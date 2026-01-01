Αναπτύξτε το Headscale με εγκατάσταση ενός κλικ.
Open-source self-hosted υλοποίηση του Tailscale control server για ιδιωτικά δίκτυα πλέγματος WireGuard.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Headscale
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Headscale
Το Headscale είναι μια self-hosted εναλλακτική στον ιδιόκτητο control server της Tailscale, δίνοντάς σας πλήρη ιδιοκτησία του ιδιωτικού σας WireGuard mesh network. Ενώ η hosted υπηρεσία της Tailscale διαχειρίζεται την ανταλλαγή κλειδιών, την εκχώρηση IP και τις αποφάσεις δρομολόγησης, το Headscale κάνει το ίδιο σε υποδομή που εσείς ελέγχετε — χωρίς μηνιαίες χρεώσεις, χωρίς όρια συσκευών που συνδέονται με συνδρομή και χωρίς εξάρτηση από υπηρεσία cloud τρίτου μέρους.
Αυτό το πρότυπο συνδυάζει το Headscale με το Headscale UI, ένα browser-based dashboard για τη διαχείριση χρηστών, κόμβων και κλειδιών προ-ελέγχου ταυτότητας. Και τα δύο φιλοξενούνται κάτω από το ίδιο HTTPS domain, με το web interface διαθέσιμο στη διαδρομή
/web. Οποιοσδήποτε Tailscale-compatible client μπορεί να ενταχθεί στο mesh σας αμέσως αφού κατευθύνει τον login server του στην deployment URL σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Headscale
Πελάτες συμβατοί με Tailscale
Οποιαδήποτε συσκευή που εκτελεί το επίσημο Tailscale client μπορεί να συνδεθεί στον Headscale server σας χωρίς τροποποιήσεις από την πλευρά του client.
UI διαχείρισης web
Το Headscale UI παρέχει έναν πίνακα ελέγχου περιηγητή για τη διαχείριση χρηστών, κόμβων και κλειδιών προ-εξουσιοδότησης χωρίς τη χρήση της γραμμής εντολών.
Πλήρης δικτύωση πλέγματος
Συνδεδεμένοι κόμβοι επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους μέσω ορίων NAT χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση WireGuard.
Υποστήριξη MagicDNS
Το Headscale εκχωρεί hostnames σε όλους τους καταχωρημένους κόμβους, επιτρέποντας την πρόσβαση μέσω DNS χωρίς στατική διαμόρφωση IP.
Αποθήκευση με υποστήριξη SQLite
Όλη η κατάσταση του δικτύου αποθηκεύεται σε μια ελαφριά βάση δεδομένων SQLite χωρίς να απαιτείται εξωτερική υπηρεσία βάσης δεδομένων.
API και CLI διαχείριση
Διαχειριστείτε χρήστες, κόμβους και διαδρομές μέσω του Headscale CLI ή του HTTP API για scripting και αυτοματοποίηση.
Γιατί να τρέξω Headscale στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.