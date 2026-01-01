Το Woodpecker CI είναι ένα ελαφρύ community fork του Drone CI που παρέχει μια απλή πλατφόρμα συνεχούς ενσωμάτωσης και παράδοσης. Οι διοχετεύσεις ορίζονται ως απλά αρχεία YAML στα αποθετήριά σας, και το Woodpecker τις εκτελεί αυτόματα σε συμβάντα push, pull request ή tag μέσω μιας ενσωμάτωσης GitHub OAuth.

Η αυτο-φιλοξενία του Woodpecker CI σε ένα VPS σας δίνει πλήρη έλεγχο της υποδομής δημιουργίας σας χωρίς χρέωση ανά λεπτό ή όρια θέσεων. Σημείωση: πριν την ανάπτυξη, δημιουργήστε μια εφαρμογή GitHub OAuth με το URL επανάκλησης να έχει οριστεί στο URL της παρουσίας Woodpecker σας, και στη συνέχεια παρέχετε το Client ID και το Secret κατά τη διαδικασία εγκατάστασης.