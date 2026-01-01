Το SnapOtter είναι μια self-hosted πλατφόρμα επεξεργασίας εικόνων που συνδυάζει ένα ολοκληρωμένο σύνολο εργαλείων επεξεργασίας — αλλαγή μεγέθους, περικοπή, συμπίεση, μετατροπή, υδατογράφημα και άλλα — με τοπικές δυνατότητες AI, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης φόντου, της αναβάθμισης εικόνας, του OCR και της αποκατάστασης φωτογραφιών. Όλη η επεξεργασία εκτελείται στον δικό σας server χρησιμοποιώντας CPU ή GPU, οπότε τα αρχικά αρχεία και τα αποτελέσματα δεν περνούν ποτέ από εξωτερικές υπηρεσίες.

Με υποστήριξη για 55+ μορφές εισόδου, συμπεριλαμβανομένων 23 μορφών camera RAW και 14 μορφών εξόδου, το SnapOtter χειρίζεται τα πάντα, από γρήγορες επεξεργασίες μεμονωμένων εικόνων έως σύνθετες ροές εργασίας batch που δημιουργούνται χρησιμοποιώντας τον οπτικό του pipeline builder. Ένα REST API με διαδραστική τεκμηρίωση Swagger καθιστά απλή την ενσωμάτωση της επεξεργασίας εικόνων σε οποιαδήποτε εφαρμογή ή αυτοματισμό.