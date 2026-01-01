Το Multi-Scrobbler γεφυρώνει κάθε μέρος όπου ακούτε μουσική με κάθε υπηρεσία που την παρακολουθεί. Αντί να βασίζεστε στο ενσωματωμένο scrobbling κάθε εφαρμογής μουσικής — το οποίο απουσιάζει εντελώς από τα Plex και Jellyfin, και είναι κατακερματισμένο σε πελάτες YouTube Music, Deezer και Subsonic — το Multi-Scrobbler συγκεντρώνει κάθε αναπαραγωγή σε μία ροή. Υποστηρίζει πάνω από 25 πηγές και προωθεί τις ακροάσεις σε Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito και άλλους στόχους ταυτόχρονα.

Η αυτο-φιλοξενία στο VPS σας διατηρεί το scrobbler σε λειτουργία 24/7 δίπλα στις άλλες υπηρεσίες πολυμέσων σας, με δημόσιες διευθύνσεις URL επανάκλησης OAuth που μπορούν να προσεγγίσουν τα Spotify και Last.fm. Το web dashboard εμφανίζει ζωντανές ακροάσεις, στατιστικά ανά πηγή, και λεπτομερή αρχεία καταγραφής χωρίς να εκθέτει το ιστορικό ακρόασης σας σε ένα SaaS τρίτου μέρους.