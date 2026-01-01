Το GPT-Researcher είναι ένας αυτόνομος παράγοντας AI ανοιχτού κώδικα, σχεδιασμένος να πραγματοποιεί ολοκληρωμένη online έρευνα για οποιοδήποτε θέμα. Χρησιμοποιεί μια προσέγγιση πολλαπλών παραγόντων — ένας παράγοντας σχεδιασμού αναλύει την ερώτηση σε υπο-ερωτήματα, παράγοντες ερευνητές συλλέγουν πληροφορίες από δεκάδες πηγές ταυτόχρονα, και ένας παράγοντας συγγραφέας συνθέτει τα ευρήματα σε μια δομημένη έκθεση με παραπομπές. Αυτή η παράλληλη προσέγγιση μειώνει δραματικά τον χρόνο για την παραγωγή περιεχομένου ερευνητικού επιπέδου σε σύγκριση με τη χειροκίνητη περιήγηση ή τις προτροπές LLM με ένα μόνο ερώτημα.

Η αυτο-φιλοξενία του GPT-Researcher σάς δίνει πλήρη έλεγχο για το ποιους παρόχους LLM και APIs αναζήτησης συνδέετε, ποια δεδομένα επεξεργάζονται και πώς αποθηκεύονται οι αναφορές. Η εκτέλεσή του στον δικό σας VPS σημαίνει ότι ευαίσθητα ερευνητικά θέματα παραμένουν στην υποδομή σας, χωρίς όρια χρήσης από υπηρεσίες τρίτων παρόχων.