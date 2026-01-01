Αναπτύξτε το Pingvin Share με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη εναλλακτική λύση WeTransfer για κοινή χρήση αρχείων οποιουδήποτε μεγέθους μέσω ασφαλών, χρονικά περιορισμένων συνδέσμων με προστασία κωδικού πρόσβασης και χωρίς αποθήκευση τρίτων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Pingvin Share
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Pingvin Share
Το Pingvin Share είναι μια σύγχρονη, αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα κοινής χρήσης αρχείων που σας προσφέρει μια εναλλακτική λύση που σέβεται την ιδιωτικότητα, αντί για τα WeTransfer, Dropbox Transfer και Firefox Send. Μοιραστείτε αρχεία οποιουδήποτε μεγέθους μέσω ασφαλών, χρονικά περιορισμένων συνδέσμων με διαμορφώσιμες ημερομηνίες λήξης, όρια επισκεπτών και προστασία με κωδικό πρόσβασης — όλα αυτά χωρίς μεταφόρτωση σε διακομιστές τρίτων.
Η αυτο-φιλοξενία στο VPS σας σημαίνει ότι δεν υπάρχουν όρια μεγέθους αρχείων που επιβάλλονται από τα επίπεδα συνδρομής, κανένας κίνδυνος σάρωσης ή διαγραφής περιεχομένου και πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις διαμονής δεδομένων. Οι σύνδεσμοι αντίστροφης κοινής χρήσης επιτρέπουν σε άλλους να ανεβάζουν αρχεία απευθείας σε εσάς, ενώ η ενσωμάτωση OIDC και LDAP υποστηρίζει ροές εργασίας εταιρικού ελέγχου ταυτότητας άμεσα.
Βασικά χαρακτηριστικά του Pingvin Share
Χωρίς όρια μεγέθους αρχείου
Μοιραστείτε αρχεία οποιουδήποτε μεγέθους, περιοριζόμενα μόνο από τον χώρο δίσκου του VPS σας, χωρίς όρια μεταφοράς ανά αρχείο ή ανά μήνα.
Ασφαλείς χρονικά περιορισμένες συνδέσεις
Ορίστε ημερομηνίες λήξης και όρια επισκεπτών για κάθε κοινοποίηση, ώστε οι σύνδεσμοι να σταματήσουν αυτόματα να λειτουργούν μόλις πληρούνται οι επιλεγμένες συνθήκες.
Προστασία κωδικού πρόσβασης
Προστατέψτε τις ευαίσθητες κοινοποιήσεις με κωδικό πρόσβασης, ώστε μόνο οι προβλεπόμενοι παραλήπτες να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα αρχεία που έχουν ληφθεί.
Αντίστροφες μετοχές
Δημιουργήστε συνδέσμους μεταφόρτωσης που επιτρέπουν σε άλλους να σας στέλνουν αρχεία απευθείας, χωρίς να απαιτείται λογαριασμός ή να εκτίθεται ο αποθηκευτικός σας χώρος.
Επιχειρησιακή Αυθεντικοποίηση
Η ενσωμάτωση OIDC και LDAP επιτρέπει στους οργανισμούς να χρησιμοποιούν υπάρχοντες παρόχους ταυτότητας για κεντρική διαχείριση πρόσβασης.
Γιατί να τρέξω Pingvin Share στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Προτεινόμενη τοποθεσία server:
Ελεγχος...
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Δοκιμάστε το χωρίς κίνδυνο με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Δείτε την πολιτική επιστροφής χρημάτων για λεπτομέρειες.
Εξερευνήστε περισσότερες εφαρμογές για ανάπτυξη
AList
Λίστα αρχείων και WebDAV server με δυνατότητα αυτο-φιλοξενίας, με υποστήριξη για 30+ backends αποθήκευσηςΕπιλογή
AnonUpload
Το AnonUpload είναι μια ασφαλής ανώνυμη εφαρμογή κοινής χρήσης αρχείων χωρίς απαιτήσεις βάσης δεδομένωνΕπιλογή
ArchiveBox
Αυτο-φιλοξενούμενη λύση αρχειοθέτησης διαδικτύου για τη διατήρηση ιστοσελίδων και μέσωνΕπιλογή