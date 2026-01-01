Το Casibase είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης γνώσης και AI chatbot ανοιχτού κώδικα που επιτρέπει σε οργανισμούς να δημιουργούν βοηθούς ειδικούς σε τομείς, υποστηριζόμενους από πραγματικά εταιρικά δεδομένα. Συνδυάζει την εισαγωγή εγγράφων βασισμένη σε embeddings με υποστήριξη για πολλαπλά μεγάλα γλωσσικά μοντέλα — συμπεριλαμβανομένων των ChatGPT, Claude, Llama 3 και DeepSeek — ώστε οι ομάδες να μπορούν να αναζητούν στη δική τους βάση γνώσεων μέσω μιας διεπαφής συνομιλίας φυσικής γλώσσας χωρίς να στέλνουν ακατέργαστα έγγραφα σε υπηρεσίες τρίτων.

Η αυτο-φιλοξενία του Casibase στον δικό σας VPS διατηρεί ιδιόκτητα έγγραφα, ιστορικό συνομιλιών και κλειδιά API μοντέλων εξ ολοκλήρου σε υποδομή που ελέγχετε εσείς. Η στοίβα παρέχεται με MySQL για τη διατήρηση των δεδομένων και ενσωματώνεται με το Casdoor για έλεγχο ταυτότητας εταιρικού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένων των GitHub, Google και προσαρμοσμένων παρόχων OAuth.