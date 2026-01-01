Το Wallabag είναι μια self-hosted εφαρμογή read-it-later που αποθηκεύει άρθρα web και αφαιρεί διαφημίσεις, πλοήγηση και ακαταστασία, παρουσιάζοντας μόνο το κείμενο και τις εικόνες για καθαρή, εστιασμένη ανάγνωση. Λειτουργεί ως μια ιδιωτική εναλλακτική λύση για το Pocket και το Instapaper με πλήρη offline υποστήριξη.

Η self-hosting εγκατάσταση του Wallabag σε ένα VPS σημαίνει ότι η λίστα ανάγνωσης και το αρχείο άρθρων σας αποθηκεύονται στη δική σας υποδομή χωρίς πρόσβαση τρίτων. Οι επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης για Chrome και Firefox κάνουν την αποθήκευση άρθρων με ένα κλικ, ενώ οι εφαρμογές για κινητά για iOS και Android επιτρέπουν την offline ανάγνωση εν κινήσει. Η εισαγωγή από το Pocket και το Instapaper κάνει τη μεταφορά απλή.