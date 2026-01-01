Αναπτύξτε Wallabag με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη υπηρεσία αποθήκευσης για ανάγνωση αργότερα που αποθηκεύει και καθαρίζει διαδικτυακά άρθρα για ανάγνωση εκτός σύνδεσης χωρίς περισπασμούς.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Wallabag
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Wallabag
Το Wallabag είναι μια self-hosted εφαρμογή read-it-later που αποθηκεύει άρθρα web και αφαιρεί διαφημίσεις, πλοήγηση και ακαταστασία, παρουσιάζοντας μόνο το κείμενο και τις εικόνες για καθαρή, εστιασμένη ανάγνωση. Λειτουργεί ως μια ιδιωτική εναλλακτική λύση για το Pocket και το Instapaper με πλήρη offline υποστήριξη.
Η self-hosting εγκατάσταση του Wallabag σε ένα VPS σημαίνει ότι η λίστα ανάγνωσης και το αρχείο άρθρων σας αποθηκεύονται στη δική σας υποδομή χωρίς πρόσβαση τρίτων. Οι επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης για Chrome και Firefox κάνουν την αποθήκευση άρθρων με ένα κλικ, ενώ οι εφαρμογές για κινητά για iOS και Android επιτρέπουν την offline ανάγνωση εν κινήσει. Η εισαγωγή από το Pocket και το Instapaper κάνει τη μεταφορά απλή.
Βασικά χαρακτηριστικά του Wallabag
Καθαρή ανάγνωση άρθρου
Το Wallabag εξάγει το περιεχόμενο των άρθρων και αφαιρεί διαφημίσεις, πλοήγηση και περισπασμούς για μια καθαρή, εστιασμένη εμπειρία ανάγνωσης.
Πρόσβαση εκτός σύνδεσης
Αποθηκευμένα άρθρα συγχρονίζονται με εφαρμογές για κινητά για iOS και Android, επιτρέποντας την ανάγνωση χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο.
Επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης
Αποθηκεύστε άρθρα από το Chrome και τον Firefox με ένα μόνο κλικ χρησιμοποιώντας το επίσημο πρόσθετο περιηγητή του Wallabag.
Ετικετογράφηση και αναζήτηση
Οργανώστε τα αποθηκευμένα άρθρα με ετικέτες και βρείτε οτιδήποτε άμεσα χρησιμοποιώντας αναζήτηση πλήρους κειμένου σε ολόκληρο το αρχείο ανάγνωσής σας.
Εισαγωγή από Pocket
Μεταφέρετε την υπάρχουσα λίστα ανάγνωσης από το Pocket ή το Instapaper στο Wallabag χωρίς να χάσετε αποθηκευμένα άρθρα.
Γιατί να τρέξω Wallabag στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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