Αναπτύξτε το Form.io με εγκατάσταση ενός κλικ.
Δημιουργός φορμών ανοιχτού κώδικα και πλατφόρμα API διαχείρισης δεδομένων για τη δημιουργία, ενσωμάτωση και διαχείριση δυναμικών φορμών.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Form.io
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Form.io
Το Form.io είναι μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία φορμών και API που επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργούν σύνθετες φόρμες, να διαχειρίζονται υποβολές και να δημιουργούν εφαρμογές που βασίζονται σε δεδομένα. Συνδυάζει ένα οπτικό εργαλείο δημιουργίας φορμών drag-and-drop με ένα ισχυρό REST API backend, καθιστώντας απλή την ενσωμάτωση φορμών σε οποιαδήποτε εφαρμογή web ή κινητού.
Η αυτο-φιλοξενία του Form.io σας δίνει την πλήρη ιδιοκτησία των δεδομένων φόρμας και των υποβολών σας. Οι οργανισμοί που χειρίζονται ευαίσθητες πληροφορίες — απαντήσεις σε έρευνες, φόρμες εισαγωγής πελατών ή εσωτερικές ροές εργασίας — επωφελούνται από τη διατήρηση όλων στην δική τους υποδομή χωρίς χρεώσεις ανά υποβολή και με πλήρη κυριαρχία δεδομένων.
Βασικά χαρακτηριστικά του Form.io
Οπτικός form builder
Ο επεξεργαστής Drag-and-drop υποστηρίζει πεδία κειμένου, μεταφορτώσεις αρχείων, ένθετες φόρμες και λογική υπό όρους χωρίς να γράφετε κώδικα.
Αυτόματα δημιουργημένο REST API
Κάθε φόρμα δημιουργεί αυτόματα ένα REST API για τη δημιουργία, την ανάγνωση και τη διαχείριση υποβολών από οποιαδήποτε εφαρμογή.
Έλεγχος πρόσβασης με βάση ρόλους
Ελέγξτε ποιος μπορεί να υποβάλει, να προβάλει ή να διαχειριστεί φόρμες με λεπτομερή διαχείριση ρόλων και δικαιωμάτων.
Προσαρμοσμένες ενέργειες υποβολής
Ενεργοποιήστε webhooks, στείλτε emails ή μετασχηματίστε δεδομένα αυτόματα όταν φτάσει μια υποβολή φόρμας.
Ενσωματώσιμο JavaScript SDK
Ενσωματώστε φόρμες σε React, Angular, Vue, ή σε οποιαδήποτε εφαρμογή web χρησιμοποιώντας το επίσημο JavaScript SDK της Form.io.
Γιατί να τρέξω Form.io στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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