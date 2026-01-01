Το Logto είναι μια σύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης που παρέχει ολοκληρωμένη υποδομή ελέγχου ταυτότητας για εφαρμογές web, mobile και API. Εφαρμόζει τα OAuth 2.0, OpenID Connect και SAML άμεσα, με προκατασκευασμένα στοιχεία UI σύνδεσης, ενσωματώσεις κοινωνικής σύνδεσης, MFA και έλεγχο πρόσβασης βάσει ρόλων — έτσι οι ομάδες μπορούν να προσθέσουν έλεγχο ταυτότητας επιπέδου παραγωγής χωρίς να τον δημιουργήσουν από το μηδέν.

Η αυτο-φιλοξενία του Logto στο VPS σας σάς δίνει απεριόριστους χρήστες με σταθερό κόστος, πλήρη κυριαρχία δεδομένων στα διαπιστευτήρια και τα δεδομένα συνεδρίας, και την ευελιξία να καλύψετε απαιτήσεις διαμονής δεδομένων ή συμμόρφωσης που οι υπηρεσίες ελέγχου ταυτότητας τρίτων δεν μπορούν να ικανοποιήσουν.