Το Aptabase είναι μια open-source analytics platform, με προτεραιότητα την ιδιωτικότητα, κατασκευασμένη για προγραμματιστές εφαρμογών mobile, desktop και web. Σε αντίθεση με τα εργαλεία website analytics που παρακολουθούν τις page views, το Aptabase εστιάζει στο SDK-based event tracking — οι προγραμματιστές ενσωματώνουν στις εφαρμογές τους lightweight SDKs για Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri και άλλα, για να καταγράφουν ονομαστικά events με προαιρετικές properties. Το αποτέλεσμα είναι ένα high-signal dashboard που δείχνει τι κάνουν πραγματικά οι χρήστες μέσα στην εφαρμογή σας, χωρίς cookies, fingerprinting ή cross-site tracking.

Το self-hosting του Aptabase σε ένα VPS διατηρεί όλα τα analytics data στη δική σας υποδομή, καθιστώντας την GDPR compliance απλή και εξαλείφοντας την per-event pricing που χρεώνουν οι cloud analytics providers καθώς αυξάνεται η χρήση.