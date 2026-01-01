Το MiroFish είναι μια μηχανή πρόβλεψης AI βασισμένη στο πλαίσιο προσομοίωσης πολλαπλών παραγόντων OASIS. Δημιουργεί παράλληλους ψηφιακούς κόσμους που κατοικούνται από χιλιάδες παράγοντες AI, ο καθένας με ανεξάρτητες προσωπικότητες, μακροπρόθεσμη μνήμη που υποστηρίζεται από το Zep Cloud και λογική συμπεριφοράς. Οι χρήστες μπορούν να εισάγουν γεγονότα του πραγματικού κόσμου ως δεδομένα εκκίνησης και να παρατηρήσουν πώς ανταποκρίνονται οι προσομοιωμένοι πληθυσμοί — παράγοντας προβλέψεις αποτελεσμάτων για τάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κινήσεις της αγοράς και επιπτώσεις πολιτικών.

Η αυτο-φιλοξενία του MiroFish σας παρέχει αποκλειστική υπολογιστική ισχύ για προσομοιώσεις που απαιτούν πολλούς πόρους και διατηρεί ευαίσθητες επιχειρηματικές πληροφορίες, οικονομικά σήματα και ανάλυση πριν την κυκλοφορία εξ ολοκλήρου εντός της δικής σας υποδομής. Διατηρείτε επίσης πλήρη έλεγχο επί της επιλογής παρόχου LLM και της βελτιστοποίησης κόστους.