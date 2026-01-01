Το Hasura GraphQL Engine συνδέεται με τη βάση δεδομένων PostgreSQL και δημιουργεί αυτόματα ένα πλήρως τυποποιημένο GraphQL API σε δευτερόλεπτα. Αντί να γράφουν κώδικα resolver, να διαμορφώνουν ορισμούς σχήματος ή να δημιουργούν επίπεδα ερωτημάτων από την αρχή, οι προγραμματιστές κατευθύνουν το Hasura σε μια βάση δεδομένων και αποκτούν άμεσα φιλτράρισμα, ταξινόμηση, σελιδοποίηση, συγκεντρώσεις και συνδρομές σε πραγματικό χρόνο — όλα διαχειριζόμενα μέσω μιας οπτικής κονσόλας.

Με πάνω από 32.000 αστέρια στο GitHub και παραγωγική χρήση σε εταιρείες παγκοσμίως, το Hasura είναι η ταχύτερη διαδρομή από τη βάση δεδομένων στο API. Η αυτο-φιλοξενία στο δικό σας VPS διατηρεί τα διαπιστευτήρια της βάσης δεδομένων και τη λογική ερωτημάτων εντός της υποδομής σας, χωρίς χρεώσεις ανά αίτημα, χωρίς κόστος εξόδου δεδομένων και με πλήρη έλεγχο των δικαιωμάτων πρόσβασης και του περιορισμού ρυθμού.