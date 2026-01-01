Αναπτύξτε το Woodpecker CI με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ελαφριά πλατφόρμα CI/CD ανοιχτού κώδικα με εγγενή ενσωμάτωση GitHub για αυτοματοποιημένες δοκιμές, δημιουργία και ανάπτυξη.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Woodpecker CI
Το Woodpecker CI είναι ένα ελαφρύ community fork του Drone CI που παρέχει μια απλή πλατφόρμα συνεχούς ενσωμάτωσης και παράδοσης. Οι διοχετεύσεις ορίζονται ως απλά αρχεία YAML στα αποθετήριά σας, και το Woodpecker τις εκτελεί αυτόματα σε συμβάντα push, pull request ή tag μέσω μιας ενσωμάτωσης GitHub OAuth.
Η αυτο-φιλοξενία του Woodpecker CI σε ένα VPS σας δίνει πλήρη έλεγχο της υποδομής δημιουργίας σας χωρίς χρέωση ανά λεπτό ή όρια θέσεων. Σημείωση: πριν την ανάπτυξη, δημιουργήστε μια εφαρμογή GitHub OAuth με το URL επανάκλησης να έχει οριστεί στο URL της παρουσίας Woodpecker σας, και στη συνέχεια παρέχετε το Client ID και το Secret κατά τη διαδικασία εγκατάστασης.
Βασικά χαρακτηριστικά του Woodpecker CI
Ορισμοί YAML pipeline
Ορίστε pipelines build, test και deploy ως αρχεία .woodpecker.yaml που δεσμεύονται μαζί με τον κώδικα της εφαρμογής σας.
Ενσωμάτωση GitHub
Οι pipelines ενεργοποιούνται αυτόματα σε συμβάντα push, pull request και tag μέσω GitHub OAuth χωρίς επιπλέον webhooks.
Εγγενείς κατασκευές Docker
Κάθε βήμα της pipeline εκτελείται σε ένα Docker container, παρέχοντας καθαρά, απομονωμένα και αναπαραγώγιμα περιβάλλοντα build.
Παράλληλα βήματα
Εκτελέστε ανεξάρτητα βήματα pipeline παράλληλα για να μειώσετε τον συνολικό χρόνο δημιουργίας για έργα πολλαπλών στοιχείων.
Διαχείριση μυστικών
Αποθηκεύστε API keys και διαπιστευτήρια ως κρυπτογραφημένα μυστικά pipeline, προσβάσιμα σε βήματα, χωρίς να τα εκθέτετε σε YAML files.
Γιατί να τρέξω Woodpecker CI στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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