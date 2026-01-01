Αναπτύξτε Gogs με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ανώδυνο self-hosted Git service γραμμένο σε Go - ελαφρύ, γρήγορο και εύκολο στην εκτέλεση σε οποιονδήποτε server.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Gogs
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Gogs
Το Gogs (Go Git Service) είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη υπηρεσία Git, σχεδιασμένη για απλότητα και ελάχιστη χρήση πόρων. Γραμμένο σε Go, παρέχει διαχείριση αποθετηρίων, παρακολούθηση ζητημάτων, υποστήριξη wiki και οργάνωση ομάδων μέσω μιας καθαρής διεπαφής web, και λειτουργεί αποτελεσματικά ακόμα και σε μικρές περιπτώσεις VPS.
Η αυτο-φιλοξενία του Gogs διατηρεί τον πηγαίο κώδικά σας σε υποδομή που σας ανήκει, χωρίς χρεώσεις ανά χρήστη και χωρίς εξάρτηση από εξωτερικές πλατφόρμες hosting. Αυτή η υλοποίηση συνδυάζει το Gogs με το PostgreSQL για αξιόπιστη αποθήκευση δεδομένων και περιλαμβάνει προώθηση θύρας SSH για τυπικές ροές εργασίας Git push και pull.
Βασικά χαρακτηριστικά του Gogs
Hosting αποθετηρίου Git
Πλήρης διαχείριση αποθετηρίου με περιήγηση κλάδων, ιστορικό commits και ροές εργασίας αιτημάτων συγχώνευσης σε ένα απλό διαδικτυακό περιβάλλον.
Παρακολούθηση ζητημάτων
Το ενσωματωμένο σύστημα παρακολούθησης ζητημάτων με ετικέτες, ορόσημα και ανάθεση διατηρεί την εργασία του έργου οργανωμένη παράλληλα με τον κώδικα.
Πρόσβαση SSH και HTTPS Git
Οι προγραμματιστές κάνουν push και pull μέσω SSH ή HTTPS χρησιμοποιώντας τυπικούς Git clients χωρίς αλλαγές στο workflow.
Ελάχιστη χρήση πόρων
Το Gogs λειτουργεί σε hardware χαμηλών προδιαγραφών, καθιστώντας το μια πρακτική επιλογή Git hosting για μικρούς servers και οικιακά εργαστήρια.
Webhook ενσωματώσεις
Η υποστήριξη Webhook ενεργοποιεί συστήματα CI/CD και εξωτερικές υπηρεσίες σε push events για αυτοματοποιημένα pipelines build και deployment.
Γιατί να τρέξω Gogs στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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