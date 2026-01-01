Το MicroRealEstate είναι μια open-source εφαρμογή property management, ειδικά σχεδιασμένη για ανεξάρτητους ιδιοκτήτες ακινήτων και μικρές ομάδες real estate. Ενοποιεί αρχεία ενοικιαστών, συμβάσεις μίσθωσης, παρακολούθηση ενοικίων και δημιουργία εγγράφων σε έναν ενιαίο self-hosted χώρο εργασίας, καταργώντας τις χρεώσεις ανά μονάδα και τους συμβιβασμούς κοινής χρήσης δεδομένων των εμπορικών property management SaaS.

Η self-hosting εγκατάσταση του MicroRealEstate στο δικό σας VPS διατηρεί ευαίσθητες πληροφορίες ενοικιαστών, συμφωνίες μίσθωσης και ιστορικό πληρωμών υπό τον πλήρη έλεγχό σας. Η microservices architecture διαχωρίζει σαφώς το landlord portal, το tenant portal, το document generator και το email service, καθιστώντας απλή τη διαχείριση ενοικίων σε οποιαδήποτε κλίμακα χωρίς επαναλαμβανόμενα κόστη λογισμικού.