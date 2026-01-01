Αναπτύξτε το R2R με εγκατάσταση ενός κλικ.
Έτοιμο για παραγωγή RAG framework με hybrid search, knowledge graphs, και ένα agentic retrieval API για εφαρμογές AI.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για R2R
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με R2R
Το R2R είναι ένα πλαίσιο παραγωγής με ενισχυμένη ανάκτηση ανοιχτού κώδικα, σχεδιασμένο για παραγωγική ανάπτυξη από την πρώτη μέρα. Συνδυάζει υβριδική σημασιολογική αναζήτηση και αναζήτηση λέξεων-κλειδιών με reciprocal rank fusion, αυτόματη κατασκευή knowledge graph, multimodal document ingestion, και ένα agentic retrieval API που επιτρέπει στα large language models να ενορχηστρώνουν την αναζήτηση ως μέρος του reasoning loop τους.
Η αυτο-φιλοξενία του R2R στον δικό σας VPS διατηρεί τα έγγραφα, τα vector indexes και το ιστορικό συνομιλιών υπό τον πλήρη έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις ανά ερώτημα και χωρίς πρόσβαση τρίτων στο knowledge base σας. Αυτή η ανάπτυξη συνδυάζει το R2R API με το επίσημο dashboard και ένα PostgreSQL plus pgvector store, παρέχοντάς σας ένα πλήρες RAG stack το οποίο μπορείτε να επεκτείνετε με οποιονδήποτε LLM provider.
Βασικά χαρακτηριστικά του R2R
Υβριδική αναζήτηση
Συνδυάστε τη διανυσματική ομοιότητα και την αναζήτηση λέξεων-κλειδιών πλήρους κειμένου με το Reciprocal Rank Fusion για να αναδείξετε το πιο σχετικό πλαίσιο για κάθε ερώτημα.
Γραφήματα γνώσης
Η αυτόματη εξαγωγή οντοτήτων και σχέσεων δημιουργεί έναν δείκτη γραφήματος παράλληλα με διανύσματα, επιτρέποντας συλλογιστική μεταξύ εγγράφων που η απλή ανάκτηση δεν μπορεί να ανταποκριθεί.
Πολυτροπική πρόσληψη
Αναλύστε αρχεία PDF, έγγραφα Word, υπολογιστικά φύλλα, εικόνες και ήχο σε ένα ενοποιημένο ευρετήριο χωρίς να γράφετε προσαρμοσμένο κώδικα εισαγωγής για κάθε μορφή.
Πρακτορικό RAG
Οι πράκτορες συλλογιστικής ανακτούν, κριτικάρουν και βελτιώνουν επαναληπτικά τις απαντήσεις — παράγοντας απαντήσεις υψηλότερης ποιότητας από ό,τι οι RAG pipelines μιας μόνο εκτέλεσης.
LLMs πολλαπλών παρόχων
Συνδέστε OpenAI, Anthropic, Google, Azure, Ollama, και 20+ άλλους παρόχους LLM μέσω μιας ενιαίας διαμόρφωσης - χωρίς να απαιτείται επαναδημιουργία ευρετηρίου.
REST API και SDKs
Ένα πλήρες REST API συν επίσημα SDK Python και JavaScript σάς επιτρέπουν να ενσωματώσετε το R2R retrieval σε προσαρμοσμένες εφαρμογές και αυτοματοποιημένες ροές εργασιών.
Γιατί να τρέξω R2R στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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