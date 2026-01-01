Το Lightdash είναι μια πλατφόρμα επιχειρηματικής ευφυΐας ανοιχτού κώδικα, σχεδιασμένη να λειτουργεί εγγενώς με το dbt (data build tool). Αντί να ανακατασκευάζει ορισμούς μετρήσεων μέσα σε ένα BI tool, το Lightdash διαβάζει τα υπάρχοντα μοντέλα, τις δοκιμές και την τεκμηρίωση του dbt σας για να δημιουργήσει αυτόματα ένα περιβάλλον εξερεύνησης και ένα επίπεδο μετρήσεων — διατηρώντας τη λογική των αναλύσεων ελεγχόμενη μέσω εκδόσεων στον κώδικα, εκεί όπου ανήκει. Οι ομάδες μπορούν να δημιουργούν πίνακες εργαλείων, να εκτελούν ad-hoc ερωτήματα και να προγραμματίζουν παραδόσεις αναφορών χωρίς να διπλασιάζουν την εργασία που έχει ήδη γίνει στο dbt project τους.

Σε αντίθεση με τα γενικής χρήσης BI tools, η προσέγγιση του Lightdash ως πηγής αλήθειας σημαίνει ότι όταν ένα μοντέλο dbt αλλάζει, όλα τα γραφήματα που έχουν δημιουργηθεί σε αυτό ενημερώνονται αυτόματα. Η αυτο-φιλοξενία Lightdash δίνει στις ομάδες ανάλυσης πλήρη έλεγχο της υποδομής δεδομένων τους χωρίς να δρομολογούν τα αποτελέσματα των ερωτημάτων μέσω τρίτων cloud platforms.