτητα πρωτόκολλα.
Ιδιωτικότητα εκ σχεδιασμού
Χωρίς αναλυτικά στοιχεία, χωρίς διαφημίσεις και χωρίς παρακολούθηση από τρίτους - το yarnd συλλέγει μόνο ό,τι απαιτείται για την εκτέλεση του ίδιου του pod.
Συνομιλίες σε νήματα
Οι αλυσίδες απαντήσεων, οι αναφορές και τα θέματα επιτρέπουν στις συζητήσεις να παραμένουν ευανάγνωστες σε όλους τους κόμβους χωρίς να εξαρτώνται από κεντρικά χρονολόγια.
Ενσωματωμένη υποστήριξη μέσων
Ανεβάστε εικόνες, ήχο και βίντεο απευθείας στο pod σας με προαιρετική ffmpeg transcoding για inline playback.
Pods ενός χρήστη ή πολλαπλών χρηστών
Λειτουργήστε ένα προσωπικό pod για εσάς ή ανοίξτε εγγραφές για να φιλοξενήσετε μια κοινότητα - το ίδιο binary χειρίζεται και τα δύο μοντέλα ανάπτυξης.
Ελαφρύ δυαδικό Go
Ο διακομιστής yarnd λειτουργεί ως ένα ενιαίο μεταγλωττισμένο δυαδικό αρχείο με μια ενσωματωμένη βάση δεδομένων bitcask, διατηρώντας τη χρήση πόρων χαμηλή σε μικρά πλάνα VPS.
Γιατί να τρέξω Yarn στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
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