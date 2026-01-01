Αναπτύξτε το MiroFish με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Μηχανή πρόβλεψης AI χρησιμοποιώντας multi-agent swarm simulation για την πρόβλεψη κοινωνικών και αγοραίων αποτελεσμάτων του πραγματικού κόσμου.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για MiroFish
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με MiroFish
Το MiroFish είναι μια μηχανή πρόβλεψης AI βασισμένη στο πλαίσιο προσομοίωσης πολλαπλών παραγόντων OASIS. Δημιουργεί παράλληλους ψηφιακούς κόσμους που κατοικούνται από χιλιάδες παράγοντες AI, ο καθένας με ανεξάρτητες προσωπικότητες, μακροπρόθεσμη μνήμη που υποστηρίζεται από το Zep Cloud και λογική συμπεριφοράς. Οι χρήστες μπορούν να εισάγουν γεγονότα του πραγματικού κόσμου ως δεδομένα εκκίνησης και να παρατηρήσουν πώς ανταποκρίνονται οι προσομοιωμένοι πληθυσμοί — παράγοντας προβλέψεις αποτελεσμάτων για τάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κινήσεις της αγοράς και επιπτώσεις πολιτικών.
Η αυτο-φιλοξενία του MiroFish σας παρέχει αποκλειστική υπολογιστική ισχύ για προσομοιώσεις που απαιτούν πολλούς πόρους και διατηρεί ευαίσθητες επιχειρηματικές πληροφορίες, οικονομικά σήματα και ανάλυση πριν την κυκλοφορία εξ ολοκλήρου εντός της δικής σας υποδομής. Διατηρείτε επίσης πλήρη έλεγχο επί της επιλογής παρόχου LLM και της βελτιστοποίησης κόστους.
Βασικά χαρακτηριστικά του MiroFish
Προσομοίωση πολλαπλών πρακτόρων
Χιλιάδες πράκτορες AI με μοναδικές προσωπικότητες και διαρκή μνήμη αλληλεπιδρούν σε παράλληλους ψηφιακούς κόσμους, παράγοντας αναδυόμενες κοινωνικές δυναμικές.
Μοντελοποίηση κοινωνικών πλατφορμών
Προσομοιώνει περιβάλλοντα τύπου Twitter και Reddit με δυνατότητα δημοσίευσης, σχολιασμού, παρακολούθησης και αναδημοσίευσης για να αντικατοπτρίζει την πραγματική συμπεριφορά πλατφόρμας.
Χειριστήρια υπέρτατης όψης
Εισάγετε μεταβλητές και έκτακτα γεγονότα από μια πανοραμική οπτική για να παρατηρήσετε πώς αντιδρά ο προσομοιωμένος πληθυσμός σε πραγματικό χρόνο.
Αυτοματοποιημένες αναφορές
Οι αναφορές ανάλυσης που παράγονται από AI συνοψίζουν τα αποτελέσματα και τις προβλέψεις προσομοιώσεων, μειώνοντας τη χειροκίνητη ερμηνεία σύνθετων αλληλεπιδράσεων παραγόντων.
Ευέλικτο LLM Backend
Λειτουργεί με το OpenAI ή οποιονδήποτε πάροχο συμβατό με το API του OpenAI, επιτρέποντάς σας να αλλάζετε μοντέλα για να εξισορροπήσετε την ποιότητα προσομοίωσης έναντι του κόστους.
Γιατί να τρέξω MiroFish στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.