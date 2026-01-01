Το Mylar3 είναι το ενεργά συντηρούμενο fork Python 3 του Mylar — ένας αυτοματοποιημένος downloader κόμικς και διαχειριστής βιβλιοθήκης που παρακολουθεί σειρές, βάζει σε ουρά νέα τεύχη καθώς κυκλοφορούν, παραδίδει τις λήψεις στον υπάρχοντα client σας και επεξεργάζεται τα αρχεία CBR/CBZ που προκύπτουν σε μια καθαρή βιβλιοθήκη. Επικοινωνεί με τα SABnzbd, NZBGet και ένα ευρύ φάσμα torrent clients, συμπεριλαμβανομένων των qBittorrent, Transmission, Deluge και rTorrent.

Το self-hosting του Mylar3 στο δικό σας VPS διατηρεί τη λίστα ανάγνωσης, την ουρά παρακολούθησης και τα διαπιστευτήρια του download client σας εντός της υποδομής σας αντί για μια υπηρεσία SaaS. Σε συνδυασμό με έναν comic reader όπως το Komga ή το Kavita, η ανάπτυξη γίνεται μια προσωπική στοίβα τύπου Plex για κόμικς — αυτομάτως ανακτώντας νέα τεύχη σε μια βιβλιοθήκη που οι αναγνώστες κινητών και επιτραπέζιων υπολογιστών μπορούν να καταναλώσουν από οπουδήποτε.