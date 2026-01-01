Αναπτύξτε το NocoBase με εγκατάσταση ενός κλικ.
Επεκτάσιμη πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα no-code για τη δημιουργία εσωτερικών εργαλείων και επιχειρηματικών εφαρμογών με plugin-based αρχιτεκτονική.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με NocoBase
Το NocoBase είναι μια πλατφόρμα no-code/low-code ανοιχτού κώδικα, με προτεραιότητα την επεκτασιμότητα, που συνδυάζει ένα οπτικό περιβάλλον με μια αρχιτεκτονική βασισμένη σε plugins, ώστε τόσο οι citizen developers όσο και οι μηχανικοί να μπορούν να συνεργάζονται αποτελεσματικά. Η μηχανή μοντελοποίησης δεδομένων του, ο drag-and-drop UI builder και τα εργαλεία αυτοματοποίησης ροών εργασίας καλύπτουν τα πάντα, από απλές εφαρμογές CRUD έως πολύπλοκες multi-tenant επιχειρηματικές εφαρμογές.
Η αυτο-φιλοξενία του NocoBase στον VPS σας καταργεί την τιμολόγηση ανά χρήστη, διατηρεί ευαίσθητα επιχειρηματικά δεδομένα στη δική σας υποδομή, και δίνει στις ομάδες ανάπτυξης την ελευθερία να εγκαθιστούν προσαρμοσμένα plugins και να ενσωματώνονται με εσωτερικά συστήματα χωρίς περιορισμούς από προμηθευτές.
Βασικά χαρακτηριστικά του NocoBase
Οπτική μοντελοποίηση δεδομένων
Ορίστε πίνακες, πεδία και σύνθετες σχέσεις μέσω μιας οπτικής διεπαφής, με υποστήριξη για όλους τους κοινούς τύπους πεδίων, συμπεριλαμβανομένων συνημμένων, τύπων και αναζητήσεων.
UI Builder με drag-and-drop
Σχεδιάστε διεπαφές εφαρμογών με απόκριση τοποθετώντας μπλοκ και στοιχεία σε έναν καμβά, χωρίς να απαιτείται κώδικας front-end για τυπικές διατάξεις.
Αρχιτεκτονική βασισμένη σε plugin
Επεκτείνετε την πλατφόρμα με plugins κοινότητας ή προσαρμοσμένα plugins για νέους τύπους πεδίων, ενέργειες και ενσωματώσεις χωρίς να τροποποιήσετε τη βασική εφαρμογή.
Αυτοματοποίηση ροής εργασιών
Δημιουργήστε οπτικά επιχειρηματικές διαδικασίες υπό όρους και ροές έγκρισης, πυροδοτώντας ενέργειες σε αλλαγές δεδομένων χωρίς να γράφετε backend logic από το μηδέν.
Δικαιώματα βάσει ρόλων
Έλεγχος πρόσβασης σε δεδομένα και στοιχεία UI σε επίπεδο ρόλου, υποστηρίζοντας multi-tenancy και απομόνωση σε επίπεδο τμήματος, εντός μίας μόνο εγκατάστασης.
Αυτόματα δημιουργημένα APIs
Κάθε μοντέλο δεδομένων παρέχει αυτόματα endpoints REST API, επιτρέποντας την ενσωμάτωση με εξωτερικά συστήματα και προσαρμοσμένα front-ends χωρίς επιπλέον ανάπτυξη.
Γιατί να τρέξω NocoBase στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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