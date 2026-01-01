Το draw.io (diagrams.net) είναι ένα δωρεάν, ανοιχτού κώδικα εργαλείο διαγραμμάτων που εμπιστεύονται εκατομμύρια μηχανικοί, αρχιτέκτονες και αναλυτές επιχειρήσεων. Υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα τύπων διαγραμμάτων — διαγράμματα ροής, διαγράμματα κλάσεων UML, διαγράμματα οντοτήτων-σχέσεων, χάρτες δικτύου και υποδομών, ροές εργασίας BPMN και πολλά άλλα — όλα από έναν εξελιγμένο επεξεργαστή που βασίζεται σε πρόγραμμα περιήγησης.

Η αυτο-φιλοξενία του draw.io στο δικό σας VPS σημαίνει ότι όλα τα δεδομένα διαγραμμάτων παραμένουν εντός της υποδομής σας. Δεν αποστέλλονται αρχεία σε εξωτερικούς servers, καθιστώντας το την προεπιλεγμένη επιλογή για ομάδες σε ρυθμιζόμενους κλάδους ή για εκείνες με αυστηρές απαιτήσεις διαμονής δεδομένων. Η εικόνα Docker είναι χωρίς κατάσταση (stateless) και ελαφριά, χωρίς εξαρτήσεις βάσης δεδομένων.