Αναπτύξτε το Casibase με εγκατάσταση ενός κλικ.
Βάση γνώσεων AI ανοιχτού κώδικα και πλατφόρμα συνομιλίας με τεχνολογία LLM για τη δημιουργία βοηθών συγκεκριμένου τομέα.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Casibase
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Casibase
Το Casibase είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης γνώσης και AI chatbot ανοιχτού κώδικα που επιτρέπει σε οργανισμούς να δημιουργούν βοηθούς ειδικούς σε τομείς, υποστηριζόμενους από πραγματικά εταιρικά δεδομένα. Συνδυάζει την εισαγωγή εγγράφων βασισμένη σε embeddings με υποστήριξη για πολλαπλά μεγάλα γλωσσικά μοντέλα — συμπεριλαμβανομένων των ChatGPT, Claude, Llama 3 και DeepSeek — ώστε οι ομάδες να μπορούν να αναζητούν στη δική τους βάση γνώσεων μέσω μιας διεπαφής συνομιλίας φυσικής γλώσσας χωρίς να στέλνουν ακατέργαστα έγγραφα σε υπηρεσίες τρίτων.
Η αυτο-φιλοξενία του Casibase στον δικό σας VPS διατηρεί ιδιόκτητα έγγραφα, ιστορικό συνομιλιών και κλειδιά API μοντέλων εξ ολοκλήρου σε υποδομή που ελέγχετε εσείς. Η στοίβα παρέχεται με MySQL για τη διατήρηση των δεδομένων και ενσωματώνεται με το Casdoor για έλεγχο ταυτότητας εταιρικού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένων των GitHub, Google και προσαρμοσμένων παρόχων OAuth.
Βασικά χαρακτηριστικά του Casibase
Υποστήριξη πολλαπλών μοντέλων LLM
Συνδεθείτε με τα μοντέλα ChatGPT, Claude, Llama 3, DeepSeek R1 και HuggingFace, ώστε να μπορείτε να αλλάζετε ή να συγκρίνετε παρόχους χωρίς να χρειάζεται να επανεισάγετε τη βάση γνώσεών σας.
Ανάκτηση βασισμένη σε Embedding
Τα έγγραφα τεμαχίζονται και ενσωματώνονται κατά την εισαγωγή, επιτρέποντας τη σημασιολογική αναζήτηση που αναδεικνύει χωρία με σχετικό περιεχόμενο αντί για αντιστοιχίες λέξεων-κλειδιών.
Επιχειρησιακή πιστοποίηση
Η ενσωμάτωση του Casdoor παρέχει single sign-on με GitHub, Google και εταιρικούς παρόχους OAuth, με λεπτομερή έλεγχο δικαιωμάτων σε όλα τα αποθετήρια γνώσης.
Πολύγλωσση διεπαφή
Το web UI διαθέτει υποστήριξη για 12 γλώσσες, καθιστώντας το προσβάσιμο σε παγκοσμίως κατανεμημένες ομάδες χωρίς πρόσθετη εργασία τοπικοποίησης.
Απομακρυσμένη πρόσβαση σε περιουσιακά στοιχεία
Η ενσωματωμένη υποστήριξη πρωτοκόλλων RDP, VNC και SSH σάς επιτρέπει να επισυνάψετε απομακρυσμένη υποδομή ως στοιχεία γνώσης παράλληλα με έγγραφα και ιστορικό συνομιλιών.
Γιατί να τρέχω Casibase στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.