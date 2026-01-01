Αναπτύξτε το Memos με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ελαφριά, προσανατολισμένη στην ιδιωτικότητα εφαρμογή λήψης σημειώσεων με ένα απρόσκοπτο χρονολόγιο για άμεση καταγραφή σκέψεων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Memos
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Memos
Το Memos είναι μια εφαρμογή λήψης σημειώσεων self-hosted, δομημένη γύρω από ένα απλό χρονολόγιο που εξαλείφει την τριβή των παραδοσιακών εργαλείων σημειώσεων — χωρίς τίτλους, χωρίς φακέλους, απλά πληκτρολογείτε και αποθηκεύετε. Υποστηρίζει μορφοποίηση Markdown, οργάνωση με hashtag, επισυνάψεις εικόνων, αναζήτηση πλήρους κειμένου και πρόσβαση πολλών χρηστών από ένα ενιαίο ελαφρύ container που υποστηρίζεται από SQLite.
Η εκτέλεση του Memos στο δικό σας VPS σημαίνει ότι οι σημειώσεις σας δεν αγγίζουν ποτέ έναν διακομιστή τρίτου μέρους, τα τέλη συνδρομής εξαλείφονται και ολόκληρη η καταγεγραμμένη βάση γνώσεων σας παραμένει προσβάσιμη επ' αόριστον χωρίς τον κίνδυνο διακοπής υπηρεσιών που επηρεάζουν τις εμπορικές πλατφόρμες λήψης σημειώσεων.
Βασικά χαρακτηριστικά του Memos
Απρόσκοπτη Καταγραφή
Δεν απαιτούνται τίτλοι ή φάκελοι — ανοίξτε την εφαρμογή, πληκτρολογήστε τη σκέψη σας και αποθηκεύστε σε δευτερόλεπτα χωρίς να διακόψετε τη ροή εργασίας σας.
Markdown υποστήριξη
Διαμορφώστε σημειώσεις με επικεφαλίδες, μπλοκ κώδικα, λίστες ελέγχου και συνδέσμους χρησιμοποιώντας την τυπική σύνταξη Markdown.
Hashtag Οργάνωση
Επισημάνετε σημειώσεις με hashtags καθώς γράφετε και φιλτράρετε άμεσα τη χρονική γραμμή για να εξετάσετε οποιοδήποτε θέμα ή έργο.
Αναζήτηση πλήρους κειμένου
Βρείτε οποιαδήποτε σημείωση σε ολόκληρο το ιστορικό σας σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, χωρίς να πλοηγηθείτε σε ιεραρχίες φακέλων.
Πλήρης Ιδιωτικότητα
Όλες οι σημειώσεις παραμένουν στο VPS σας - χωρίς ανάλυση διαφημίσεων, χωρίς συγχρονισμό στο cloud με τρίτους, και χωρίς τέλη συνδρομής.
Γιατί να τρέξω Memos στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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