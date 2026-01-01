Αναπτύξτε το Moodist με ένα κλικ.
Μίξερ ατμοσφαιρικών ήχων ανοιχτού κώδικα με 84 επιλεγμένα ηχοτοπία και ενσωματωμένα εργαλεία παραγωγικότητας για συγκέντρωση και χαλάρωση.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Moodist
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Moodist
Το Moodist είναι ένας open-source ambient sound mixer που σας επιτρέπει να δημιουργείτε στρώσεις από επιμελημένα soundscapes για να δημιουργήσετε το τέλειο ηχητικό περιβάλλον για συγκέντρωση, χαλάρωση ή δημιουργική εργασία. Με 84 προσεκτικά επιλεγμένους ήχους — από βροχή και ατμόσφαιρα δάσους μέχρι θόρυβο καφετέριας και παραλλαγές λευκού θορύβου — μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες μίξεις προσαρμοσμένες στη διάθεσή ή την εργασία σας και να τις αποθηκεύσετε ως presets για να τις εφαρμόσετε αργότερα.
Πέρα από το sound mixing, το Moodist περιλαμβάνει μια σουίτα εργαλείων παραγωγικότητας απευθείας στη διεπαφή: ένα Pomodoro timer, χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης, ασκήσεις αναπνοής, λίστα εργασιών και σημειωματάριο. Οι μίξεις μπορούν να κοινοποιηθούν μέσω URL, ώστε συνάδελφοι ή φίλοι να μπορούν να συντονιστούν στο ίδιο soundscape. Το self-hosting σας προσφέρει μια ιδιωτική, πάντα διαθέσιμη παρουσία στο δικό σας VPS χωρίς να εξαρτάστε από υπηρεσία τρίτου μέρους.
Βασικά χαρακτηριστικά του Moodist
Πολυεπίπεδη μίξη ήχου
Συνδυάστε πολλούς ήχους περιβάλλοντος ταυτόχρονα και προσαρμόστε τα μεμονωμένα επίπεδα έντασης για να δημιουργήσετε ένα εξατομικευμένο ηχητικό τοπίο.
Σουίτα παραγωγικότητας
Το χρονόμετρο Pomodoro, το χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης, οι ασκήσεις αναπνοής, η λίστα εργασιών και το σημειωματάριο είναι όλα ενσωματωμένα στην ίδια διεπαφή - δεν χρειάζονται ξεχωριστές εφαρμογές.
Κοινοποιήσιμες μίξεις
Εξάγετε το τρέχον ηχοτοπίο σας ως URL, ώστε οι συνεργάτες ή οι φίλοι να μπορούν να φορτώσουν άμεσα και να ακούσουν την ίδια μίξη.
Διαχείριση Preset
Αποθηκεύστε, ονομάστε και φορτώστε ξανά τα αγαπημένα σας ηχοτοπία, ώστε να μπορείτε να επιστρέψετε στο σωστό περιβάλλον με ένα μόνο κλικ.
Progressive Web App
Εγκαταστήστε το Moodist στην αρχική σας οθόνη για offline πρόσβαση και αίσθηση εγγενούς εφαρμογής τόσο σε επιτραπέζιους όσο και σε κινητές συσκευές.
Γιατί να τρέξω Moodist στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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