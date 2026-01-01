Αναπτύξτε draw.io με την εγκατάσταση ενός κλικ.
Δωρεάν, εφαρμογή σχεδίασης διαγραμμάτων ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία διαγραμμάτων ροής, διαγραμμάτων δικτύου, UML και οπτικοποιήσεων αρχιτεκτονικής — πλήρως self-hosted.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για draw.io
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με draw.io
Το draw.io (diagrams.net) είναι ένα δωρεάν, ανοιχτού κώδικα εργαλείο διαγραμμάτων που εμπιστεύονται εκατομμύρια μηχανικοί, αρχιτέκτονες και αναλυτές επιχειρήσεων. Υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα τύπων διαγραμμάτων — διαγράμματα ροής, διαγράμματα κλάσεων UML, διαγράμματα οντοτήτων-σχέσεων, χάρτες δικτύου και υποδομών, ροές εργασίας BPMN και πολλά άλλα — όλα από έναν εξελιγμένο επεξεργαστή που βασίζεται σε πρόγραμμα περιήγησης.
Η αυτο-φιλοξενία του draw.io στο δικό σας VPS σημαίνει ότι όλα τα δεδομένα διαγραμμάτων παραμένουν εντός της υποδομής σας. Δεν αποστέλλονται αρχεία σε εξωτερικούς servers, καθιστώντας το την προεπιλεγμένη επιλογή για ομάδες σε ρυθμιζόμενους κλάδους ή για εκείνες με αυστηρές απαιτήσεις διαμονής δεδομένων. Η εικόνα Docker είναι χωρίς κατάσταση (stateless) και ελαφριά, χωρίς εξαρτήσεις βάσης δεδομένων.
Βασικά χαρακτηριστικά του draw.io
Μηδέν εξωτερικές εξαρτήσεις
Το draw.io λειτουργεί ως ένας ενιαίος stateless container χωρίς να απαιτείται database - τα δεδομένα των διαγραμμάτων δεν φεύγουν ποτέ από τον server σας.
Ευρεία υποστήριξη διαγραμμάτων
Δημιουργήστε διαγράμματα ροής, UML, διαγράμματα ER, χάρτες δικτύου, ροές εργασιών BPMN και wireframes από έναν ενιαίο επεξεργαστή.
Ενσωματώσεις αποθήκευσης Cloud
Συνδέστε με το Google Drive, το Microsoft OneDrive και το GitLab για να αποθηκεύετε και να διαχειρίζεστε εκδόσεις διαγραμμάτων παράλληλα με τα υπάρχοντα αρχεία σας.
Server-side εξαγωγή
Εξαγωγή διαγραμμάτων σε μορφές PDF, PNG, SVG και Visio (.vsdx) απευθείας στον server χωρίς επεξεργασία από την πλευρά του client.
Offline επεξεργαστής
Λειτουργεί πλήρως εκτός σύνδεσης προσθέτοντας
?offline=1 στην URL — ιδανικό για απομονωμένα ή περιορισμένα περιβάλλοντα.
Γιατί να τρέξω draw.io στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.