Το Tracearr είναι μια πλατφόρμα παρακολούθησης ανοιχτού κώδικα που συγκεντρώνει τα Plex, Jellyfin και Emby σε έναν ενιαίο πίνακα ελέγχου. Παρακολουθήστε ενεργές ροές σε πραγματικό χρόνο, αναθεωρήστε το πλήρες ιστορικό συνεδριών με δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και εμβαθύνετε στις αναλύσεις βιβλιοθήκης — όλα αυτά χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιείτε πολλά εργαλεία.

Σε αντίθεση με τα Tautulli ή Jellystat, το Tracearr λειτουργεί ταυτόχρονα σε όλους τους τρεις μεγάλους media servers. Η ενσωματωμένη μηχανή ανίχνευσης κοινής χρήσης του χρησιμοποιεί έξι τύπους κανόνων — συμπεριλαμβανομένου του αδύνατου ταξιδιού και της ταχύτητας συσκευής — για να επισημαίνει αυτόματα ύποπτη δραστηριότητα λογαριασμού, προστατεύοντας τον server σας από κατάχρηση.