Αναπτύξτε το OTOBO με ένα κλικ.
Σύστημα help desk και ticketing ανοιχτού κώδικα για IT service management, υποστήριξη πελατών και αυτοματοποίηση διαδικασιών.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με OTOBO
Το OTOBO είναι μια πλήρως open-source, web-based πλατφόρμα διαχείρισης αιτημάτων και υπηρεσιών που προήλθε από το ((OTRS)) Community Edition το 2019. Προσφέρει δυνατότητες IT helpdesk εταιρικού επιπέδου — ουρές αιτημάτων, παρακολούθηση SLA, ενσωματωμένη βάση δεδομένων FAQ/γνώσεων, ροές εργασίας ITSM και CMDB — χωρίς χρεώσεις αδειοδότησης ή εξάρτηση από προμηθευτή. Το OTOBO υποστηρίζει επικοινωνία πολλαπλών καναλιών μέσω email, τηλεφώνου και φορμών web, και διαθέτει μια μηχανή αυτοματισμού βασισμένη σε κανόνες που χειρίζεται τη δρομολόγηση, τις κλιμακώσεις και τις ειδοποιήσεις άμεσα.
Το Self-hosting του OTOBO στο δικό σας VPS θέτει όλα τα δεδομένα αιτημάτων, τα αρχεία πελατών και τις αναφορές SLA υπό τον έλεγχό σας. Αυτό το πρότυπο αναπτύσσει την πλήρη στοίβα παραγωγής: την web εφαρμογή OTOBO και τον background daemon, τη MariaDB για μόνιμη αποθήκευση, έναν αποκλειστικό κόμβο Elasticsearch για γρήγορη αναζήτηση πλήρους κειμένου σε όλα τα αιτήματα, και τη Redis για session caching και απόδοση.
Βασικά χαρακτηριστικά του OTOBO
Πολυκαναλική διαχείριση αιτημάτων
Λάβετε και διαχειριστείτε αιτήματα από email, φόρμες ιστού και τηλέφωνο σε μια ενοποιημένη ουρά με πλήρες ιστορικό ελέγχου και συνομιλίες σε νήματα.
SLA και κλιμάκωση
Ορίστε στόχους απόκρισης και επίλυσης ανά ουρά ή πελάτη, με αυτόματους κανόνες κλιμάκωσης και ειδοποιήσεις εκπροσώπων όταν πλησιάζουν οι προθεσμίες.
Ενσωματωμένη βάση γνώσεων
Δημοσίευση άρθρων Συχνών Ερωτήσεων τόσο για εξωτερικούς πελάτες όσο και για εσωτερικούς συνεργάτες, μειώνοντας τα επαναλαμβανόμενα αιτήματα και επιταχύνοντας την επίλυση με την πρώτη επαφή.
Ισχυρός αυτοματισμός
Χρησιμοποιήστε τα ενσωματωμένα PostMaster filters, ticket triggers και scheduler jobs για να δρομολογείτε αυτόματα, να απαντάτε αυτόματα και να κλείνετε αυτόματα τα tickets χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.
ITSM και CMDB
Επεκτείνετε το OTOBO με το ITSM module για να διαχειρίζεστε configuration items, change requests και service catalogs σε ένα δομημένο CMDB.
Αναζήτηση πλήρους κειμένου
Η ενσωμάτωση του Elasticsearch προσφέρει άμεση αναζήτηση σε εκατομμύρια αιτήματα, σημειώσεις και συνημμένα, διατηρώντας τους χρόνους απόκρισης των εκπροσώπων γρήγορους σε οποιαδήποτε κλίμακα.
Γιατί να τρέξω OTOBO στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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