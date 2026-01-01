Το Sonarr είναι ένας ολοκληρωμένος διαχειριστής συλλογής τηλεοπτικών σειρών και προσωπικός βιντεοκαταγραφέας για χρήστες Usenet και BitTorrent. Παρακολουθεί τα RSS feeds για νέες κυκλοφορίες επεισοδίων, τα κατεβάζει αυτόματα μέσω του προτιμώμενου download client σας και οργανώνει τα αρχεία που προκύπτουν με συνεπή ονοματοδοσία — όλα αυτά χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση. Ως βασικό μέλος της arr suite, το Sonarr ενσωματώνεται απρόσκοπτα με τα Radarr, Prowlarr και media servers όπως το Plex και το Jellyfin.

Η εγκατάσταση του Sonarr στο VPS σας σημαίνει ότι λειτουργεί 24/7, εντοπίζοντας νέες κυκλοφορίες τη στιγμή που εμφανίζονται, ακόμα και όταν ο οικιακός σας υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος. Η μόνιμη αποθήκευση προστατεύει τις διαμορφώσεις της βιβλιοθήκης σας και τα προφίλ ποιότητας, ενώ το REST API επιτρέπει την ενσωμάτωση με εργαλεία διαχείρισης αιτημάτων για τη δημιουργία ενός πλήρως αυτοματοποιημένου home media ecosystem.