Το TimeTagger είναι ένας open-source web-based time tracker, δομημένος γύρω από ένα διαδραστικό χρονοδιάγραμμα και μια ροή εργασίας βασισμένη σε ετικέτες, αντί για άκαμπτες ιεραρχίες έργων. Σχεδιασμένο για freelancers, συμβούλους και άτομα που χρεώνουν ανά ώρα, αντικαθιστά το δυσκίνητο λογισμικό φύλλων χρόνου με ένα γρήγορο, φιλικό προς το πληκτρολόγιο UI που λειτουργεί σε οποιοδήποτε σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης και συγχρονίζεται σε όλες τις συσκευές.

Το self-hosting του TimeTagger στο δικό σας VPS διατηρεί κάθε καταγεγραμμένο λεπτό, ετικέτα πελάτη και εξαγωγή τιμολογίου υπό τον έλεγχό σας - χωρίς τρίτους SaaS να κρατούν όμηρο το ιστορικό χρεώσεών σας, χωρίς χρεώσεις ανά θέση και χωρίς τον κίνδυνο να κλείσει ένας λογαριασμός κατά τη διάρκεια μιας πολυάσχολης εβδομάδας.