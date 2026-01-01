Το CockroachDB είναι μια κατανεμημένη βάση δεδομένων SQL ανοιχτού κώδικα, σχεδιασμένη να επιβιώνει σε βλάβες υλικού και περιφερειακές διακοπές λειτουργίας χωρίς να διακυβεύεται η συνέπεια. Υποστηρίζει το πρωτόκολλο επικοινωνίας του PostgreSQL, πράγμα που σημαίνει ότι οι υπάρχοντες οδηγοί και εργαλεία PostgreSQL λειτουργούν χωρίς αλλαγές στον κώδικα, ενώ προσφέρει αυτόματο sharding, geo-partitioning και multi-region replication εσωτερικά.

Η ανάπτυξη του CockroachDB στον δικό σας VPS σάς προσφέρει μια βάση δεδομένων SQL επαγγελματικού επιπέδου με εγγυήσεις ACID, αυτόματη εναλλαγή (failover) και μια ενσωματωμένη DB Console για την παρακολούθηση της υγείας του cluster - χωρίς το κόστος ή την πολυπλοκότητα των διαχειριζόμενων υπηρεσιών βάσεων δεδομένων cloud. Είναι ιδανικό για εφαρμογές που απαιτούν μηδενικό χρόνο διακοπής λειτουργίας και ισχυρές εγγυήσεις συναλλαγών.