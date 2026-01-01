Αναπτύξτε το Sonarr με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτοματοποιημένος διαχειριστής συλλογής τηλεοπτικών εκπομπών που παρακολουθεί, κατεβάζει, μετονομάζει και οργανώνει επεισόδια από Usenet και torrents.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Sonarr
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Sonarr
Το Sonarr είναι ένας ολοκληρωμένος διαχειριστής συλλογής τηλεοπτικών σειρών και προσωπικός βιντεοκαταγραφέας για χρήστες Usenet και BitTorrent. Παρακολουθεί τα RSS feeds για νέες κυκλοφορίες επεισοδίων, τα κατεβάζει αυτόματα μέσω του προτιμώμενου download client σας και οργανώνει τα αρχεία που προκύπτουν με συνεπή ονοματοδοσία — όλα αυτά χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση. Ως βασικό μέλος της arr suite, το Sonarr ενσωματώνεται απρόσκοπτα με τα Radarr, Prowlarr και media servers όπως το Plex και το Jellyfin.
Η εγκατάσταση του Sonarr στο VPS σας σημαίνει ότι λειτουργεί 24/7, εντοπίζοντας νέες κυκλοφορίες τη στιγμή που εμφανίζονται, ακόμα και όταν ο οικιακός σας υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος. Η μόνιμη αποθήκευση προστατεύει τις διαμορφώσεις της βιβλιοθήκης σας και τα προφίλ ποιότητας, ενώ το REST API επιτρέπει την ενσωμάτωση με εργαλεία διαχείρισης αιτημάτων για τη δημιουργία ενός πλήρως αυτοματοποιημένου home media ecosystem.
Βασικά χαρακτηριστικά του Sonarr
Αυτοματοποιημένη Παρακολούθηση Επεισοδίων
Παρακολουθεί επερχόμενα επεισόδια μέσω ροών RSS και τα κατεβάζει αυτόματα τη στιγμή που γίνονται διαθέσιμες νέες κυκλοφορίες.
Διαχείριση Προφίλ Ποιότητας
Ορίστε προτιμώμενες αναλύσεις, codecs και μεγέθη αρχείων ανά σειρά, και αφήστε το Sonarr να αναβαθμίζει αυτόματα σε καλύτερες εκδόσεις όταν εμφανίζονται.
Λήψη Ενσωμάτωσης Client
Συνδέεται με qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet και άλλα - υποστηρίζοντας ροές εργασίας torrent και Usenet από ένα interface.
Συγχρονισμός server μέσων
Ενεργοποιεί αυτόματες ενημερώσεις βιβλιοθηκών σε Plex, Jellyfin, Emby και Kodi μετά από κάθε λήψη, διατηρώντας τον media server σας ενημερωμένο χωρίς μη αυτόματες ανανεώσεις.
Διαχείριση Πακέτου Εποχής
Επεξεργάζεται έξυπνα λήψεις πακέτων σεζόν εξάγοντας μεμονωμένα επεισόδια και αντιστοιχίζοντάς τα με παρακολουθούμενες καταχωρήσεις σειρών.
Γιατί να τρέξω Sonarr στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.