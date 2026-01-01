Το R2R είναι ένα πλαίσιο παραγωγής με ενισχυμένη ανάκτηση ανοιχτού κώδικα, σχεδιασμένο για παραγωγική ανάπτυξη από την πρώτη μέρα. Συνδυάζει υβριδική σημασιολογική αναζήτηση και αναζήτηση λέξεων-κλειδιών με reciprocal rank fusion, αυτόματη κατασκευή knowledge graph, multimodal document ingestion, και ένα agentic retrieval API που επιτρέπει στα large language models να ενορχηστρώνουν την αναζήτηση ως μέρος του reasoning loop τους.

Η αυτο-φιλοξενία του R2R στον δικό σας VPS διατηρεί τα έγγραφα, τα vector indexes και το ιστορικό συνομιλιών υπό τον πλήρη έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις ανά ερώτημα και χωρίς πρόσβαση τρίτων στο knowledge base σας. Αυτή η ανάπτυξη συνδυάζει το R2R API με το επίσημο dashboard και ένα PostgreSQL plus pgvector store, παρέχοντάς σας ένα πλήρες RAG stack το οποίο μπορείτε να επεκτείνετε με οποιονδήποτε LLM provider.