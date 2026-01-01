Εγκαταστήστε το Mylar3 με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενο πρόγραμμα λήψης κόμικς και διαχειριστής βιβλιοθήκης που αυτοματοποιεί την παρακολούθηση νέων τευχών σε πηγές NZB και torrent.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Mylar3
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Mylar3
Το Mylar3 είναι το ενεργά συντηρούμενο fork Python 3 του Mylar — ένας αυτοματοποιημένος downloader κόμικς και διαχειριστής βιβλιοθήκης που παρακολουθεί σειρές, βάζει σε ουρά νέα τεύχη καθώς κυκλοφορούν, παραδίδει τις λήψεις στον υπάρχοντα client σας και επεξεργάζεται τα αρχεία CBR/CBZ που προκύπτουν σε μια καθαρή βιβλιοθήκη. Επικοινωνεί με τα SABnzbd, NZBGet και ένα ευρύ φάσμα torrent clients, συμπεριλαμβανομένων των qBittorrent, Transmission, Deluge και rTorrent.
Το self-hosting του Mylar3 στο δικό σας VPS διατηρεί τη λίστα ανάγνωσης, την ουρά παρακολούθησης και τα διαπιστευτήρια του download client σας εντός της υποδομής σας αντί για μια υπηρεσία SaaS. Σε συνδυασμό με έναν comic reader όπως το Komga ή το Kavita, η ανάπτυξη γίνεται μια προσωπική στοίβα τύπου Plex για κόμικς — αυτομάτως ανακτώντας νέα τεύχη σε μια βιβλιοθήκη που οι αναγνώστες κινητών και επιτραπέζιων υπολογιστών μπορούν να καταναλώσουν από οπουδήποτε.
Βασικά χαρακτηριστικά του Mylar3
Λίστες παρακολούθησης σειρών
Παρακολουθήστε τις εν εξελίξει σειρές, μεμονωμένα τεύχη, ιστορίες και one-shots, ώστε οι νέες κυκλοφορίες να μπαίνουν αυτόματα στην ουρά τη στιγμή που θα είναι διαθέσιμες.
NZB και torrent πελάτες
Αναθέστε τις λήψεις σε SABnzbd, NZBGet, qBittorrent, Transmission, Deluge, rTorrent και άλλους πελάτες μέσω των τυπικών API τους.
Indexer ενσωματώσεις
Αναζητήστε σε Newznab/Torznab indexers, δημόσιους DDL providers και διαμορφώσιμα RSS feeds για να βρείτε κάθε παρακολουθούμενο ζήτημα.
Μετα-επεξεργασία βιβλιοθήκης
Μετονομάζει, μετακινεί και προσθέτει ετικέτες σε κατεβασμένα αρχεία σε μια καθαρή δομή φακέλων (CBR/CBZ) κατάλληλη για Komga, Kavita, ComicRack και άλλα.
ComicVine metadata
Αντλεί εξώφυλλα, αρίθμηση τευχών και μεταδεδομένα εκδότη από το ComicVine, ώστε η βιβλιοθήκη να παραμένει συνεπής και με σωστή σήμανση.
Χρονοπρογραμματιστής παρασκηνίου
Πραγματοποιεί συνεχείς προγραμματισμένους ελέγχους για νέα ζητήματα, ελλείποντα back-fill και μετονομασία εργασιών, ώστε η βιβλιοθήκη να ενημερώνεται χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.
Γιατί να τρέξω Mylar3 στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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