Το Pingvin Share είναι μια σύγχρονη, αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα κοινής χρήσης αρχείων που σας προσφέρει μια εναλλακτική λύση που σέβεται την ιδιωτικότητα, αντί για τα WeTransfer, Dropbox Transfer και Firefox Send. Μοιραστείτε αρχεία οποιουδήποτε μεγέθους μέσω ασφαλών, χρονικά περιορισμένων συνδέσμων με διαμορφώσιμες ημερομηνίες λήξης, όρια επισκεπτών και προστασία με κωδικό πρόσβασης — όλα αυτά χωρίς μεταφόρτωση σε διακομιστές τρίτων.

Η αυτο-φιλοξενία στο VPS σας σημαίνει ότι δεν υπάρχουν όρια μεγέθους αρχείων που επιβάλλονται από τα επίπεδα συνδρομής, κανένας κίνδυνος σάρωσης ή διαγραφής περιεχομένου και πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις διαμονής δεδομένων. Οι σύνδεσμοι αντίστροφης κοινής χρήσης επιτρέπουν σε άλλους να ανεβάζουν αρχεία απευθείας σε εσάς, ενώ η ενσωμάτωση OIDC και LDAP υποστηρίζει ροές εργασίας εταιρικού ελέγχου ταυτότητας άμεσα.