Αναπτύξτε το LinkAce με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Self-hosted αρχείο σελιδοδεικτών με αυτοματοποιημένη παρακολούθηση συνδέσμων, αναζήτηση πλήρους κειμένου και ένα πλήρες REST API.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για LinkAce
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με LinkAce
Το LinkAce είναι ένα αρχείο σελιδοδεικτών ανοιχτού κώδικα, φτιαγμένο για άτομα που θέλουν μακροπρόθεσμη, οργανωμένη φύλαξη κάθε συνδέσμου που συλλέγουν. Καταγράφει τίτλους και περιγραφές αυτόματα, παρακολουθεί αποθηκευμένες διευθύνσεις URL για χαλασμένους ή μετακινημένους στόχους και μπορεί να παραδώσει σελίδες στο Internet Archive ώστε σημαντικές πηγές να παραμένουν προσβάσιμες ακόμα και όταν ο αρχικός ιστότοπος εξαφανιστεί.
Η αυτο-φιλοξενία του LinkAce στον δικό σας VPS κρατάει το ιστορικό ανάγνωσης, την έρευνα και τις κοινόχρηστες λίστες σας μακριά από ιχνηλάτες τρίτων και ιδιόκτητες υπηρεσίες σελιδοδεικτών. Η συμπεριλαμβανόμενη βάση δεδομένων MariaDB και η κρυφή μνήμη Redis σάς προσφέρουν μια γρήγορη, ιδιωτική βάση γνώσεων που κατέχετε πλήρως, με browser bookmarklets, RSS feeds και ένα πλήρες REST API για ενσωματώσεις.
Βασικά χαρακτηριστικά του LinkAce
Αυτόματη παρακολούθηση συνδέσμων
Προγραμματισμένοι έλεγχοι εντοπίζουν χαλασμένους ή μετακινημένους συνδέσμους ώστε το αρχείο σας να μην αλλοιώνεται σιωπηλά με την πάροδο του χρόνου.
Αντίγραφο ασφαλείας Internet Archive
Προωθήστε αποθηκευμένα URLs στο Wayback Machine αυτόματα και διατηρήστε αναγνώσιμα αντίγραφα εξαφανιζόμενων σελίδων.
Λίστες, ετικέτες και αναζήτηση
Οργανώστε τους σελιδοδείκτες με ένθετες λίστες και ετικέτες, και στη συνέχεια βρείτε οτιδήποτε γρήγορα μέσω μιας προηγμένης φιλτραρισμένης αναζήτησης.
Πλήρες REST API
Ενσωματώστε το LinkAce με επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης, εφαρμογές για κινητά, το Zapier και προσαρμοσμένα scripts μέσω ενός πλήρως τεκμηριωμένου API.
Δημόσιοι και ιδιωτικοί σύνδεσμοι
Σημειώστε κάθε σελιδοδείκτη ως ιδιωτικό, εσωτερικό ή δημόσιο και μοιραστείτε επιμελημένες συλλογές μέσω αφιερωμένων ροών RSS.
Εισαγωγή και εξαγωγή HTML
Εισαγάγετε τους υπάρχοντες σελιδοδείκτες ή εξάγετε το πλήρες αρχείο σας ανά πάσα στιγμή χωρίς εξάρτηση από προμηθευτή.
Γιατί να τρέξω LinkAce στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.