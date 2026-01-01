Αναπτύξτε το InsForge με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα backend ανοιχτού κώδικα για πράκτορες κωδικοποίησης AI, που ενσωματώνει έλεγχο ταυτότητας, Postgres, αποθήκευση και λειτουργίες edge.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με InsForge
Το InsForge είναι μια open-source, ολοκληρωμένη backend platform σχεδιασμένη για agentic coding. Συγκεντρώνει τα δομικά στοιχεία που χρειάζονται οι σύγχρονες εφαρμογές - authentication, μια PostgreSQL database με REST και realtime APIs, S3-compatible file storage, ένα LLM model gateway, και Deno-based edge functions - πίσω από ένα ενιαίο admin UI και MCP server που μπορούν να οδηγήσουν προγραμματιστικά οι AI coding agents.
Το self-hosting του InsForge στο δικό σας VPS διατηρεί τους λογαριασμούς χρηστών, τα δεδομένα εφαρμογών και τα ανεβασμένα αρχεία υπό τον πλήρη έλεγχό σας, χωρίς τιμολόγηση ανά έργο, χωρίς όρια χρήσης και χωρίς vendor lock-in. Ο συμπεριλαμβανόμενος MCP server επιτρέπει σε coding agents όπως οι Claude και Cursor να παρέχουν πίνακες, να διαμορφώνουν την auth, να αναπτύσσουν λειτουργίες και να διαχειρίζονται τον χώρο αποθήκευσης απευθείας από τον editor σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του InsForge
Εγγενής AI πράκτορας
Ο ενσωματωμένος MCP server παρέχει έλεγχο ταυτότητας, βάση δεδομένων, αποθήκευση και λειτουργίες ως εργαλεία που οι πράκτορες κωδικοποίησης AI μπορούν να καλέσουν απευθείας κατά την κατασκευή της εφαρμογής σας.
PostgreSQL με αυτόματη API
Το ενσωματωμένο PostgREST μετατρέπει άμεσα το σχήμα σας σε ένα REST API με εκδόσεις και ασφάλεια σε επίπεδο γραμμής, ώστε να παραδίδετε endpoints χωρίς να γράφετε boilerplate.
Ενσωματωμένη πιστοποίηση
Η πιστοποίηση με Email και κωδικό πρόσβασης, καθώς και οι πάροχοι OAuth (Google, GitHub, Discord, και άλλοι) είναι έτοιμοι να ενσωματωθούν στον client σας με μία μόνο κλήση SDK.
Edge λειτουργίες σε Deno
Γράψτε serverless συναρτήσεις TypeScript που εκτελούνται σε ένα sandboxed Deno runtime με άμεση πρόσβαση στο database και το storage layer.
Αποθηκευτικός χώρος συμβατός με S3
Ανεβάστε, διανείμετε και διαχειριστείτε δικαιώματα αρχείων μέσω ενός S3-compatible storage layer που λειτουργεί τοπικά σε δίσκο ή ενάντια σε οποιοδήποτε S3 bucket.
Ενοποιημένη πύλη μοντέλου
Το OpenAI-compatible gateway επιτρέπει στην εφαρμογή σας να καλεί πολλούς παρόχους LLM μέσω μιας ενιαίας επιφάνειας API, με την παρακολούθηση χρήσης και την εναλλαγή κλειδιών να διαχειρίζονται κεντρικά.
Γιατί να τρέξω InsForge στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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