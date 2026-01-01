Το Memos είναι μια εφαρμογή λήψης σημειώσεων self-hosted, δομημένη γύρω από ένα απλό χρονολόγιο που εξαλείφει την τριβή των παραδοσιακών εργαλείων σημειώσεων — χωρίς τίτλους, χωρίς φακέλους, απλά πληκτρολογείτε και αποθηκεύετε. Υποστηρίζει μορφοποίηση Markdown, οργάνωση με hashtag, επισυνάψεις εικόνων, αναζήτηση πλήρους κειμένου και πρόσβαση πολλών χρηστών από ένα ενιαίο ελαφρύ container που υποστηρίζεται από SQLite.

Η εκτέλεση του Memos στο δικό σας VPS σημαίνει ότι οι σημειώσεις σας δεν αγγίζουν ποτέ έναν διακομιστή τρίτου μέρους, τα τέλη συνδρομής εξαλείφονται και ολόκληρη η καταγεγραμμένη βάση γνώσεων σας παραμένει προσβάσιμη επ' αόριστον χωρίς τον κίνδυνο διακοπής υπηρεσιών που επηρεάζουν τις εμπορικές πλατφόρμες λήψης σημειώσεων.