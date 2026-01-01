Αναπτύξτε το Tracearr με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ενοποιημένος πίνακας ελέγχου παρακολούθησης ροής για Plex, Jellyfin, και Emby με αναλύσεις σε πραγματικό χρόνο και ανίχνευση κοινής χρήσης λογαριασμού.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Tracearr
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Tracearr
Το Tracearr είναι μια πλατφόρμα παρακολούθησης ανοιχτού κώδικα που συγκεντρώνει τα Plex, Jellyfin και Emby σε έναν ενιαίο πίνακα ελέγχου. Παρακολουθήστε ενεργές ροές σε πραγματικό χρόνο, αναθεωρήστε το πλήρες ιστορικό συνεδριών με δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και εμβαθύνετε στις αναλύσεις βιβλιοθήκης — όλα αυτά χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιείτε πολλά εργαλεία.
Σε αντίθεση με τα Tautulli ή Jellystat, το Tracearr λειτουργεί ταυτόχρονα σε όλους τους τρεις μεγάλους media servers. Η ενσωματωμένη μηχανή ανίχνευσης κοινής χρήσης του χρησιμοποιεί έξι τύπους κανόνων — συμπεριλαμβανομένου του αδύνατου ταξιδιού και της ταχύτητας συσκευής — για να επισημαίνει αυτόματα ύποπτη δραστηριότητα λογαριασμού, προστατεύοντας τον server σας από κατάχρηση.
Βασικά χαρακτηριστικά του Tracearr
Πίνακας ελέγχου πολλαπλών Server
Συνδέστε τα Plex, Jellyfin και Emby σε μία διεπαφή και παρακολουθήστε όλους τους servers από ένα ενιαίο περιβάλλον.
Ανίχνευση κοινής χρήσης
Έξι τύποι κανόνων - συμπεριλαμβανομένων των impossible travel και concurrent stream limits - επισημαίνουν και βαθμολογούν αυτόματα ύποπτη δραστηριότητα λογαριασμού.
Stream Analytics
Δείτε ποιος παρακολούθησε τι, πότε και σε ποια συσκευή, με αναλύσεις codec, αναλογίες transcode και χρήση bandwidth ανά συνεδρία.
Διαπιστώσεις Βιβλιοθήκης
Αφιερωμένες σελίδες για ποιοτική διανομή, ROI αποθήκευσης, ανίχνευση διπλοτύπων και μετρικές αφοσίωσης σε ολόκληρη τη συλλογή μέσων σας.
Ειδοποιήσεις πραγματικού χρόνου
Τα Discord webhooks και οι προσαρμοσμένες ειδοποιήσεις ενεργοποιούνται άμεσα όταν ενεργοποιούνται οι κανόνες κοινής χρήσης ή πέφτουν οι βαθμολογίες εμπιστοσύνης των χρηστών.
Εισαγωγή δεδομένων
Μεταφέρετε το υπάρχον ιστορικό παρακολούθησης από το Tautulli ή το Jellystat, ώστε να ξεκινήσετε με πλήρες πλαίσιο, όχι από το μηδέν.
Γιατί να τρέξω Tracearr στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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