Το InsForge είναι μια open-source, ολοκληρωμένη backend platform σχεδιασμένη για agentic coding. Συγκεντρώνει τα δομικά στοιχεία που χρειάζονται οι σύγχρονες εφαρμογές - authentication, μια PostgreSQL database με REST και realtime APIs, S3-compatible file storage, ένα LLM model gateway, και Deno-based edge functions - πίσω από ένα ενιαίο admin UI και MCP server που μπορούν να οδηγήσουν προγραμματιστικά οι AI coding agents.

Το self-hosting του InsForge στο δικό σας VPS διατηρεί τους λογαριασμούς χρηστών, τα δεδομένα εφαρμογών και τα ανεβασμένα αρχεία υπό τον πλήρη έλεγχό σας, χωρίς τιμολόγηση ανά έργο, χωρίς όρια χρήσης και χωρίς vendor lock-in. Ο συμπεριλαμβανόμενος MCP server επιτρέπει σε coding agents όπως οι Claude και Cursor να παρέχουν πίνακες, να διαμορφώνουν την auth, να αναπτύσσουν λειτουργίες και να διαχειρίζονται τον χώρο αποθήκευσης απευθείας από τον editor σας.