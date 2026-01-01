Αναπτύξτε το Hasura GraphQL Engine με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Άμεσα GraphQL και REST APIs πάνω από τη βάση δεδομένων PostgreSQL - δεν απαιτείται κώδικας backend.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Hasura GraphQL Engine
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Hasura GraphQL Engine
Το Hasura GraphQL Engine συνδέεται με τη βάση δεδομένων PostgreSQL και δημιουργεί αυτόματα ένα πλήρως τυποποιημένο GraphQL API σε δευτερόλεπτα. Αντί να γράφουν κώδικα resolver, να διαμορφώνουν ορισμούς σχήματος ή να δημιουργούν επίπεδα ερωτημάτων από την αρχή, οι προγραμματιστές κατευθύνουν το Hasura σε μια βάση δεδομένων και αποκτούν άμεσα φιλτράρισμα, ταξινόμηση, σελιδοποίηση, συγκεντρώσεις και συνδρομές σε πραγματικό χρόνο — όλα διαχειριζόμενα μέσω μιας οπτικής κονσόλας.
Με πάνω από 32.000 αστέρια στο GitHub και παραγωγική χρήση σε εταιρείες παγκοσμίως, το Hasura είναι η ταχύτερη διαδρομή από τη βάση δεδομένων στο API. Η αυτο-φιλοξενία στο δικό σας VPS διατηρεί τα διαπιστευτήρια της βάσης δεδομένων και τη λογική ερωτημάτων εντός της υποδομής σας, χωρίς χρεώσεις ανά αίτημα, χωρίς κόστος εξόδου δεδομένων και με πλήρη έλεγχο των δικαιωμάτων πρόσβασης και του περιορισμού ρυθμού.
Βασικά χαρακτηριστικά του Hasura GraphQL Engine
Άμεσα GraphQL APIs
Δημιουργεί αυτόματα ένα πλήρως τυποποιημένο GraphQL API από το υπάρχον PostgreSQL schema - συμπεριλαμβανομένων πινάκων, προβολών και σχέσεων, χωρίς να χρειάζεται να γράψετε κώδικα resolver.
Συνδρομές σε πραγματικό χρόνο
Οποιοδήποτε GraphQL query μπορεί να μετατραπεί σε μια ζωντανή συνδρομή που στέλνει ενημερώσεις σε συνδεδεμένους πελάτες μέσω WebSockets καθώς αλλάζουν τα υποκείμενα δεδομένα.
Δικαιώματα σε επίπεδο γραμμής
Ορίζετε λεπτομερείς κανόνες ελέγχου πρόσβασης ανά πίνακα, ρόλο και λειτουργία, χρησιμοποιώντας ένα point-and-click εργαλείο δημιουργίας δικαιωμάτων — δεν απαιτείται προσαρμοσμένο middleware.
Αντιστοίχιση REST endpoint
Εκθέστε οποιοδήποτε αποθηκευμένο ερώτημα GraphQL ως ένα ονομαστικό REST endpoint, δίνοντας σε πελάτες μόνο REST πρόσβαση στα ίδια δεδομένα χωρίς ένα ξεχωριστό επίπεδο API.
Απομακρυσμένα schemas και ενέργειες
Συνδέστε εξωτερικά GraphQL APIs και HTTP υπηρεσίες στο ενοποιημένο σχήμα, ώστε οι πελάτες να αναζητούν τα πάντα μέσω ενός ενιαίου endpoint.
Γιατί να τρέξω Hasura GraphQL Engine στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
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