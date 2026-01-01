Αναπτύξτε το OpenObserve με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ενιαία πλατφόρμα παρατηρησιμότητας για logs, metrics, traces και dashboards — μια οικονομικά αποδοτική self-hosted εναλλακτική των Datadog και Splunk.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για OpenObserve
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με OpenObserve
Το OpenObserve (O2) είναι μια cloud-native πλατφόρμα observability χτισμένη σε Rust που ενοποιεί τη διαχείριση log, την παρακολούθηση metrics, το κατανεμημένο tracing και την παρακολούθηση πραγματικών χρηστών σε μία ενιαία, ελαφριά υλοποίηση. Χρησιμοποιώντας Parquet columnar storage με εγγενή υποστήριξη S3, προσφέρει κόστος αποθήκευσης έως και 140 φορές χαμηλότερο από το Elasticsearch, ενώ παρέχει συγκρίσιμη ή καλύτερη απόδοση ερωτημάτων.
Σε αντίθεση με τις multi-component observability stacks που απαιτούν ξεχωριστά εργαλεία για logs, metrics και traces, το OpenObserve παρέχεται ως ένα ενιαίο binary με ενσωματωμένη βάση δεδομένων. Το Self-hosting σε ένα VPS δίνει στις ομάδες μηχανικών και λειτουργίας πλήρη έλεγχο στα telemetry data τους — χωρίς per-seat licensing, χωρίς χρεώσεις data egress και χωρίς πρόσβαση τρίτων σε ευαίσθητα infrastructure metrics, error logs ή user session data.
Βασικά χαρακτηριστικά του OpenObserve
Ενοποιημένο Observability
Logs, metrics, distributed traces και real user monitoring όλα σε μία πλατφόρμα - δεν χρειάζεται να συνδυάζετε ξεχωριστά εργαλεία ή να διατηρείτε πολλαπλές ενσωματώσεις.
Parquet αποθήκευση
Η μορφή Columnar Parquet με εγγενή αποθήκευση S3 μειώνει το κόστος αποθήκευσης δεδομένων έως και 140 φορές σε σύγκριση με το Elasticsearch, καθιστώντας την παρατηρησιμότητα σε κλίμακα petabyte οικονομικά βιώσιμη.
OpenTelemetry Native
Λαμβάνει δεδομένα μέσω του προτύπου OpenTelemetry, χωρίς να απαιτούνται vendor-specific agents ή ιδιόκτητα SDKs για logs, metrics ή traces.
SQL και PromQL ερωτήματα
Υποβάλετε ερωτήματα σε αρχεία καταγραφής και ιχνηλατήσεις με SQL και μετρήσεις με PromQL — γνώριμες γλώσσες που εξαλείφουν την ανάγκη εκμάθησης μιας ιδιόκτητης σύνταξης ερωτημάτων.
Ενσωματωμένοι πίνακες ελέγχου
Προκατασκευασμένα πρότυπα dashboard και ένας οπτικός δημιουργός dashboard παρέχουν άμεση ορατότητα στην υποδομή, την απόδοση των εφαρμογών και τα ποσοστά σφαλμάτων.
Γιατί να τρέξω OpenObserve στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.