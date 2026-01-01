Αναπτύξτε το Big-AGI με ένα κλικ.
Επαγγελματικός χώρος εργασίας AI πολλαπλών μοντέλων που υποστηρίζει 500+ μοντέλα από 20+ παρόχους με ενσωματωμένη παράλληλη σύγκριση μοντέλων.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Big-AGI
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Big-AGI
Το Big-AGI είναι ένας χώρος εργασίας AI ανοιχτού κώδικα, φτιαγμένος για επαγγελματίες που χρειάζονται σοβαρό έλεγχο στις αλληλεπιδράσεις τους με την AI. Συνδέστε τα δικά σας API keys για OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral και 15+ άλλους παρόχους για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πάνω από 500 μοντέλα από ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας — χωρίς μεσάζοντες και χωρίς χρεώσεις συνδρομής πλατφόρμας πέρα από αυτά που πληρώνετε απευθείας στους παρόχους σας.
Η χαρακτηριστική του λειτουργία Beam εκτελεί την ίδια προτροπή σε πολλά μοντέλα ταυτόχρονα και συγχωνεύει έξυπνα τις καλύτερες απαντήσεις, μειώνοντας σημαντικά τις παραισθήσεις σε εργασίες υψηλού κινδύνου. Η αυτο-φιλοξενία στο δικό σας VPS διατηρεί κάθε συνομιλία και API key εντελώς ιδιωτικά, με προαιρετικό HTTP Basic Auth για την ασφάλιση της πρόσβασης της ομάδας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Big-AGI
Beam Multi-Model
Εκτελέστε οποιαδήποτε προτροπή σε πολλά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης παράλληλα και συγχωνεύστε τις καλύτερες απαντήσεις - μειώνοντας τις παραισθήσεις σε σύνθετες ή υψηλού κινδύνου εργασίες.
500+ Μοντέλα
Συνδέστε τα OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq, Mistral, OpenRouter και 15+ άλλους παρόχους μέσω μιας ενιαίας διεπαφής χρησιμοποιώντας τα δικά σας κλειδιά API.
Πρωτίστως τοπική ιδιωτικότητα
Οι συνομιλίες και οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται στον browser, όχι στον server — τα δεδομένα σας δεν φεύγουν ποτέ από τη δική σας υποδομή.
Αναζήτηση web και παραπομπές
Αναζητήστε στο διαδίκτυο μέσα σε οποιαδήποτε συνομιλία και λάβετε απαντήσεις με αναφορές πηγών, με την υποστήριξη του Google Custom Search ή άλλων διαμορφωμένων παρόχων.
Έλεγχος πρόσβασης
Προστατέψτε την αυτο-φιλοξενούμενη εγκατάστασή σας με HTTP Basic Auth ώστε μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα API keys σας και στο ιστορικό συνομιλιών σας.
Γιατί να τρέχω Big-AGI στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.