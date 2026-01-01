Το Gogs (Go Git Service) είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη υπηρεσία Git, σχεδιασμένη για απλότητα και ελάχιστη χρήση πόρων. Γραμμένο σε Go, παρέχει διαχείριση αποθετηρίων, παρακολούθηση ζητημάτων, υποστήριξη wiki και οργάνωση ομάδων μέσω μιας καθαρής διεπαφής web, και λειτουργεί αποτελεσματικά ακόμα και σε μικρές περιπτώσεις VPS.

Η αυτο-φιλοξενία του Gogs διατηρεί τον πηγαίο κώδικά σας σε υποδομή που σας ανήκει, χωρίς χρεώσεις ανά χρήστη και χωρίς εξάρτηση από εξωτερικές πλατφόρμες hosting. Αυτή η υλοποίηση συνδυάζει το Gogs με το PostgreSQL για αξιόπιστη αποθήκευση δεδομένων και περιλαμβάνει προώθηση θύρας SSH για τυπικές ροές εργασίας Git push και pull.