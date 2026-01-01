Αναπτύξτε Umami Analytics με εγκατάσταση ενός κλικ.
Εναλλακτική λύση open-source web analytics, με έμφαση στην προστασία της ιδιωτικότητας, αντί του Google Analytics, χωρίς cookies και με συμμόρφωση με τον GDPR από προεπιλογή.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Umami Analytics
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Umami Analytics
Το Umami είναι μια γρήγορη, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα web analytics που παρακολουθεί την κίνηση της ιστοσελίδας χωρίς cookies, fingerprinting ή κοινή χρήση δεδομένων μεταξύ ιστοσελίδων. Είναι συμβατό με τον GDPR από προεπιλογή, γεγονός που το καθιστά μια άμεση εναλλακτική λύση στο Google Analytics για ομάδες που δίνουν προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα των επισκεπτών και την ιδιοκτησία των δεδομένων.
Η αυτο-φιλοξενία του Umami σε ένα VPS σημαίνει ότι όλα τα δεδομένα των επισκεπτών παραμένουν στην υποδομή σας χωρίς πρόσβαση τρίτων. Μια ενιαία εγκατάσταση με υποστήριξη PostgreSQL μπορεί να παρακολουθεί πολλαπλές ιστοσελίδες, προσαρμοσμένα συμβάντα και καμπάνιες UTM μέσω ενός καθαρού, σε πραγματικό χρόνο πίνακα ελέγχου προσβάσιμου σε ολόκληρη την ομάδα σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Umami Analytics
Παρακολούθηση χωρίς cookies
Το Umami συλλέγει analytics χωρίς cookies ή μόνιμους αναγνωριστικούς κωδικούς, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με GDPR και CCPA από προεπιλογή.
Υποστήριξη πολλαπλών ιστοσελίδων
Παρακολουθείτε απεριόριστους ιστότοπους από μία μόνο εγκατάσταση Umami με ξεχωριστούς πίνακες ελέγχου και απομονωμένα δεδομένα για κάθε ιδιοκτησία.
Προσαρμοσμένα γεγονότα
Παρακολουθήστε τα κλικ σε κουμπιά, τις υποβολές φορμών, τις λήψεις και οποιαδήποτε προσαρμοσμένη αλληλεπίδραση χρήστη πέρα από τις τυπικές προβολές σελίδων.
Σε πραγματικό χρόνο dashboard
Δείτε ζωντανά στατιστικά επισκεπτών, κορυφαίες σελίδες, πηγές παραπομπής και αναλύσεις συσκευών, ενημερωμένα σε πραγματικό χρόνο χωρίς ανανέωση σελίδας.
Παρακολούθηση καμπάνιας UTM
Μετρήστε την απόδοση των καμπανιών marketing παρακολουθώντας τις παραμέτρους UTM σε όλες τις παρακολουθούμενες ιστοσελίδες σας.
Γιατί να τρέξω Umami Analytics στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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