Αναπτύξτε το OpenHuman με ένα κλικ εγκατάστασης.
Αυτο-φιλοξενούμενος προσωπικός πυρήνας AI που συνδέει 118+ εφαρμογές και δημιουργεί ένα ιδιωτικό δέντρο μνήμης το οποίο εσείς ελέγχετε πλήρως.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για OpenHuman
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με OpenHuman
Το OpenHuman είναι μια προσωπική υπερ-νοημοσύνη AI ανοιχτού κώδικα, σχεδιασμένη να λειτουργεί στη δική σας υποδομή. Χτισμένο γύρω από έναν πυρήνα Rust και ένα δέντρο μνήμης local-first συμβατό με το Obsidian, συνδέεται με πάνω από εκατό υπηρεσίες μέσω OAuth με ένα κλικ — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar και πολλά άλλα — και αντλεί αθόρυβα νέα δεδομένα σε μια ιδιωτική βάση γνώσεων κάθε είκοσι λεπτά.
Η αυτο-φιλοξενία του OpenHuman διατηρεί κάθε email, έγγραφο και συνομιλία σε έναν χώρο εργασίας που σας ανήκει, ενώ εξακολουθεί να σας επιτρέπει να δρομολογείτε αιτήματα σε μοντέλα reasoning, fast ή vision κατ' απαίτηση. Δεν υπάρχουν χρεώσεις ανά θέση, χωρίς vendor lock-in, και καμία υπηρεσία AI τρίτου μέρους δεν βλέπει ποτέ τα ακατέργαστα δεδομένα σας εκτός αν τα δρομολογήσετε ρητά εκεί.
Βασικά χαρακτηριστικά του OpenHuman
Local-first μνήμη
Κάθε μήνυμα, έγγραφο και συγχρονισμός ενσωμάτωσης αποθηκεύεται σε ένα τοπικό αποθετήριο SQLite και σε ένα vault συμβατό με το Obsidian, το οποίο μπορείτε να διαβάσετε, να επεξεργαστείτε και να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας απευθείας στον δίσκο.
118+ integrations
Συνδέσεις OAuth με ένα κλικ για Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar και δεκάδες άλλες, με έναν worker παρασκηνίου που ανανεώνει τα δεδομένα κάθε είκοσι λεπτά.
Εγγενή εργαλεία πράκτορα
Ενσωματωμένη αναζήτηση web, scraping, πρόσβαση στο σύστημα αρχείων, λειτουργίες git και φωνή (STT/TTS) επιτρέπουν στους πράκτορες να ενεργούν εκ μέρους σας χωρίς εξωτερικά πλαίσια plugin.
TokenJuice συμπίεση
Ένας συμπιεστής προτροπών εντός συσκευής που περικόπτει περιττά tokens από κλήσεις agent, μειώνοντας το κόστος API μοντέλου έως και 80% σε ροές εργασίας μακράς διάρκειας.
Ενοποιημένη δρομολόγηση μοντέλων
Εναλλάξτε μεταξύ μοντέλων συλλογιστικής, ταχύτητας και όρασης μέσω μιας ενιαίας συνδρομής, ή στρέψτε τον πυρήνα σε τοπικά backends Ollama και LM Studio για πλήρη ιδιωτικότητα.
Ενισχυμένος πυρήνας RPC
Το headless Rust core εκθέτει ένα bearer-authenticated RPC endpoint, λειτουργεί ως ένα read-only container με dropped capabilities, και συνδέεται απρόσκοπτα με desktop clients μέσω του δικτύου.
Γιατί να τρέξω OpenHuman στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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