Αναπτύξτε το Cassandra Reaper με εγκατάσταση ενός κλικ.
Κεντρικός προγραμματιστής επιδιόρθωσης και web UI για τη διατήρηση των συστάδων Apache Cassandra υγιών και συνεπών.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Cassandra Reaper
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Cassandra Reaper
Το Cassandra Reaper είναι το de facto εργαλείο ανοιχτού κώδικα για την ενορχήστρωση επισκευών Apache Cassandra σε clusters ενός datacenter και πολλαπλών τοποθεσιών. Αρχικά δημιουργήθηκε στο Spotify και συντηρείται από την The Last Pickle, το Reaper χωρίζει τις μεγάλες επισκευές σε διαχειρίσιμες μονάδες, τις εκτελεί ευκαιριακά σε κόμβους και συνεχίζει με ασφάλεια μετά από αποτυχίες — αντικαθιστώντας τα εύθραυστα cron-driven nodetool scripts με μια stateful, παρατηρήσιμη ροή εργασίας.
Η αυτο-φιλοξενία του Reaper στον VPS σας παρέχει στους χειριστές ένα αποκλειστικό επίπεδο ελέγχου με ένα web UI, REST API και ένα τελικό σημείο μετρήσεων. Αυτή η ανάπτυξη περιλαμβάνει έναν κόμβο Apache Cassandra ώστε να μπορείτε να συνδέεστε, να προγραμματίζετε και να εκτελείτε επισκευές άμεσα, και στη συνέχεια να καταχωρείτε επιπλέον clusters παραγωγής μέσω JMX, όπως απαιτείται.
Βασικά χαρακτηριστικά του Cassandra Reaper
Τμηματικές επισκευές
Διαχωρίστε τα repairs σε μικρά εύρη και εκτελέστε τα ευκαιριακά σε όλους τους nodes για να αποφύγετε την υπερφόρτωση του cluster.
Προγραμματισμός επισκευών
Προγραμματίστε επαναλαμβανόμενες επισκευές ανά keyspace με ρυθμιζόμενη ένταση, παραλληλισμό και αριθμό τμημάτων.
Έλεγχος πολλαπλών συστάδων
Καταχωρίστε και διαχειριστείτε επισκευές για πολλαπλά Cassandra clusters από ένα ενιαίο web UI και REST API.
Παύση και συνέχιση
Οι Stateful επανορθωτικές εκτελέσεις μπορούν να τεθούν σε παύση, να συνεχιστούν και να ανακτηθούν μετά από επανεκκινήσεις χωρίς απώλεια προόδου.
Μετρήσεις και παρατηρησιμότητα
Οι ενσωματωμένες μετρήσεις Dropwizard παρέχουν την πρόοδο επισκευής, την κατάσταση τμημάτων και την υγεία της συστάδας JMX για παρακολούθηση.
Γιατί να τρέχω Cassandra Reaper στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
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