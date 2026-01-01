Αναπτύξτε το MicroRealEstate με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Διαχείριση ενοικιαζόμενων ακινήτων ανοιχτού κώδικα για ιδιοκτήτες: μισθώσεις, ενοίκια, ενοικιαστές και αποθήκευση εγγράφων σε μία πλατφόρμα αυτο-φιλοξενίας.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για MicroRealEstate
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με MicroRealEstate
Το MicroRealEstate είναι μια open-source εφαρμογή property management, ειδικά σχεδιασμένη για ανεξάρτητους ιδιοκτήτες ακινήτων και μικρές ομάδες real estate. Ενοποιεί αρχεία ενοικιαστών, συμβάσεις μίσθωσης, παρακολούθηση ενοικίων και δημιουργία εγγράφων σε έναν ενιαίο self-hosted χώρο εργασίας, καταργώντας τις χρεώσεις ανά μονάδα και τους συμβιβασμούς κοινής χρήσης δεδομένων των εμπορικών property management SaaS.
Η self-hosting εγκατάσταση του MicroRealEstate στο δικό σας VPS διατηρεί ευαίσθητες πληροφορίες ενοικιαστών, συμφωνίες μίσθωσης και ιστορικό πληρωμών υπό τον πλήρη έλεγχό σας. Η microservices architecture διαχωρίζει σαφώς το landlord portal, το tenant portal, το document generator και το email service, καθιστώντας απλή τη διαχείριση ενοικίων σε οποιαδήποτε κλίμακα χωρίς επαναλαμβανόμενα κόστη λογισμικού.
Βασικά χαρακτηριστικά του MicroRealEstate
Διαχείριση μισθώσεων
Δημιουργήστε μισθωτήρια συμβόλαια από προσαρμόσιμα πρότυπα και αποθηκεύστε κάθε σύμβαση, τροποποίηση και έγγραφο που σχετίζεται με κάθε μίσθωση σε ένα μέρος.
Παρακολούθηση πληρωμών ενοικίου
Καταγραφή εισερχόμενων πληρωμών και παρακολούθηση των ληξιπρόθεσμων υπολοίπων σε κάθε μονάδα, με αυτοματοποιημένη δημιουργία ειδοποιήσεων και αποδείξεων για τους ενοικιαστές.
Πύλη ενοικιαστών
Ειδική διεπαφή για τους ενοικιαστές επιτρέπει στους ενοικιαστές να ελέγχουν τη μίσθωσή τους, να βλέπουν το ιστορικό πληρωμών τους και να κατεβάζουν αποδείξεις χωρίς να επικοινωνούν με τον ιδιοκτήτη.
Προσαρμοσμένα έγγραφα
Συντάξτε ειδοποιήσεις, επιστολές και ανακοινώσεις από επαναχρησιμοποιήσιμα πρότυπα, ώστε η επικοινωνία με τους ενοικιαστές να παραμένει συνεπής και επαγγελματική.
Ομαδική συνεργασία
Προσκαλώντας συνεργάτες για να μοιραστούν τον φόρτο εργασίας της διαχείρισης ακινήτων, καθιστώντας την πλατφόρμα κατάλληλη τόσο για ανεξάρτητους ιδιοκτήτες ακινήτων όσο και για κτηματομεσιτικές επιχειρήσεις.
Ειδοποιήσεις email
Συνδέστε SMTP, Mailgun ή Gmail για να στείλετε αποδείξεις, μαζικές ειδοποιήσεις και προσκλήσεις ενοικιαστών απευθείας από την εφαρμογή.
Γιατί να τρέξω MicroRealEstate στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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