Το Umami είναι μια γρήγορη, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα web analytics που παρακολουθεί την κίνηση της ιστοσελίδας χωρίς cookies, fingerprinting ή κοινή χρήση δεδομένων μεταξύ ιστοσελίδων. Είναι συμβατό με τον GDPR από προεπιλογή, γεγονός που το καθιστά μια άμεση εναλλακτική λύση στο Google Analytics για ομάδες που δίνουν προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα των επισκεπτών και την ιδιοκτησία των δεδομένων.

Η αυτο-φιλοξενία του Umami σε ένα VPS σημαίνει ότι όλα τα δεδομένα των επισκεπτών παραμένουν στην υποδομή σας χωρίς πρόσβαση τρίτων. Μια ενιαία εγκατάσταση με υποστήριξη PostgreSQL μπορεί να παρακολουθεί πολλαπλές ιστοσελίδες, προσαρμοσμένα συμβάντα και καμπάνιες UTM μέσω ενός καθαρού, σε πραγματικό χρόνο πίνακα ελέγχου προσβάσιμου σε ολόκληρη την ομάδα σας.