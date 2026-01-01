Το PatchMon είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης ενημερώσεων κώδικα Linux ανοιχτού κώδικα και παρακολούθησης στόλου που δίνει στους sysadmins ένα ενιαίο ταμπλό για την παρακολούθηση, έγκριση και ανάπτυξη ενημερώσεων κώδικα σε όλους τους διαχειριζόμενους κεντρικούς υπολογιστές Linux. Παρέχει ορατότητα της κατάστασης των πακέτων σε πραγματικό χρόνο, οργανωμένη εφαρμογή ενημερώσεων κώδικα με ροές εργασίας έγκρισης, σάρωση συμμόρφωσης OpenSCAP και CIS, έλεγχο ασφαλείας Docker Bench και ένα τερματικό SSH εντός προγράμματος περιήγησης που υποστηρίζεται από το Apache Guacamole — όλα αυτά χωρίς να απαιτείται κανένας πελάτης SSH στον υπολογιστή διαχείρισης.

Σε αντίθεση με τις εμπορικές λύσεις διαχείρισης ενημερώσεων κώδικα που χρεώνουν ανά κόμβο, το PatchMon είναι δωρεάν για αυτο-φιλοξενία και συνδέεται με τους διαχειριζόμενους κεντρικούς υπολογιστές μέσω ενός ελαφρού agent. Όλο το ιστορικό ενημερώσεων κώδικα, οι αναφορές συμμόρφωσης και το απόθεμα κεντρικών υπολογιστών παραμένουν στη δική σας υποδομή χωρίς να αποστέλλονται δεδομένα σε εξωτερικές υπηρεσίες.