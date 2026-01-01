Αναπτύξτε το Multi-Scrobbler με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενος κόμβος scrobbling που παρακολουθεί τις αναπαραγωγές μουσικής από Plex, Jellyfin, Spotify και άλλα σε Last.fm, ListenBrainz ή Maloja.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Multi-Scrobbler
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Multi-Scrobbler
Το Multi-Scrobbler γεφυρώνει κάθε μέρος όπου ακούτε μουσική με κάθε υπηρεσία που την παρακολουθεί. Αντί να βασίζεστε στο ενσωματωμένο scrobbling κάθε εφαρμογής μουσικής — το οποίο απουσιάζει εντελώς από τα Plex και Jellyfin, και είναι κατακερματισμένο σε πελάτες YouTube Music, Deezer και Subsonic — το Multi-Scrobbler συγκεντρώνει κάθε αναπαραγωγή σε μία ροή. Υποστηρίζει πάνω από 25 πηγές και προωθεί τις ακροάσεις σε Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito και άλλους στόχους ταυτόχρονα.
Η αυτο-φιλοξενία στο VPS σας διατηρεί το scrobbler σε λειτουργία 24/7 δίπλα στις άλλες υπηρεσίες πολυμέσων σας, με δημόσιες διευθύνσεις URL επανάκλησης OAuth που μπορούν να προσεγγίσουν τα Spotify και Last.fm. Το web dashboard εμφανίζει ζωντανές ακροάσεις, στατιστικά ανά πηγή, και λεπτομερή αρχεία καταγραφής χωρίς να εκθέτει το ιστορικό ακρόασης σας σε ένα SaaS τρίτου μέρους.
Βασικά χαρακτηριστικά του Multi-Scrobbler
Καθολική κάλυψη πηγών
Παρακολουθεί αναπαραγωγές από Spotify, Plex, Jellyfin, YouTube Music, Deezer, πελάτες Subsonic, και 25+ άλλες εφαρμογές αναπαραγωγής μουσικής σε μια ενιαία διαδικασία.
Πολλαπλοί στόχοι scrobble
Προωθεί κάθε ακρόαση σε Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito, και άλλους προορισμούς ταυτόχρονα χωρίς χειροκίνητη διπλή καταχώριση.
Dashboard ζωντανής κατάστασης
Το Web UI δείχνει τα κομμάτια που αναπαράγονται αυτή τη στιγμή, τα πρόσφατα scrobbles, και στατιστικά ανά πηγή, ώστε να μπορείτε να επαληθεύσετε κάθε σύνδεση με μια ματιά.
Έξυπνος αποδιπλασιασμός
Εντοπίζει διπλές ακροάσεις που αναφέρονται από πολλαπλές πηγές που αναπαράγουν το ίδιο κομμάτι και υποβάλλει κάθε αναπαραγωγή μόνο μία φορά στους στόχους scrobble σας.
Ειδοποιήσεις Webhook
Στέλνει ενημερώσεις και σφάλματα του Now Playing σε Discord, Gotify, Ntfy, ή Apprise ώστε να εντοπίζετε προβληματικές ενσωματώσεις χωρίς να ελέγχετε το dashboard.
Γιατί να τρέξω Multi-Scrobbler στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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