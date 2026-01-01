Το Moodist είναι ένας open-source ambient sound mixer που σας επιτρέπει να δημιουργείτε στρώσεις από επιμελημένα soundscapes για να δημιουργήσετε το τέλειο ηχητικό περιβάλλον για συγκέντρωση, χαλάρωση ή δημιουργική εργασία. Με 84 προσεκτικά επιλεγμένους ήχους — από βροχή και ατμόσφαιρα δάσους μέχρι θόρυβο καφετέριας και παραλλαγές λευκού θορύβου — μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες μίξεις προσαρμοσμένες στη διάθεσή ή την εργασία σας και να τις αποθηκεύσετε ως presets για να τις εφαρμόσετε αργότερα.

Πέρα από το sound mixing, το Moodist περιλαμβάνει μια σουίτα εργαλείων παραγωγικότητας απευθείας στη διεπαφή: ένα Pomodoro timer, χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης, ασκήσεις αναπνοής, λίστα εργασιών και σημειωματάριο. Οι μίξεις μπορούν να κοινοποιηθούν μέσω URL, ώστε συνάδελφοι ή φίλοι να μπορούν να συντονιστούν στο ίδιο soundscape. Το self-hosting σας προσφέρει μια ιδιωτική, πάντα διαθέσιμη παρουσία στο δικό σας VPS χωρίς να εξαρτάστε από υπηρεσία τρίτου μέρους.