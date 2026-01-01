Εγκαταστήστε το OpenSign με ένα κλικ.
Δωρεάν εναλλακτική λύση ανοιχτού κώδικα DocuSign για νομικά δεσμευτική ηλεκτρονική υπογραφή εγγράφων στη δική σας υποδομή.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για OpenSign
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με OpenSign
Το OpenSign είναι μια πλήρως open-source εναλλακτική λύση των DocuSign και Adobe Sign, κατασκευασμένο για οργανισμούς που χρειάζονται νομικά δεσμευτικές ηλεκτρονικές υπογραφές χωρίς να κλειδώνουν ευαίσθητα συμβόλαια μέσα σε ένα SaaS τρίτου μέρους. Υποστηρίζει ροές εργασίας πολλαπλών υπογραφόντων, επαναχρησιμοποιήσιμα πρότυπα, υπογραφή αυτοπροσώπως, καταλόγους επαφών και ψηφιακή υπογραφή βασισμένη σε PKI χρησιμοποιώντας το δικό σας πιστοποιητικό PFX, όλα αυτά σε ένα καθαρό περιβάλλον drag-and-drop.
Η αυτο-φιλοξενία του OpenSign στον VPS σας διατηρεί κάθε έγγραφο, υπογραφή και αρχείο καταγραφής ελέγχου σε υποδομή που ελέγχετε εσείς. Δεν υπάρχουν χρεώσεις ανά φάκελο, δεν υπάρχουν όρια υπογραφόντων και κανένας κίνδυνος τα δεδομένα των συμβολαίων να εγκαταλείψουν το περιβάλλον σας, καθιστώντας το ιδανικό για νομικές ομάδες, ομάδες HR και προμηθειών με αυστηρές απαιτήσεις συμμόρφωσης.
Βασικά χαρακτηριστικά του OpenSign
PKI ψηφιακές υπογραφές
Υπογράψτε έγγραφα χρησιμοποιώντας ένα πιστοποιητικό PFX ή P12, ώστε κάθε υπογραφή να είναι κρυπτογραφικά επαληθεύσιμη και ανθεκτική σε παραποίηση σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ανάγνωσης PDF.
Επαναχρησιμοποιήσιμα πρότυπα
Αποθηκεύστε συχνά χρησιμοποιούμενες συμβάσεις ως πρότυπα με προκαθορισμένους ρόλους υπογραφόντων και πεδία φόρμας για να ξεκινήσετε επαναλαμβανόμενες ροές εργασίας σε δευτερόλεπτα.
Ροές εργασίας πολλαπλών υπογραφών
Δρομολογήστε έγγραφα σε πολλούς παραλήπτες με διαδοχική ή παράλληλη σειρά και παρακολουθήστε ποιος έχει δει, υπογράψει ή απορρίψει σε πραγματικό χρόνο.
Ιστορικό ελέγχου και πιστοποιητικό
Κάθε ενέργεια καταγράφεται με χρονικές σημάνσεις και διευθύνσεις IP, παράγοντας το νομικά κατοχυρωμένο πιστοποιητικό ολοκλήρωσης που επισυνάπτεται σε κάθε υπογεγραμμένο έγγραφο.
Δια ζώσης υπογραφή
Λήψη υπογραφών σε κοινόχρηστη συσκευή για δια ζώσης ροές εργασίας, όπως onboarding, NDAs και δηλώσεις παραίτησης, χωρίς την ανταλλαγή email.
REST API και webhooks
Ενσωματώστε την υπογραφή σε υπάρχουσες εφαρμογές χρησιμοποιώντας το τεκμηριωμένο REST API και ενεργοποιήστε συστήματα κατάντη με webhooks ολοκλήρωσης.
Γιατί να τρέξω OpenSign στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.