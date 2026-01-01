Το OTOBO είναι μια πλήρως open-source, web-based πλατφόρμα διαχείρισης αιτημάτων και υπηρεσιών που προήλθε από το ((OTRS)) Community Edition το 2019. Προσφέρει δυνατότητες IT helpdesk εταιρικού επιπέδου — ουρές αιτημάτων, παρακολούθηση SLA, ενσωματωμένη βάση δεδομένων FAQ/γνώσεων, ροές εργασίας ITSM και CMDB — χωρίς χρεώσεις αδειοδότησης ή εξάρτηση από προμηθευτή. Το OTOBO υποστηρίζει επικοινωνία πολλαπλών καναλιών μέσω email, τηλεφώνου και φορμών web, και διαθέτει μια μηχανή αυτοματισμού βασισμένη σε κανόνες που χειρίζεται τη δρομολόγηση, τις κλιμακώσεις και τις ειδοποιήσεις άμεσα.

Το Self-hosting του OTOBO στο δικό σας VPS θέτει όλα τα δεδομένα αιτημάτων, τα αρχεία πελατών και τις αναφορές SLA υπό τον έλεγχό σας. Αυτό το πρότυπο αναπτύσσει την πλήρη στοίβα παραγωγής: την web εφαρμογή OTOBO και τον background daemon, τη MariaDB για μόνιμη αποθήκευση, έναν αποκλειστικό κόμβο Elasticsearch για γρήγορη αναζήτηση πλήρους κειμένου σε όλα τα αιτήματα, και τη Redis για session caching και απόδοση.