Αναπτύξτε το PatchMon με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα διαχείρισης ενημερώσεων Linux και παρακολούθησης στόλου με SSH terminal εντός προγράμματος περιήγησης και σάρωση συμμόρφωσης.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για PatchMon
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με PatchMon
Το PatchMon είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης ενημερώσεων κώδικα Linux ανοιχτού κώδικα και παρακολούθησης στόλου που δίνει στους sysadmins ένα ενιαίο ταμπλό για την παρακολούθηση, έγκριση και ανάπτυξη ενημερώσεων κώδικα σε όλους τους διαχειριζόμενους κεντρικούς υπολογιστές Linux. Παρέχει ορατότητα της κατάστασης των πακέτων σε πραγματικό χρόνο, οργανωμένη εφαρμογή ενημερώσεων κώδικα με ροές εργασίας έγκρισης, σάρωση συμμόρφωσης OpenSCAP και CIS, έλεγχο ασφαλείας Docker Bench και ένα τερματικό SSH εντός προγράμματος περιήγησης που υποστηρίζεται από το Apache Guacamole — όλα αυτά χωρίς να απαιτείται κανένας πελάτης SSH στον υπολογιστή διαχείρισης.
Σε αντίθεση με τις εμπορικές λύσεις διαχείρισης ενημερώσεων κώδικα που χρεώνουν ανά κόμβο, το PatchMon είναι δωρεάν για αυτο-φιλοξενία και συνδέεται με τους διαχειριζόμενους κεντρικούς υπολογιστές μέσω ενός ελαφρού agent. Όλο το ιστορικό ενημερώσεων κώδικα, οι αναφορές συμμόρφωσης και το απόθεμα κεντρικών υπολογιστών παραμένουν στη δική σας υποδομή χωρίς να αποστέλλονται δεδομένα σε εξωτερικές υπηρεσίες.
Βασικά χαρακτηριστικά του PatchMon
Ενορχήστρωση patch σε επίπεδο στόλου
Ελέγξτε τις εκκρεμείς ενημερώσεις σε όλα τα συστήματα Linux, εγκρίνετε πακέτα ενημερώσεων και αναπτύξτε τα με δυνατότητες προγραμματισμού και επαναφοράς από ένα ενιαίο dashboard.
Τερματικό SSH εντός προγράμματος περιήγησης
Αποκτήστε πρόσβαση σε οποιοδήποτε διαχειριζόμενο host απευθείας από το πρόγραμμα περιήγησης μέσω ενός terminal που υποστηρίζεται από το Apache Guacamole - δεν απαιτείται εγκατάσταση SSH client ή port forwarding.
Σάρωση συμμόρφωσης
Εκτελέστε σαρώσεις ασφαλείας OpenSCAP, CIS benchmark και Docker Bench σε διαχειριζόμενους hosts και παρακολουθήστε την κατάσταση συμμόρφωσης με την πάροδο του χρόνου χωρίς ξεχωριστά εργαλεία.
Κατάσταση πακέτου real-time
Δείτε ποια πακέτα είναι παρωχημένα, ευάλωτα ή λείπουν σε κάθε διαχειριζόμενο host σε πραγματικό χρόνο, με ενδείξεις σοβαρότητας και συνδέσμους CVE.
Ροές εργασίας έγκρισης ενημερώσεων
Απαιτείται ρητή έγκριση πριν την ανάπτυξη ενημερώσεων σε διακομιστές παραγωγής, με αρχεία καταγραφής ελέγχου που καταγράφουν ποιος ενέκρινε τι και πότε.
Γιατί να τρέξω PatchMon στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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