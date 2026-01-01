Το OpenHuman είναι μια προσωπική υπερ-νοημοσύνη AI ανοιχτού κώδικα, σχεδιασμένη να λειτουργεί στη δική σας υποδομή. Χτισμένο γύρω από έναν πυρήνα Rust και ένα δέντρο μνήμης local-first συμβατό με το Obsidian, συνδέεται με πάνω από εκατό υπηρεσίες μέσω OAuth με ένα κλικ — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar και πολλά άλλα — και αντλεί αθόρυβα νέα δεδομένα σε μια ιδιωτική βάση γνώσεων κάθε είκοσι λεπτά.

Η αυτο-φιλοξενία του OpenHuman διατηρεί κάθε email, έγγραφο και συνομιλία σε έναν χώρο εργασίας που σας ανήκει, ενώ εξακολουθεί να σας επιτρέπει να δρομολογείτε αιτήματα σε μοντέλα reasoning, fast ή vision κατ' απαίτηση. Δεν υπάρχουν χρεώσεις ανά θέση, χωρίς vendor lock-in, και καμία υπηρεσία AI τρίτου μέρους δεν βλέπει ποτέ τα ακατέργαστα δεδομένα σας εκτός αν τα δρομολογήσετε ρητά εκεί.