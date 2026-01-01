Το NocoBase είναι μια πλατφόρμα no-code/low-code ανοιχτού κώδικα, με προτεραιότητα την επεκτασιμότητα, που συνδυάζει ένα οπτικό περιβάλλον με μια αρχιτεκτονική βασισμένη σε plugins, ώστε τόσο οι citizen developers όσο και οι μηχανικοί να μπορούν να συνεργάζονται αποτελεσματικά. Η μηχανή μοντελοποίησης δεδομένων του, ο drag-and-drop UI builder και τα εργαλεία αυτοματοποίησης ροών εργασίας καλύπτουν τα πάντα, από απλές εφαρμογές CRUD έως πολύπλοκες multi-tenant επιχειρηματικές εφαρμογές.

Η αυτο-φιλοξενία του NocoBase στον VPS σας καταργεί την τιμολόγηση ανά χρήστη, διατηρεί ευαίσθητα επιχειρηματικά δεδομένα στη δική σας υποδομή, και δίνει στις ομάδες ανάπτυξης την ελευθερία να εγκαθιστούν προσαρμοσμένα plugins και να ενσωματώνονται με εσωτερικά συστήματα χωρίς περιορισμούς από προμηθευτές.