Αναπτύξτε το Logto με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Ολοκληρωμένη πλατφόρμα ταυτότητας και ελέγχου ταυτότητας με υποστήριξη OAuth 2.0, OIDC και εταιρικού SSO.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Logto
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Logto
Το Logto είναι μια σύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης που παρέχει ολοκληρωμένη υποδομή ελέγχου ταυτότητας για εφαρμογές web, mobile και API. Εφαρμόζει τα OAuth 2.0, OpenID Connect και SAML άμεσα, με προκατασκευασμένα στοιχεία UI σύνδεσης, ενσωματώσεις κοινωνικής σύνδεσης, MFA και έλεγχο πρόσβασης βάσει ρόλων — έτσι οι ομάδες μπορούν να προσθέσουν έλεγχο ταυτότητας επιπέδου παραγωγής χωρίς να τον δημιουργήσουν από το μηδέν.
Η αυτο-φιλοξενία του Logto στο VPS σας σάς δίνει απεριόριστους χρήστες με σταθερό κόστος, πλήρη κυριαρχία δεδομένων στα διαπιστευτήρια και τα δεδομένα συνεδρίας, και την ευελιξία να καλύψετε απαιτήσεις διαμονής δεδομένων ή συμμόρφωσης που οι υπηρεσίες ελέγχου ταυτότητας τρίτων δεν μπορούν να ικανοποιήσουν.
Βασικά χαρακτηριστικά του Logto
OAuth 2.0 και OIDC
Πρωτόκολλα βιομηχανικών προτύπων για την ασφάλιση εφαρμογών και APIs χωρίς να γράφετε προσαρμοσμένη λογική ελέγχου ταυτότητας.
Ενσωματώσεις Κοινωνικής Σύνδεσης
Προσθέστε Google, GitHub, Microsoft και δεκάδες άλλους παρόχους κοινωνικής δικτύωσης σε οποιαδήποτε εφαρμογή με ελάχιστη διαμόρφωση.
Έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων
Προστατεύστε λογαριασμούς με TOTP, SMS και email OTP multi-factor authentication, καθώς και passwordless login flows.
Έλεγχος πρόσβασης βασισμένος σε ρόλους
Καθορίστε ρόλους, δικαιώματα και εύρη για να ελέγχετε ακριβώς σε τι μπορεί να έχει πρόσβαση ο κάθε χρήστης ή εφαρμογή.
Διαχείριση οργάνωσης
Υποστηρίξτε εφαρμογές SaaS πολλαπλών χρηστών με ενσωματωμένες δομές οργανισμού και ομάδας με SSO ανά οργανισμό.
Γιατί να τρέξω Logto στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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