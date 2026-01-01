Αναπτύξτε το OmniTools με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Self-hosted διαδικτυακή σουίτα βοηθητικών προγραμμάτων με 80+ εργαλεία για επεξεργασία εικόνων, χειρισμό PDF, μετατροπή βίντεο και μετασχηματισμό δεδομένων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για OmniTools
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με OmniTools
Το OmniTools ενοποιεί πάνω από 80 βοηθητικά προγράμματα που βασίζονται σε browser σε μία ενιαία εφαρμογή self-hosted, αντικαθιστώντας την ανάγκη να επισκέπτεστε πολλαπλούς διάσπαρτους online ιστότοπους μετατροπής. Επεξεργασία εικόνων, συγχώνευση PDF, περικοπή βίντεο, μορφοποίηση JSON, δημιουργία κωδικών QR και πολλά άλλα είναι όλα διαθέσιμα από ένα ενιαίο, συνεπές περιβάλλον εργασίας χωρίς περιορισμούς μεγέθους αρχείων ή premium paywalls.
Επειδή όλη η επεξεργασία γίνεται απευθείας στον browser, κανένα αρχείο δεν ανεβαίνει ποτέ στον server. Η self-hosting του OmniTools σημαίνει ότι ευαίσθητα έγγραφα παραμένουν στο δίκτυό σας, η ομάδα σας αποκτά ένα καθαρό εργαλείο χωρίς διαφημίσεις, προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή, και εξαλείφετε τους κινδύνους απορρήτου των δημόσιων ιστότοπων μετατροπής.
Βασικά χαρακτηριστικά του OmniTools
Επεξεργασία από την πλευρά του browser
Όλες οι λειτουργίες αρχείων εκτελούνται τοπικά στο πρόγραμμα περιήγησης — τίποτα δεν ανεβαίνει στον server, διατηρώντας τα ευαίσθητα έγγραφα ιδιωτικά.
Εργαλεία εικόνας & PDF
Αλλάξτε μέγεθος, μετατρέψτε και συμπιέστε εικόνες; συγχωνεύστε, διαχωρίστε και σχολιάστε PDF χωρίς να εγκαταστήσετε λογισμικό επιφάνειας εργασίας.
Βοηθητικά προγράμματα βίντεο και ήχου
Περικόψτε βίντεο, εξάγετε κομμάτια ήχου και μετατρέψτε σε μορφή GIF απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης.
Εργαλεία δεδομένων προγραμματιστών
Μορφοποιήστε JSON, μετατρέψτε μεταξύ CSV και JSON, επικυρώστε XML, και κωδικοποιήστε ή αποκωδικοποιήστε URLs σε ένα μέρος.
Χωρίς διαφημίσεις ή Paywalls
Το Self-hosting παρέχει ένα καθαρό περιβάλλον εργασίας, χωρίς περισπασμούς, με όλα τα 80+ εργαλεία πλήρως διαθέσιμα χωρίς επιπλέον κόστος.
Γιατί να τρέξω OmniTools στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.