Αναπτύξτε το CockroachDB με εγκατάσταση ενός κλικ.
Κατανεμημένη βάση δεδομένων SQL σχεδιασμένη για εφαρμογές cloud-native που απαιτούν ανθεκτικότητα, συνέπεια και οριζόντια επεκτασιμότητα.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με CockroachDB
Το CockroachDB είναι μια κατανεμημένη βάση δεδομένων SQL ανοιχτού κώδικα, σχεδιασμένη να επιβιώνει σε βλάβες υλικού και περιφερειακές διακοπές λειτουργίας χωρίς να διακυβεύεται η συνέπεια. Υποστηρίζει το πρωτόκολλο επικοινωνίας του PostgreSQL, πράγμα που σημαίνει ότι οι υπάρχοντες οδηγοί και εργαλεία PostgreSQL λειτουργούν χωρίς αλλαγές στον κώδικα, ενώ προσφέρει αυτόματο sharding, geo-partitioning και multi-region replication εσωτερικά.
Η ανάπτυξη του CockroachDB στον δικό σας VPS σάς προσφέρει μια βάση δεδομένων SQL επαγγελματικού επιπέδου με εγγυήσεις ACID, αυτόματη εναλλαγή (failover) και μια ενσωματωμένη DB Console για την παρακολούθηση της υγείας του cluster - χωρίς το κόστος ή την πολυπλοκότητα των διαχειριζόμενων υπηρεσιών βάσεων δεδομένων cloud. Είναι ιδανικό για εφαρμογές που απαιτούν μηδενικό χρόνο διακοπής λειτουργίας και ισχυρές εγγυήσεις συναλλαγών.
Βασικά χαρακτηριστικά του CockroachDB
PostgreSQL συμβατότητα
Το CockroachDB χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο επικοινωνίας του PostgreSQL, έτσι οποιοσδήποτε driver, ORM ή εργαλείο PostgreSQL συνδέεται χωρίς αλλαγές στον κώδικα, κάνοντας τη μετεγκατάσταση απλή.
Αυτόματη αναπαραγωγή δεδομένων
Τα δεδομένα αναπαράγονται αυτόματα σε κόμβους με παραμετροποιήσιμους συντελεστές αναπαραγωγής, έτσι ώστε η συστάδα να συνεχίζει να εξυπηρετεί αναγνώσεις και εγγραφές ακόμα και όταν ένας κόμβος αποτύχει.
Κατανεμημένες ACID συναλλαγές
Πλήρης σειριοποιήσιμη απομόνωση διασφαλίζει ότι κάθε συναλλαγή είναι συνεπής σε όλους τους κόμβους, εξαλείφοντας τα dirty reads και τα phantom writes που είναι συνηθισμένα σε συστήματα τελικής συνέπειας.
Ενσωματωμένη DB Console
Το ενσωματωμένο web dashboard παρέχει ορατότητα σε πραγματικό χρόνο στην απόδοση ερωτημάτων, την τοπολογία cluster, τη χρήση αποθηκευτικού χώρου και τις ενεργές δηλώσεις, χωρίς εξωτερικά εργαλεία παρακολούθησης.
Οριζόντια κλιμάκωση
Προσθέτοντας κόμβους για να κλιμακώσετε τη χωρητικότητα και την απόδοση γραμμικά, το CockroachDB ανακατανέμει αυτόματα τα δεδομένα χωρίς διακοπή λειτουργίας ή χειροκίνητη παρέμβαση.
Γιατί να τρέξω CockroachDB στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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