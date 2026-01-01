Το OpenObserve (O2) είναι μια cloud-native πλατφόρμα observability χτισμένη σε Rust που ενοποιεί τη διαχείριση log, την παρακολούθηση metrics, το κατανεμημένο tracing και την παρακολούθηση πραγματικών χρηστών σε μία ενιαία, ελαφριά υλοποίηση. Χρησιμοποιώντας Parquet columnar storage με εγγενή υποστήριξη S3, προσφέρει κόστος αποθήκευσης έως και 140 φορές χαμηλότερο από το Elasticsearch, ενώ παρέχει συγκρίσιμη ή καλύτερη απόδοση ερωτημάτων.

Σε αντίθεση με τις multi-component observability stacks που απαιτούν ξεχωριστά εργαλεία για logs, metrics και traces, το OpenObserve παρέχεται ως ένα ενιαίο binary με ενσωματωμένη βάση δεδομένων. Το Self-hosting σε ένα VPS δίνει στις ομάδες μηχανικών και λειτουργίας πλήρη έλεγχο στα telemetry data τους — χωρίς per-seat licensing, χωρίς χρεώσεις data egress και χωρίς πρόσβαση τρίτων σε ευαίσθητα infrastructure metrics, error logs ή user session data.