Το Jellystat είναι μια εφαρμογή στατιστικών ανοιχτού κώδικα, φτιαγμένη ειδικά για τον Jellyfin media server, εμπνευσμένη από το στυλ analytics του Tautulli για το Plex. Συνδέεται στο API του Jellyfin server σας και συλλέγει συνεχώς δεδομένα αναπαραγωγής, δραστηριότητα χρήστη και πληροφορίες βιβλιοθήκης, παρουσιάζοντας τα πάντα μέσω διαδραστικών γραφημάτων και λεπτομερών dashboards ανά χρήστη.

Η αυτο-φιλοξενία του Jellystat σε ένα VPS διατηρεί το ιστορικό προβολών και τα analytics του server σας πλήρως υπό τον έλεγχό σας, απαλλαγμένα από υπηρεσίες tracking τρίτων. Μια ενσωματωμένη βάση δεδομένων PostgreSQL διατηρεί ιστορικά δεδομένα αναπαραγωγής σε όλες τις ενημερώσεις των containers, και το ενσωματωμένο backup system αποθηκεύει τα στατιστικά και τη διαμόρφωσή σας έτσι ώστε τα analytics να επιβιώνουν αναβαθμίσεις και μεταφορές χωρίς χειροκίνητες εξαγωγές.