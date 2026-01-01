Αναπτύξτε το TimeTagger με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ένας προσωπικός καταγραφέας χρόνου που δίνει προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα, με διαδραστική χρονική γραμμή, ετικέτες, αναφορές και ενσωματωμένη ροή εργασίας Pomodoro.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για TimeTagger
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με TimeTagger
Το TimeTagger είναι ένας open-source web-based time tracker, δομημένος γύρω από ένα διαδραστικό χρονοδιάγραμμα και μια ροή εργασίας βασισμένη σε ετικέτες, αντί για άκαμπτες ιεραρχίες έργων. Σχεδιασμένο για freelancers, συμβούλους και άτομα που χρεώνουν ανά ώρα, αντικαθιστά το δυσκίνητο λογισμικό φύλλων χρόνου με ένα γρήγορο, φιλικό προς το πληκτρολόγιο UI που λειτουργεί σε οποιοδήποτε σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης και συγχρονίζεται σε όλες τις συσκευές.
Το self-hosting του TimeTagger στο δικό σας VPS διατηρεί κάθε καταγεγραμμένο λεπτό, ετικέτα πελάτη και εξαγωγή τιμολογίου υπό τον έλεγχό σας - χωρίς τρίτους SaaS να κρατούν όμηρο το ιστορικό χρεώσεών σας, χωρίς χρεώσεις ανά θέση και χωρίς τον κίνδυνο να κλείσει ένας λογαριασμός κατά τη διάρκεια μιας πολυάσχολης εβδομάδας.
Βασικά χαρακτηριστικά του TimeTagger
Διαδραστικό χρονολόγιο
Οραματιστείτε την ημέρα σας σε ένα zoomable timeline όπου μπορείτε να σύρετε, να αλλάξετε μέγεθος και να διαχωρίσετε εγγραφές για να ταιριάζει ακριβώς με τον τρόπο που έγινε η εργασία.
Παρακολούθηση βάσει ετικετών
Παραλείψτε τα άκαμπτα δέντρα έργων και επισημάνετε την εργασία με ελεύθερες ετικέτες, έτσι ώστε η ίδια εγγραφή να μπορεί να ανήκει ταυτόχρονα σε έναν πελάτη, μια εργασία και έναν κωδικό χρέωσης.
Αναφορές PDF και CSV
Δημιουργήστε φιλτραρισμένες αναφορές ανά ετικέτα, περίοδο ή στόχο και εξάγετέ τις ως PDF ή CSV για τιμολόγηση, λογιστική και ενημερώσεις ομάδας.
Στόχοι και Pomodoro
Ορίστε καθημερινούς, εβδομαδιαίους ή μηνιαίους στόχους ωρών και εκτελέστε εστιασμένες συνεδρίες Pomodoro απευθείας μέσα στο tracker — δεν απαιτούνται επιπλέον apps.
Συγχρονισμός συσκευών
Μπορείτε να παρακολουθείτε από desktop, tablet ή τηλέφωνο με το responsive web UI και κάθε αλλαγή να συγχρονίζεται αυτόματα στον self-hosted server σας.
Ιδιωτικότητα εκ σχεδιασμού
Όλες οι εγγραφές βρίσκονται σε μια τοπική βάση δεδομένων SQLite στο VPS σας, έτσι τα ονόματα πελατών, οι ώρες και τα δεδομένα χρέωσης δεν φτάνουν ποτέ σε ένα cloud τρίτου μέρους.
Γιατί να τρέξω TimeTagger στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Προτεινόμενη τοποθεσία server:
Ελεγχος...
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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