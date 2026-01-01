Αναπτύξτε το TubeArchivist με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενος αρχειοθέτης YouTube που κατεβάζει, ευρετηριάζει και μεταδίδει τη συλλογή βίντεο σας από τον δικό σας server.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με TubeArchivist
Το TubeArchivist είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα αρχειοθέτησης YouTube που θέτει τη συλλογή βίντεό σας υπό τον δικό σας έλεγχο. Εγγράφεται σε κανάλια, κατεβάζει βίντεο αυτόματα μέσω του yt-dlp, και ευρετηριάζει τα πάντα με το Elasticsearch ώστε να μπορείτε να κάνετε αναζήτηση σε τίτλους, περιγραφές, υπότιτλους και σχόλια. Τα βίντεο προβάλλονται μέσω ενός ενσωματωμένου web player με ιστορικό παρακολούθησης και παρακολούθηση προόδου - δεν απαιτείται λογαριασμός YouTube ή σύνδεση στο διαδίκτυο μετά τη λήψη.
Σε αντίθεση με τα εργαλεία εφάπαξ λήψης, το TubeArchivist λειτουργεί συνεχώς στο παρασκήνιο. Διατηρεί μεταδεδομένα, μικρογραφίες, υπότιτλους και σχόλια μαζί με κάθε αρχείο βίντεο, και ενσωματώνεται με τα Jellyfin και Plex για χρήστες media server που θέλουν το αρχείο τους μαζί με άλλο περιεχόμενο.
Βασικά χαρακτηριστικά του TubeArchivist
Συνδρομές καναλιών
Εγγραφείτε σε κανάλια YouTube και κατεβάζετε αυτόματα νέες αναρτήσεις βάσει προγράμματος, διατηρώντας το αρχείο σας ενημερωμένο χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.
Αναζήτηση πλήρους κειμένου
Το Elasticsearch ευρετηριάζει τίτλους βίντεο, περιγραφές, υπότιτλους και σχόλια, ώστε να μπορείτε να βρείτε άμεσα οποιοδήποτε βίντεο σε ολόκληρη την βιβλιοθήκη σας με λέξη-κλειδί.
Ενσωμάτωση SponsorBlock
Παραλείπει αυτόματα τμήματα χορηγών, εισαγωγές, καταληκτικά τμήματα και περιττό περιεχόμενο κατά την αναπαραγωγή, χρησιμοποιώντας δεδομένα SponsorBlock από την κοινότητα.
Jellyfin και Plex εξαγωγή
Συνοδευτικά πρόσθετα για Jellyfin και Plex σάς επιτρέπουν να περιηγηθείτε στη βιβλιοθήκη TubeArchivist απευθείας μέσα στον υπάρχοντα media server.
Αρχειοθέτηση υποτίτλων
Κατεβάζει και ευρετηριάζει υπότιτλους για κάθε αρχειοθετημένο βίντεο, επιτρέποντας την αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά μέσα σε προφορικό περιεχόμενο σε ολόκληρη τη συλλογή σας.
Αρχειοθέτηση σχολίων
Προαιρετικά αρχειοθετεί ολόκληρο το νήμα σχολίων για κάθε βίντεο παράλληλα με το αρχείο πολυμέσων, διατηρώντας το πλαίσιο της κοινότητας που ενδέχεται να αφαιρέσει το YouTube.
Γιατί να τρέξω TubeArchivist στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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