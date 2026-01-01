Το Scrypted είναι μια πλατφόρμα ενσωμάτωσης οικιακού βίντεο ανοιχτού κώδικα και καταγραφικό βίντεο δικτύου (NVR) που ενοποιεί κάμερες IP σε οικοσυστήματα έξυπνου σπιτιού, συμπεριλαμβανομένων των HomeKit, Google Home, Alexa και Home Assistant. Η μετακωδικοποίηση με επιτάχυνση υλικού και η αρχιτεκτονική plugin προσφέρουν ζωντανές ροές χαμηλής καθυστέρησης και αξιόπιστες καταγραφές 24/7 χωρίς εξάρτηση από προμηθευτή.

Το plugin NVR Scrypted προσθέτει συνεχή καταγραφή με έξυπνες ανιχνεύσεις με τεχνητή νοημοσύνη (AI), άμεσες ειδοποιήσεις κίνησης και μια εξελιγμένη εφαρμογή για κινητά και υπολογιστές για απομακρυσμένη παρακολούθηση. Η αυτο-φιλοξενία στο VPS σας δίνει πλήρη ιδιοκτησία του υλικού σας και εξαλείφει τις τρέχουσες χρεώσεις συνδρομής cloud.