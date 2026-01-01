Το Documenso είναι μια open-source εναλλακτική λύση του DocuSign, σχεδιασμένο για οργανισμούς που χρειάζονται ασφαλείς, νομικά δεσμευτικές ψηφιακές υπογραφές χωρίς να παραδίδουν τον έλεγχο ευαίσθητων εγγράφων σε έναν τρίτο πάροχο SaaS. Υποστηρίζει ροές εργασίας υπογραφής πολλαπλών μερών, πρότυπα εγγράφων και ολοκληρωμένα αρχεία ελέγχου, με ένα καθαρό περιβάλλον εργασίας κατάλληλο για νομικές, HR και οικονομικές ομάδες.

Η αυτο-φιλοξενία του Documenso στο VPS σας διατηρεί κάθε έγγραφο, υπογραφή και αρχείο ελέγχου στη δική σας υποδομή. Δεν υπάρχουν χρεώσεις ανά έγγραφο, κανένα όριο αποθήκευσης που επιβάλλεται από προμηθευτή και κανένας κίνδυνος έκθεσης δεδομένων μέσω μιας κοινόχρηστης πλατφόρμας. Η τοπική διαχείριση πιστοποιητικών και το διαμορφώσιμο SMTP διασφαλίζουν ότι η διαδικασία υπογραφής παραμένει εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας.