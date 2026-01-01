Έκπτωση έως 69% για Headscale

Αναπτύξτε το Headscale με εγκατάσταση ενός κλικ.

Open-source self-hosted υλοποίηση του Tailscale control server για ιδιωτικά δίκτυα πλέγματος WireGuard.

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VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το Headscale με εγκατάσταση ενός κλικ.

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69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
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1 πυρήνας vCPU
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50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
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Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
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100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
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KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
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16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Headscale

Το Headscale είναι μια self-hosted εναλλακτική στον ιδιόκτητο control server της Tailscale, δίνοντάς σας πλήρη ιδιοκτησία του ιδιωτικού σας WireGuard mesh network. Ενώ η hosted υπηρεσία της Tailscale διαχειρίζεται την ανταλλαγή κλειδιών, την εκχώρηση IP και τις αποφάσεις δρομολόγησης, το Headscale κάνει το ίδιο σε υποδομή που εσείς ελέγχετε — χωρίς μηνιαίες χρεώσεις, χωρίς όρια συσκευών που συνδέονται με συνδρομή και χωρίς εξάρτηση από υπηρεσία cloud τρίτου μέρους.

Αυτό το πρότυπο συνδυάζει το Headscale με το Headscale UI, ένα browser-based dashboard για τη διαχείριση χρηστών, κόμβων και κλειδιών προ-ελέγχου ταυτότητας. Και τα δύο φιλοξενούνται κάτω από το ίδιο HTTPS domain, με το web interface διαθέσιμο στη διαδρομή /web. Οποιοσδήποτε Tailscale-compatible client μπορεί να ενταχθεί στο mesh σας αμέσως αφού κατευθύνει τον login server του στην deployment URL σας.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Headscale

Πελάτες συμβατοί με Tailscale

Οποιαδήποτε συσκευή που εκτελεί το επίσημο Tailscale client μπορεί να συνδεθεί στον Headscale server σας χωρίς τροποποιήσεις από την πλευρά του client.

UI διαχείρισης web

Το Headscale UI παρέχει έναν πίνακα ελέγχου περιηγητή για τη διαχείριση χρηστών, κόμβων και κλειδιών προ-εξουσιοδότησης χωρίς τη χρήση της γραμμής εντολών.

Πλήρης δικτύωση πλέγματος

Συνδεδεμένοι κόμβοι επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους μέσω ορίων NAT χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση WireGuard.

Υποστήριξη MagicDNS

Το Headscale εκχωρεί hostnames σε όλους τους καταχωρημένους κόμβους, επιτρέποντας την πρόσβαση μέσω DNS χωρίς στατική διαμόρφωση IP.

Αποθήκευση με υποστήριξη SQLite

Όλη η κατάσταση του δικτύου αποθηκεύεται σε μια ελαφριά βάση δεδομένων SQLite χωρίς να απαιτείται εξωτερική υπηρεσία βάσης δεδομένων.

API και CLI διαχείριση

Διαχειριστείτε χρήστες, κόμβους και διαδρομές μέσω του Headscale CLI ή του HTTP API για scripting και αυτοματοποίηση.

Γιατί να τρέξω Headscale στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

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