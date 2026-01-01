Το Headscale είναι μια self-hosted εναλλακτική στον ιδιόκτητο control server της Tailscale, δίνοντάς σας πλήρη ιδιοκτησία του ιδιωτικού σας WireGuard mesh network. Ενώ η hosted υπηρεσία της Tailscale διαχειρίζεται την ανταλλαγή κλειδιών, την εκχώρηση IP και τις αποφάσεις δρομολόγησης, το Headscale κάνει το ίδιο σε υποδομή που εσείς ελέγχετε — χωρίς μηνιαίες χρεώσεις, χωρίς όρια συσκευών που συνδέονται με συνδρομή και χωρίς εξάρτηση από υπηρεσία cloud τρίτου μέρους.

Αυτό το πρότυπο συνδυάζει το Headscale με το Headscale UI, ένα browser-based dashboard για τη διαχείριση χρηστών, κόμβων και κλειδιών προ-ελέγχου ταυτότητας. Και τα δύο φιλοξενούνται κάτω από το ίδιο HTTPS domain, με το web interface διαθέσιμο στη διαδρομή /web . Οποιοσδήποτε Tailscale-compatible client μπορεί να ενταχθεί στο mesh σας αμέσως αφού κατευθύνει τον login server του στην deployment URL σας.