Το OpenSign είναι μια πλήρως open-source εναλλακτική λύση των DocuSign και Adobe Sign, κατασκευασμένο για οργανισμούς που χρειάζονται νομικά δεσμευτικές ηλεκτρονικές υπογραφές χωρίς να κλειδώνουν ευαίσθητα συμβόλαια μέσα σε ένα SaaS τρίτου μέρους. Υποστηρίζει ροές εργασίας πολλαπλών υπογραφόντων, επαναχρησιμοποιήσιμα πρότυπα, υπογραφή αυτοπροσώπως, καταλόγους επαφών και ψηφιακή υπογραφή βασισμένη σε PKI χρησιμοποιώντας το δικό σας πιστοποιητικό PFX, όλα αυτά σε ένα καθαρό περιβάλλον drag-and-drop.

Η αυτο-φιλοξενία του OpenSign στον VPS σας διατηρεί κάθε έγγραφο, υπογραφή και αρχείο καταγραφής ελέγχου σε υποδομή που ελέγχετε εσείς. Δεν υπάρχουν χρεώσεις ανά φάκελο, δεν υπάρχουν όρια υπογραφόντων και κανένας κίνδυνος τα δεδομένα των συμβολαίων να εγκαταλείψουν το περιβάλλον σας, καθιστώντας το ιδανικό για νομικές ομάδες, ομάδες HR και προμηθειών με αυστηρές απαιτήσεις συμμόρφωσης.