Το Cassandra Reaper είναι το de facto εργαλείο ανοιχτού κώδικα για την ενορχήστρωση επισκευών Apache Cassandra σε clusters ενός datacenter και πολλαπλών τοποθεσιών. Αρχικά δημιουργήθηκε στο Spotify και συντηρείται από την The Last Pickle, το Reaper χωρίζει τις μεγάλες επισκευές σε διαχειρίσιμες μονάδες, τις εκτελεί ευκαιριακά σε κόμβους και συνεχίζει με ασφάλεια μετά από αποτυχίες — αντικαθιστώντας τα εύθραυστα cron-driven nodetool scripts με μια stateful, παρατηρήσιμη ροή εργασίας.

Η αυτο-φιλοξενία του Reaper στον VPS σας παρέχει στους χειριστές ένα αποκλειστικό επίπεδο ελέγχου με ένα web UI, REST API και ένα τελικό σημείο μετρήσεων. Αυτή η ανάπτυξη περιλαμβάνει έναν κόμβο Apache Cassandra ώστε να μπορείτε να συνδέεστε, να προγραμματίζετε και να εκτελείτε επισκευές άμεσα, και στη συνέχεια να καταχωρείτε επιπλέον clusters παραγωγής μέσω JMX, όπως απαιτείται.