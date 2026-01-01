Αναπτύξτε MeTube με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη διασύνδεση web για λήψη βίντεο από το YouTube και 1.000+ άλλους ιστότοπους μέσω του yt-dlp.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για MeTube
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με MeTube
Το MeTube είναι ένα frontend βασισμένο σε browser για το yt-dlp που σας επιτρέπει να κατεβάζετε βίντεο από το YouTube και πάνω από 1.000 άλλες πλατφόρμες από οποιαδήποτε συσκευή χωρίς εγκατάσταση λογισμικού. Υποστηρίζει επιλογή ποιότητας έως 4K, εξαγωγή μόνο ήχου σε MP3, λήψεις λιστών αναπαραγωγής και καναλιών, και μια ουρά λήψεων σε πραγματικό χρόνο με παρακολούθηση προόδου — όλα αυτά από ένα καθαρό, φιλικό προς κινητά περιβάλλον.
Η αυτο-φιλοξενία του MeTube στο VPS σας σημαίνει ότι οι λήψεις εκτελούνται με ταχύτητες datacenter, τα αρχεία αποθηκεύονται στον server για μετέπειτα ανάκτηση, και η υπηρεσία συνεχίζει να λειτουργεί καθώς οι πλατφόρμες αλλάζουν — ανεξάρτητα από browser extensions που χαλάνε ή εμπορικά εργαλεία λήψης που επιβάλλουν όρια ποιότητας και απαιτούν λογαριασμούς.
Βασικά χαρακτηριστικά του MeTube
1.000+ Υποστηριζόμενοι Ιστότοποι
Κατεβάστε από YouTube, Vimeo, Twitch, SoundCloud, και πάνω από χίλιες άλλες πλατφόρμες βίντεο και ήχου.
Ποιότητα Έως και 4K
Επιλέξτε την ακριβή ανάλυση και μορφή που χρειάζεστε, συμπεριλαμβανομένης της εξαγωγής μόνο ήχου σε MP3 ή άλλες μορφές.
Playlist λήψεις
Βάλτε σε ουρά μια ολόκληρη λίστα αναπαραγωγής ή ένα κανάλι για μαζική λήψη και αφήστε τον server να το επεξεργαστεί στο παρασκήνιο.
Πρόσβαση μέσω Browser
Δεν απαιτείται λογισμικό πελάτη - διαχειριστείτε τις λήψεις από οποιοδήποτε τηλέφωνο, tablet ή υπολογιστή με ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο.
Ταχύτητες λήψης κέντρου δεδομένων
Οι λήψεις εκτελούνται στο VPS με πλήρες bandwidth του server, απελευθερώνοντας την τοπική συσκευή και τη σύνδεση στο διαδίκτυο.
Γιατί να τρέξω MeTube στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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