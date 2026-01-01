Αναπτύξτε το CitrineOS με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Σύστημα διαχείρισης σταθμών φόρτισης ανοιχτού κώδικα OCPP 2.0.1 για φορείς εκμετάλλευσης δικτύων ηλεκτρικών οχημάτων.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για CitrineOS
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με CitrineOS
Το CitrineOS είναι ένα σύστημα διαχείρισης σταθμών φόρτισης (CSMS) ανοιχτού κώδικα της LF Energy, χτισμένο γύρω από το πρωτόκολλο OCPP 2.0.1, με υποστήριξη προς τα πίσω για OCPP 1.6. Ο server δρομολογεί μηνύματα WebSocket από φορτιστές EV, διατηρεί συναλλαγές και διαμόρφωση σε PostgreSQL με PostGIS, και εκθέτει API REST και GraphQL μέσω ενός επιπέδου Hasura για ενσωματώσεις χειριστών.
Η αυτο-φιλοξενία του CitrineOS στο VPS σας διατηρεί την τηλεμετρία σταθμών, τις εξουσιοδοτήσεις οδηγών και το ιστορικό συναλλαγών υπό τον δικό σας έλεγχο αντί για ένα cloud προμηθευτή. Η κονσόλα Hasura GraphQL σάς επιτρέπει να αναζητάτε και να διαχειρίζεστε δεδομένα σταθμών φόρτισης απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης, ενώ οι θύρες OCPP WebSocket παραμένουν ανοιχτές για τη σύνδεση φορτιστών.
Βασικά χαρακτηριστικά του CitrineOS
OCPP 2.0.1 εγγενές
Εφαρμόζει το πιο πρόσφατο Open Charge Point Protocol με πιστοποιημένο πυρήνα και προηγμένα security profiles, συν backwards compatibility για σταθμούς OCPP 1.6.
Κονσόλα δεδομένων GraphQL
Η Hasura δημιουργεί αυτόματα ένα τυποποιημένο GraphQL API και κονσόλα πάνω από το σχήμα του CitrineOS, επιτρέποντας ερωτήματα σε πραγματικό χρόνο για συνεδρίες, τιμές μετρητή και την κατάσταση του σταθμού.
Αρθρωτός router μηνυμάτων
Το Decorator-driven σύστημα μονάδων δρομολογεί μηνύματα OCPP μέσω του RabbitMQ, έτσι ώστε οι μονάδες εξουσιοδότησης, συναλλαγών και αναφοράς να κλιμακώνονται ανεξάρτητα από το WebSocket layer.
GraphQL πρόσβαση δεδομένων
Η Hasura δημιουργεί αυτόματα ένα typed GraphQL API πάνω από το PostgreSQL schema του CitrineOS, εκθέτοντας real-time subscriptions για sessions, meter values και την κατάσταση του σταθμού.
S3-συμβατός αποθηκευτικός χώρος
Η ενσωματωμένη παρουσία MinIO αποθηκεύει εικόνες firmware, αρχεία καταγραφής σταθμού και δέσμες πιστοποιητικών μέσω του τυπικού S3 API, έτοιμη να αντικατασταθεί από το AWS S3 ή το GCS αργότερα.
Γιατί να τρέχω CitrineOS στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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