Αναπτύξτε το Jellystat με ένα κλικ.
Dashboard στατιστικών και πληροφοριών ανοιχτού κώδικα για τον Jellyfin media server με λεπτομερή παρακολούθηση αναπαραγωγής και αναλύσεις χρηστών.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Jellystat
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Jellystat
Το Jellystat είναι μια εφαρμογή στατιστικών ανοιχτού κώδικα, φτιαγμένη ειδικά για τον Jellyfin media server, εμπνευσμένη από το στυλ analytics του Tautulli για το Plex. Συνδέεται στο API του Jellyfin server σας και συλλέγει συνεχώς δεδομένα αναπαραγωγής, δραστηριότητα χρήστη και πληροφορίες βιβλιοθήκης, παρουσιάζοντας τα πάντα μέσω διαδραστικών γραφημάτων και λεπτομερών dashboards ανά χρήστη.
Η αυτο-φιλοξενία του Jellystat σε ένα VPS διατηρεί το ιστορικό προβολών και τα analytics του server σας πλήρως υπό τον έλεγχό σας, απαλλαγμένα από υπηρεσίες tracking τρίτων. Μια ενσωματωμένη βάση δεδομένων PostgreSQL διατηρεί ιστορικά δεδομένα αναπαραγωγής σε όλες τις ενημερώσεις των containers, και το ενσωματωμένο backup system αποθηκεύει τα στατιστικά και τη διαμόρφωσή σας έτσι ώστε τα analytics να επιβιώνουν αναβαθμίσεις και μεταφορές χωρίς χειροκίνητες εξαγωγές.
Βασικά χαρακτηριστικά του Jellystat
Παρακολούθηση Αναπαραγωγής
Κάθε ροή Jellyfin καταγράφεται με χρήστη, αντικείμενο, συσκευή και διάρκεια παρακολούθησης, ώστε να έχετε ένα πλήρες ιστορικό δραστηριότητας του media server.
Πληροφορίες δραστηριότητας χρήστη
Οι πίνακες ελέγχου ανά χρήστη δείχνουν τον χρόνο παρακολούθησης, το αγαπημένο περιεχόμενο και τα μοτίβα προβολής σε όλο το νοικοκυριό για διαφανείς αναλύσεις χρήσης μέσων.
Στατιστικά βιβλιοθήκης
Αναλυτικές αναλύσεις ταινιών, εκπομπών και άλλου περιεχομένου ανά είδος, codec και ανάλυση αποκαλύπτουν τη μορφή της βιβλιοθήκης πολυμέσων σας.
Ενσωματωμένα αντίγραφα ασφαλείας
Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και η επαναφορά με ένα κλικ για τη βάση δεδομένων Jellystat διατηρεί τα ιστορικά σας στατιστικά ασφαλή κατά τη διάρκεια αναβαθμίσεων, μεταφορών και αλλαγών φιλοξενίας.
Ασφαλής πιστοποίηση
Η σύνδεση βασισμένη σε JWT προστατεύει το analytics dashboard από δημόσια πρόσβαση χωρίς να εξαρτάται από τους λογαριασμούς χρηστών του Jellyfin για σύνδεση.
Γιατί να τρέξω Jellystat στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.