Το MeTube είναι ένα frontend βασισμένο σε browser για το yt-dlp που σας επιτρέπει να κατεβάζετε βίντεο από το YouTube και πάνω από 1.000 άλλες πλατφόρμες από οποιαδήποτε συσκευή χωρίς εγκατάσταση λογισμικού. Υποστηρίζει επιλογή ποιότητας έως 4K, εξαγωγή μόνο ήχου σε MP3, λήψεις λιστών αναπαραγωγής και καναλιών, και μια ουρά λήψεων σε πραγματικό χρόνο με παρακολούθηση προόδου — όλα αυτά από ένα καθαρό, φιλικό προς κινητά περιβάλλον.

Η αυτο-φιλοξενία του MeTube στο VPS σας σημαίνει ότι οι λήψεις εκτελούνται με ταχύτητες datacenter, τα αρχεία αποθηκεύονται στον server για μετέπειτα ανάκτηση, και η υπηρεσία συνεχίζει να λειτουργεί καθώς οι πλατφόρμες αλλάζουν — ανεξάρτητα από browser extensions που χαλάνε ή εμπορικά εργαλεία λήψης που επιβάλλουν όρια ποιότητας και απαιτούν λογαριασμούς.