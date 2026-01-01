Το CitrineOS είναι ένα σύστημα διαχείρισης σταθμών φόρτισης (CSMS) ανοιχτού κώδικα της LF Energy, χτισμένο γύρω από το πρωτόκολλο OCPP 2.0.1, με υποστήριξη προς τα πίσω για OCPP 1.6. Ο server δρομολογεί μηνύματα WebSocket από φορτιστές EV, διατηρεί συναλλαγές και διαμόρφωση σε PostgreSQL με PostGIS, και εκθέτει API REST και GraphQL μέσω ενός επιπέδου Hasura για ενσωματώσεις χειριστών.

Η αυτο-φιλοξενία του CitrineOS στο VPS σας διατηρεί την τηλεμετρία σταθμών, τις εξουσιοδοτήσεις οδηγών και το ιστορικό συναλλαγών υπό τον δικό σας έλεγχο αντί για ένα cloud προμηθευτή. Η κονσόλα Hasura GraphQL σάς επιτρέπει να αναζητάτε και να διαχειρίζεστε δεδομένα σταθμών φόρτισης απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης, ενώ οι θύρες OCPP WebSocket παραμένουν ανοιχτές για τη σύνδεση φορτιστών.