Αναπτύξτε το Lightdash με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα BI ανοιχτού κώδικα, χτισμένη γύρω από το dbt, που μετατρέπει τα μοντέλα δεδομένων σας σε πίνακες ελέγχου και γραφήματα άμεσα.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Lightdash
Το Lightdash είναι μια πλατφόρμα επιχειρηματικής ευφυΐας ανοιχτού κώδικα, σχεδιασμένη να λειτουργεί εγγενώς με το dbt (data build tool). Αντί να ανακατασκευάζει ορισμούς μετρήσεων μέσα σε ένα BI tool, το Lightdash διαβάζει τα υπάρχοντα μοντέλα, τις δοκιμές και την τεκμηρίωση του dbt σας για να δημιουργήσει αυτόματα ένα περιβάλλον εξερεύνησης και ένα επίπεδο μετρήσεων — διατηρώντας τη λογική των αναλύσεων ελεγχόμενη μέσω εκδόσεων στον κώδικα, εκεί όπου ανήκει. Οι ομάδες μπορούν να δημιουργούν πίνακες εργαλείων, να εκτελούν ad-hoc ερωτήματα και να προγραμματίζουν παραδόσεις αναφορών χωρίς να διπλασιάζουν την εργασία που έχει ήδη γίνει στο dbt project τους.
Σε αντίθεση με τα γενικής χρήσης BI tools, η προσέγγιση του Lightdash ως πηγής αλήθειας σημαίνει ότι όταν ένα μοντέλο dbt αλλάζει, όλα τα γραφήματα που έχουν δημιουργηθεί σε αυτό ενημερώνονται αυτόματα. Η αυτο-φιλοξενία Lightdash δίνει στις ομάδες ανάλυσης πλήρη έλεγχο της υποδομής δεδομένων τους χωρίς να δρομολογούν τα αποτελέσματα των ερωτημάτων μέσω τρίτων cloud platforms.
Βασικά χαρακτηριστικά του Lightdash
dbt-native metrics layer
Το Lightdash διαβάζει υπάρχοντα μοντέλα dbt, δοκιμές και τεκμηρίωση YAML για να δημιουργήσει ένα UI εξερεύνησης, εξαλείφοντας την ανάγκη επαναπροσδιορισμού μετρήσεων σε ένα ξεχωριστό εργαλείο BI.
Ad-hoc εξερευνητής SQL
Εκτελέστε ad-hoc ερωτήματα στο data warehouse σας απευθείας από το browser, με ορισμούς στηλών και αποτελέσματα δοκιμών που αντλούνται αυτόματα από τα dbt metadata.
Προγραμματισμένη παράδοση αναφοράς
Διαμορφώστε επαναλαμβανόμενα στιγμιότυπα dashboard με προγραμματισμένη παράδοση σε email ή Slack, διατηρώντας τους ενδιαφερόμενους ενημερωμένους χωρίς μη αυτόματες εξαγωγές ή λήψεις.
AI copilot δεδομένων
Κάντε ερωτήσεις σχετικά με τα δεδομένα σας σε φυσική γλώσσα και λάβετε προτάσεις γραφημάτων που υποστηρίζονται από το επίπεδο μετρήσεων που έχει ήδη οριστεί στο dbt project σας.
Analytics με έλεγχο εκδόσεων
Οι ορισμοί των αναλύσεων βρίσκονται στον κώδικα dbt, παράλληλα με τα μοντέλα δεδομένων σας, καθιστώντας τις αλλαγές σε γραφήματα και μετρικές ελέγξιμες, συγκρίσιμες και αναπτύξιμες μέσω τυπικών ροών εργασίας Git.
Γιατί να τρέξω Lightdash στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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