Αναπτύξτε το Documenso: εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλατφόρμα υπογραφής εγγράφων ανοιχτού κώδικα για νομικά δεσμευτικές ψηφιακές υπογραφές με πλήρη ιδιοκτησία δεδομένων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Documenso
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Documenso
Το Documenso είναι μια open-source εναλλακτική λύση του DocuSign, σχεδιασμένο για οργανισμούς που χρειάζονται ασφαλείς, νομικά δεσμευτικές ψηφιακές υπογραφές χωρίς να παραδίδουν τον έλεγχο ευαίσθητων εγγράφων σε έναν τρίτο πάροχο SaaS. Υποστηρίζει ροές εργασίας υπογραφής πολλαπλών μερών, πρότυπα εγγράφων και ολοκληρωμένα αρχεία ελέγχου, με ένα καθαρό περιβάλλον εργασίας κατάλληλο για νομικές, HR και οικονομικές ομάδες.
Η αυτο-φιλοξενία του Documenso στο VPS σας διατηρεί κάθε έγγραφο, υπογραφή και αρχείο ελέγχου στη δική σας υποδομή. Δεν υπάρχουν χρεώσεις ανά έγγραφο, κανένα όριο αποθήκευσης που επιβάλλεται από προμηθευτή και κανένας κίνδυνος έκθεσης δεδομένων μέσω μιας κοινόχρηστης πλατφόρμας. Η τοπική διαχείριση πιστοποιητικών και το διαμορφώσιμο SMTP διασφαλίζουν ότι η διαδικασία υπογραφής παραμένει εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Documenso
Πολυμερής υπογραφή
Δρομολογήστε έγγραφα σε πολλούς υπογράφοντες με διαδοχική ή παράλληλη σειρά και παρακολουθήστε την κατάσταση ολοκλήρωσης σε πραγματικό χρόνο.
Ολοκληρωμένες διαδρομές ελέγχου
Κάθε ενέργεια καταγράφεται με χρονοσφραγίδες και διευθύνσεις IP, δημιουργώντας το αποδεικτικό ίχνος που απαιτείται για νομικούς και σκοπούς συμμόρφωσης.
Πρότυπα εγγράφων
Αποθηκεύστε συχνά χρησιμοποιούμενες δομές εγγράφων ως πρότυπα για να επιταχύνετε επαναλαμβανόμενες ροές εργασιών υπογραφής, όπως συμβόλαια και NDA.
Τοπική υπογραφή πιστοποιητικού
Έγγραφα υπογράφονται χρησιμοποιώντας ένα τοπικά διαχειριζόμενο πιστοποιητικό, διατηρώντας την κρυπτογραφική διαδικασία εξ ολοκλήρου εντός της υποδομής σας.
Ειδοποιήσεις Email
Αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις και ενημερώσεις κατάστασης κρατούν όλα τα μέρη ενήμερα χωρίς χειροκίνητη παρακολούθηση από τους αποστολείς εγγράφων.
Γιατί να τρέξω Documenso στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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