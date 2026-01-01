Το LinkAce είναι ένα αρχείο σελιδοδεικτών ανοιχτού κώδικα, φτιαγμένο για άτομα που θέλουν μακροπρόθεσμη, οργανωμένη φύλαξη κάθε συνδέσμου που συλλέγουν. Καταγράφει τίτλους και περιγραφές αυτόματα, παρακολουθεί αποθηκευμένες διευθύνσεις URL για χαλασμένους ή μετακινημένους στόχους και μπορεί να παραδώσει σελίδες στο Internet Archive ώστε σημαντικές πηγές να παραμένουν προσβάσιμες ακόμα και όταν ο αρχικός ιστότοπος εξαφανιστεί.

Η αυτο-φιλοξενία του LinkAce στον δικό σας VPS κρατάει το ιστορικό ανάγνωσης, την έρευνα και τις κοινόχρηστες λίστες σας μακριά από ιχνηλάτες τρίτων και ιδιόκτητες υπηρεσίες σελιδοδεικτών. Η συμπεριλαμβανόμενη βάση δεδομένων MariaDB και η κρυφή μνήμη Redis σάς προσφέρουν μια γρήγορη, ιδιωτική βάση γνώσεων που κατέχετε πλήρως, με browser bookmarklets, RSS feeds και ένα πλήρες REST API για ενσωματώσεις.