Αναπτύξτε το Aptabase με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Open-source, privacy-first analytics πλατφόρμα για mobile, desktop και web εφαρμογές με lightweight SDK ενσωμάτωση.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Aptabase
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Aptabase
Το Aptabase είναι μια open-source analytics platform, με προτεραιότητα την ιδιωτικότητα, κατασκευασμένη για προγραμματιστές εφαρμογών mobile, desktop και web. Σε αντίθεση με τα εργαλεία website analytics που παρακολουθούν τις page views, το Aptabase εστιάζει στο SDK-based event tracking — οι προγραμματιστές ενσωματώνουν στις εφαρμογές τους lightweight SDKs για Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri και άλλα, για να καταγράφουν ονομαστικά events με προαιρετικές properties. Το αποτέλεσμα είναι ένα high-signal dashboard που δείχνει τι κάνουν πραγματικά οι χρήστες μέσα στην εφαρμογή σας, χωρίς cookies, fingerprinting ή cross-site tracking.
Το self-hosting του Aptabase σε ένα VPS διατηρεί όλα τα analytics data στη δική σας υποδομή, καθιστώντας την GDPR compliance απλή και εξαλείφοντας την per-event pricing που χρεώνουν οι cloud analytics providers καθώς αυξάνεται η χρήση.
Βασικά χαρακτηριστικά του Aptabase
Παρακολούθηση γεγονότων SDK
Ενσωματώστε την εφαρμογή σας με μία μόνο κλήση SDK για να παρακολουθείτε ονομαστικά συμβάντα και ιδιότητες σε όλες τις πλατφόρμες χωρίς περίπλοκη εγκατάσταση.
Ιδιωτικότητα εκ σχεδιασμού
Χωρίς cookies, χωρίς ψηφιακό αποτύπωμα και χωρίς παρακολούθηση μεταξύ ιστοτόπων - πλήρως συμβατό με τον GDPR και τους κανονισμούς απορρήτου εξ αρχής.
Πολυπλατφορμικά SDKs
Επίσημα SDKs για Flutter, React Native, Swift, Kotlin, .NET, Electron, Tauri και άλλα καλύπτουν κάθε κύρια πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών.
Πίνακας ελέγχου σε πραγματικό χρόνο
Παρακολουθήστε γεγονότα και τη δραστηριότητα των χρηστών καθώς συμβαίνουν, με έναν καθαρό, μινιμαλιστικό πίνακα ελέγχου που αναδεικνύει ό,τι έχει σημασία χωρίς περιττούς περισπασμούς.
Πλήρης ιδιοκτησία δεδομένων
Όλα τα δεδομένα analytics παραμένουν στο VPS σας - χωρίς vendor lock-in, χωρίς per-event pricing και χωρίς καμία πλατφόρμα τρίτων να λαμβάνει τα δεδομένα χρήστη σας.
Γιατί να τρέχω Aptabase στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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