Το TubeArchivist είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα αρχειοθέτησης YouTube που θέτει τη συλλογή βίντεό σας υπό τον δικό σας έλεγχο. Εγγράφεται σε κανάλια, κατεβάζει βίντεο αυτόματα μέσω του yt-dlp, και ευρετηριάζει τα πάντα με το Elasticsearch ώστε να μπορείτε να κάνετε αναζήτηση σε τίτλους, περιγραφές, υπότιτλους και σχόλια. Τα βίντεο προβάλλονται μέσω ενός ενσωματωμένου web player με ιστορικό παρακολούθησης και παρακολούθηση προόδου - δεν απαιτείται λογαριασμός YouTube ή σύνδεση στο διαδίκτυο μετά τη λήψη.

Σε αντίθεση με τα εργαλεία εφάπαξ λήψης, το TubeArchivist λειτουργεί συνεχώς στο παρασκήνιο. Διατηρεί μεταδεδομένα, μικρογραφίες, υπότιτλους και σχόλια μαζί με κάθε αρχείο βίντεο, και ενσωματώνεται με τα Jellyfin και Plex για χρήστες media server που θέλουν το αρχείο τους μαζί με άλλο περιεχόμενο.