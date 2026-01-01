Αναπτύξτε το Scrypted με ένα κλικ.
Πλατφόρμα ενσωμάτωσης οικιακού βίντεο υψηλής απόδοσης και NVR με έξυπνες ανιχνεύσεις με τεχνολογία AI.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Scrypted
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Scrypted
Το Scrypted είναι μια πλατφόρμα ενσωμάτωσης οικιακού βίντεο ανοιχτού κώδικα και καταγραφικό βίντεο δικτύου (NVR) που ενοποιεί κάμερες IP σε οικοσυστήματα έξυπνου σπιτιού, συμπεριλαμβανομένων των HomeKit, Google Home, Alexa και Home Assistant. Η μετακωδικοποίηση με επιτάχυνση υλικού και η αρχιτεκτονική plugin προσφέρουν ζωντανές ροές χαμηλής καθυστέρησης και αξιόπιστες καταγραφές 24/7 χωρίς εξάρτηση από προμηθευτή.
Το plugin NVR Scrypted προσθέτει συνεχή καταγραφή με έξυπνες ανιχνεύσεις με τεχνητή νοημοσύνη (AI), άμεσες ειδοποιήσεις κίνησης και μια εξελιγμένη εφαρμογή για κινητά και υπολογιστές για απομακρυσμένη παρακολούθηση. Η αυτο-φιλοξενία στο VPS σας δίνει πλήρη ιδιοκτησία του υλικού σας και εξαλείφει τις τρέχουσες χρεώσεις συνδρομής cloud.
Βασικά χαρακτηριστικά του Scrypted
Smart Home Ενσωμάτωση
Ροή καμερών σε HomeKit, Google Home, Alexa και Home Assistant ταυτόχρονα από μία ενιαία πλατφόρμα.
24/7 Καταγραφή NVR
Το Scrypted NVR plugin καταγράφει κάθε κάμερα όλο το εικοσιτετράωρο και σας επιτρέπει να περιηγηθείτε στο υλικό μέσω διαισθητικής πλοήγησης χρονολογίου.
Έξυπνες ανιχνεύσεις με AI
Λάβετε έξυπνες ειδοποιήσεις κίνησης, ατόμων, οχημάτων και ζώων, με την υποστήριξη ενσωματωμένων μοντέλων μηχανικής μάθησης.
Επιτάχυνση Υλικού
Αξιοποιήστε την αποκωδικοποίηση βίντεο με GPU ή hardware-accelerated για ομαλές ροές χαμηλής καθυστέρησης με ελάχιστη επιβάρυνση CPU.
Plugin οικοσύστημα
Επεκτείνετε τη λειτουργικότητα με εκατοντάδες πρόσθετα της κοινότητας που υποστηρίζουν κάμερες, κλειδαριές, αισθητήρες και έξυπνες οικιακές συσκευές.
Γιατί να τρέξω Scrypted στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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