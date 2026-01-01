Έκπτωση έως 69% για PatchMon

Αναπτύξτε το PatchMon με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα διαχείρισης ενημερώσεων Linux και παρακολούθησης στόλου με SSH terminal εντός προγράμματος περιήγησης και σάρωση συμμόρφωσης.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το PatchMon με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για PatchMon

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με PatchMon

Το PatchMon είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης ενημερώσεων κώδικα Linux ανοιχτού κώδικα και παρακολούθησης στόλου που δίνει στους sysadmins ένα ενιαίο ταμπλό για την παρακολούθηση, έγκριση και ανάπτυξη ενημερώσεων κώδικα σε όλους τους διαχειριζόμενους κεντρικούς υπολογιστές Linux. Παρέχει ορατότητα της κατάστασης των πακέτων σε πραγματικό χρόνο, οργανωμένη εφαρμογή ενημερώσεων κώδικα με ροές εργασίας έγκρισης, σάρωση συμμόρφωσης OpenSCAP και CIS, έλεγχο ασφαλείας Docker Bench και ένα τερματικό SSH εντός προγράμματος περιήγησης που υποστηρίζεται από το Apache Guacamole — όλα αυτά χωρίς να απαιτείται κανένας πελάτης SSH στον υπολογιστή διαχείρισης.

Σε αντίθεση με τις εμπορικές λύσεις διαχείρισης ενημερώσεων κώδικα που χρεώνουν ανά κόμβο, το PatchMon είναι δωρεάν για αυτο-φιλοξενία και συνδέεται με τους διαχειριζόμενους κεντρικούς υπολογιστές μέσω ενός ελαφρού agent. Όλο το ιστορικό ενημερώσεων κώδικα, οι αναφορές συμμόρφωσης και το απόθεμα κεντρικών υπολογιστών παραμένουν στη δική σας υποδομή χωρίς να αποστέλλονται δεδομένα σε εξωτερικές υπηρεσίες.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του PatchMon

Ενορχήστρωση patch σε επίπεδο στόλου

Ελέγξτε τις εκκρεμείς ενημερώσεις σε όλα τα συστήματα Linux, εγκρίνετε πακέτα ενημερώσεων και αναπτύξτε τα με δυνατότητες προγραμματισμού και επαναφοράς από ένα ενιαίο dashboard.

Τερματικό SSH εντός προγράμματος περιήγησης

Αποκτήστε πρόσβαση σε οποιοδήποτε διαχειριζόμενο host απευθείας από το πρόγραμμα περιήγησης μέσω ενός terminal που υποστηρίζεται από το Apache Guacamole - δεν απαιτείται εγκατάσταση SSH client ή port forwarding.

Σάρωση συμμόρφωσης

Εκτελέστε σαρώσεις ασφαλείας OpenSCAP, CIS benchmark και Docker Bench σε διαχειριζόμενους hosts και παρακολουθήστε την κατάσταση συμμόρφωσης με την πάροδο του χρόνου χωρίς ξεχωριστά εργαλεία.

Κατάσταση πακέτου real-time

Δείτε ποια πακέτα είναι παρωχημένα, ευάλωτα ή λείπουν σε κάθε διαχειριζόμενο host σε πραγματικό χρόνο, με ενδείξεις σοβαρότητας και συνδέσμους CVE.

Ροές εργασίας έγκρισης ενημερώσεων

Απαιτείται ρητή έγκριση πριν την ανάπτυξη ενημερώσεων σε διακομιστές παραγωγής, με αρχεία καταγραφής ελέγχου που καταγράφουν ποιος ενέκρινε τι και πότε.

Γιατί να τρέξω PatchMon στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

Maxim Shishkin
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Omkar

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Sylvain

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Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.

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Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

Δοκιμάστε το χωρίς κίνδυνο με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Δείτε την πολιτική επιστροφής χρημάτων για λεπτομέρειες.

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