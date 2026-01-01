Το Form.io είναι μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία φορμών και API που επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργούν σύνθετες φόρμες, να διαχειρίζονται υποβολές και να δημιουργούν εφαρμογές που βασίζονται σε δεδομένα. Συνδυάζει ένα οπτικό εργαλείο δημιουργίας φορμών drag-and-drop με ένα ισχυρό REST API backend, καθιστώντας απλή την ενσωμάτωση φορμών σε οποιαδήποτε εφαρμογή web ή κινητού.

Η αυτο-φιλοξενία του Form.io σας δίνει την πλήρη ιδιοκτησία των δεδομένων φόρμας και των υποβολών σας. Οι οργανισμοί που χειρίζονται ευαίσθητες πληροφορίες — απαντήσεις σε έρευνες, φόρμες εισαγωγής πελατών ή εσωτερικές ροές εργασίας — επωφελούνται από τη διατήρηση όλων στην δική τους υποδομή χωρίς χρεώσεις ανά υποβολή και με πλήρη κυριαρχία δεδομένων.