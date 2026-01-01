Εγκαταστήστε το SnapOtter με ένα κλικ.
Self-hosted σουίτα επεξεργασίας εικόνων με 55+ εργαλεία, τοπικές λειτουργίες AI και ομαδικές pipelines — οι εικόνες δεν φεύγουν ποτέ από τον server σας.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με SnapOtter
Το SnapOtter είναι μια self-hosted πλατφόρμα επεξεργασίας εικόνων που συνδυάζει ένα ολοκληρωμένο σύνολο εργαλείων επεξεργασίας — αλλαγή μεγέθους, περικοπή, συμπίεση, μετατροπή, υδατογράφημα και άλλα — με τοπικές δυνατότητες AI, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης φόντου, της αναβάθμισης εικόνας, του OCR και της αποκατάστασης φωτογραφιών. Όλη η επεξεργασία εκτελείται στον δικό σας server χρησιμοποιώντας CPU ή GPU, οπότε τα αρχικά αρχεία και τα αποτελέσματα δεν περνούν ποτέ από εξωτερικές υπηρεσίες.
Με υποστήριξη για 55+ μορφές εισόδου, συμπεριλαμβανομένων 23 μορφών camera RAW και 14 μορφών εξόδου, το SnapOtter χειρίζεται τα πάντα, από γρήγορες επεξεργασίες μεμονωμένων εικόνων έως σύνθετες ροές εργασίας batch που δημιουργούνται χρησιμοποιώντας τον οπτικό του pipeline builder. Ένα REST API με διαδραστική τεκμηρίωση Swagger καθιστά απλή την ενσωμάτωση της επεξεργασίας εικόνων σε οποιαδήποτε εφαρμογή ή αυτοματισμό.
Βασικά χαρακτηριστικά του SnapOtter
Υποστήριξη 55+ μορφών
Επεξεργάζεται JPEG, PNG, WebP, AVIF, TIFF, PDF, SVG, 23 μορφές RAW κάμερας, και άλλα - μετατρέπει μεταξύ οποιασδήποτε υποστηριζόμενης μορφής με μία μόνο λειτουργία.
Τοπική επεξεργασία AI
Αφαίρεση φόντου, αναβάθμιση εικόνας, OCR, βελτίωση προσώπου και αποκατάσταση φωτογραφιών λειτουργούν εξ ολοκλήρου στην CPU ή GPU του VPS σας - χωρίς εξωτερικές κλήσεις API ή κοινή χρήση δεδομένων.
Δημιουργός οπτικού pipeline
Συνδέστε πολλαπλές λειτουργίες εικόνας σε επαναχρησιμοποιήσιμες διοχετεύσεις για επεξεργασία παρτίδων, ώστε οι επαναλαμβανόμενες ροές εργασίας να εκτελούνται αυτόματα χωρίς χειροκίνητα βήματα κάθε φορά.
REST API με τεκμηρίωση
Κάθε εργαλείο είναι προσβάσιμο μέσω ενός τεκμηριωμένου REST API με διαδραστικό Swagger UI στο /api/docs, διευκολύνοντας την ενσωμάτωση image processing σε εφαρμογές και scripts.
Ομαδική επεξεργασία
Ανεβάστε και μετασχηματίστε ολόκληρους φακέλους εικόνων σε μία εργασία, εφαρμόζοντας τις ίδιες λειτουργίες σε εκατοντάδες αρχεία ταυτόχρονα.
Γιατί να τρέξω SnapOtter στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
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